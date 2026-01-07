ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Εξω η ιμπεριαλιστική μπότα από τη Βενεζουέλα και τη Λατινική Αμερική!

Με πρωτοβουλία του ΚΚ Βενεζουέλας, Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα υπογράφουν Κοινή Ανακοίνωση με την οποία καταδικάζουν τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και καλούν σε ενεργή αλληλεγγύη προς τον λαό της, καθώς και προς τον λαό της Κούβας, που δέχεται άμεσες απειλές από την αμερικανική κυβέρνηση.

Αναλυτικά η Ανακοίνωση:

Τα υπογράφοντα Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα καταδικάζουμε έντονα τους εγκληματικούς βομβαρδισμούς που πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά της πόλης του Καράκας και άλλων περιοχών της Βενεζουέλας τα ξημερώματα της 3ης Ιανουαρίου. Αυτή η στρατιωτική ιμπεριαλιστική επίθεση αποτελεί σοβαρή παραβίαση της κυριαρχίας ενός ανεξάρτητου κράτους και στρέφεται κατά των συμφερόντων του λαού της Βενεζουέλας και των άλλων λαών της περιοχής.

Η επιχείρηση περιλάμβανε την παράνομη και βίαιη σύλληψη, μεταφορά και φυλάκιση στις ΗΠΑ του Νικολάς Μαδούρο και της Σίλια Φλόρες, μια πράξη απαράδεκτη και καταδικαστέα, που παραβιάζει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, ακυρώνοντάς το στην πράξη, και κατά συνέπεια απαιτούμε την άμεση απελευθέρωσή τους.

Η επίθεση αυτή δεν είναι μεμονωμένο γεγονός, αλλά το αποκορύφωμα πολυετών κυρώσεων, απειλών, αποκλεισμών και ενεργειών αποσταθεροποίησης, των οποίων ο πραγματικός στόχος δεν ήταν ποτέ η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ούτε η υποτιθέμενη καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών ή τα περί "δημοκρατίας", που όλα χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα, αλλά η άμεση επιβολή των γεωπολιτικών και οικονομικών συμφερόντων του αμερικανικού ιμπεριαλισμού στη Βενεζουέλα και στην περιοχή, στο πλαίσιο της διαμάχης των καπιταλιστικών δυνάμεων για τον έλεγχο των ενεργειακών πόρων, των στρατηγικών πρώτων υλών, των εμπορικών διαδρομών και των αγορών.

Με κυνικό και ξεδιάντροπο τρόπο ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα "κυβερνήσουν" τη Βενεζουέλα μέχρι να ολοκληρωθεί μια υποτιθέμενη "μετάβαση", αποκαλύπτοντας τον ιμπεριαλιστικό χαρακτήρα του σχεδίου του και επιβεβαιώνοντας τα πραγματικά κίνητρα αυτής της επιθετικότητας: Τον έλεγχο του πετρελαίου και των φυσικών πόρων της Βενεζουέλας και την επιβολή του σχεδίου του για τον οικονομικό, πολιτικό και στρατιωτικό έλεγχο ολόκληρης της ηπείρου. Απορρίπτουμε κατηγορηματικά αυτό το σχέδιο επιβολής και αυτήν τη δήθεν δημοκρατία, που επιβάλλεται με τη δύναμη των όπλων.

Προειδοποιούμε ότι η Βενεζουέλα χρησιμοποιείται ως παράδειγμα, και απαιτείται να δοθεί ισχυρή απάντηση στην ιμπεριαλιστική επιθετικότητα που εκδηλώθηκε με αυτόν τον ωμό τρόπο και με βάρβαρα πολεμικά μέσα κατά του λαού της Βενεζουέλας και όλων των λαών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής.

Απαιτούμε την άμεση παύση της στρατιωτικής επιθετικότητας κατά της Βενεζουέλας, την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από την Καραϊβική και τον απόλυτο σεβασμό της κυριαρχίας, της αυτοδιάθεσης και της εδαφικής ακεραιότητας του λαού της Βενεζουέλας.

Καλούμε τις επαναστατικές, εργατικές και λαϊκές δυνάμεις του κόσμου να κινητοποιηθούν και να εκφράσουν την ενεργή αλληλεγγύη τους προς τη Βενεζουέλα ενάντια σε αυτήν τη νέα πολεμοχαρή κλιμάκωση της επίθεσης του αμερικανικού ιμπεριαλισμού.

Εκφράζουμε την καταδίκη μας κατά των άμεσων απειλών που μετά την επέμβαση στη Βενεζουέλα εξέφρασε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο κατά της Κούβας, και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον λαό και στο ΚΚ της Κούβας.

Ενότητα των λαών ενάντια στην ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα!

Προλετάριοι όλων των χωρών, ενωθείτε!».

Τα Κόμματα που υπογράφουν

Τα Κόμματα που υπογράφουν μέχρι στιγμής την Κοινή Ανακοίνωση, η οποία είναι ανοιχτή για περισσότερες υπογραφές, είναι τα εξής: