ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ

Τα μηνύματα από τις ΗΠΑ είναι «εξαιρετικά ανησυχητικά»

Η ΕΕ συζητά πιθανή αντίδραση σε μια κίνηση των ΗΠΑ να ελέγξουν την περιοχή

«Τα μηνύματα που ακούμε σχετικά με τη Γροιλανδία είναι εξαιρετικά ανησυχητικά», επισήμανε η επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κ. Κάλας, αναφερόμενη στις απειλές των ΗΠΑ για απόκτηση του αυτοδιοικούμενου νησιού που ανήκει στη Δανία, «με όλα τα μέσα» να βρίσκονται «στο τραπέζι».

Η Κάλας παραδέχτηκε πως στην ΕΕ έχει γίνει μια εσωτερική συζήτηση σχετικά με το πώς θα μπορούσε να αντιδράσει σε οποιαδήποτε κίνηση των ΗΠΑ για τον έλεγχο της περιοχής.

«Συζητάμε αν πρόκειται για πραγματική απειλή και, αν ναι, ποια θα είναι η αντίδρασή μας; Καθώς η Δανία υπήρξε καλός σύμμαχος για τις ΗΠΑ... αυτές οι δηλώσεις δεν βοηθούν πραγματικά τη σταθερότητα του κόσμου», είπε η Κάλας.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του αυστριακού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPΟ) και αντικαγκελάριος της χώρας Αντρέας Μπάμπλερ κάλεσε χθες την ΕΕ να καταρτίσει έναν «κατάλογο» μέτρων για να αποτρέψει οποιαδήποτε αμερικανική απόπειρα προσάρτησης της Γροιλανδίας.

Ο Μπάμπλερ προτείνει να προετοιμαστεί μια απειλή «αυστηρών κυρώσεων» κατά των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών και «τιμωρητικούς» δασμούς σε αγροτικά προϊόντα που προέρχονται από ορισμένες αμερικανικές πολιτείες. «Ο περιορισμός των αμερικανικών επενδύσεων σε τομείς που σχετίζονται με τις κρίσιμες υποδομές μας πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται σε έναν αποτρεπτικό κατάλογο», τόνισε ο Μπάμπλερ, αντιπρόεδρος του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (PES).

«Η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να παρουσιάζεται μικρότερη από ό,τι είναι» και να «χρησιμοποιήσει το σημαντικό οικονομικό της βάρος απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε ο ευρωβουλευτής, που διαβεβαιώνει την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν, μέλος επίσης του PES, για τη στήριξή του.

Στις αρχές Δεκέμβρη η ΕΕ επέβαλε πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ στην πλατφόρμα «X», το μέσο κοινωνικής δικτύωσης που ανήκει στον Ιλον Μασκ, το πρώτο πρόστιμο που επιβλήθηκε στο πλαίσιο του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), νόμος - ορόσημο για την καταπολέμηση παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Στον απόηχο αυτού του μέτρου, η αμερικανική κυβέρνηση απαγόρευσε την παραμονή στη χώρα σε πέντε προσωπικότητες της ΕΕ που έχουν δεσμευτεί για αυστηρότερη ρύθμιση του τεχνολογικού τομέα.

Οι Ευρωπαίοι ετοιμάζονται να «απαντήσουν» σε οποιαδήποτε μορφή εκφοβισμού από τις ΗΠΑ, ισχυρίστηκε ο Γάλλος ΥΠΕΞ, Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Δεν νομίζω ότι ο Τραμπ θέλει να πραγματοποιήσει εισβολή στη Γροιλανδία. Ο Μάρκο Ρούμπιο μιλώντας με Ρεπουμπλικάνους βουλευτές είπε ότι ενδεχομένως θα ήθελαν να την αγοράσουν, αλλά πρέπει να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό», εκτίμησε από την πλευρά του ο Ιταλός ΥΠΕΞ, Αντ. Ταγιάνι.

Μετά από όλα όσα έχουν δηλώσει Αμερικανοί αξιωματούχοι φέρνοντας στην επιφάνεια τα «ρήγματα» μέσα στον ευρωατλαντικό άξονα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κ. Λέβιτ, «διαβεβαίωσε» πως ο Πρόεδρος των ΗΠΑ «παραμένει προσηλωμένος στη συμμαχία του ΝΑΤΟ ακόμα και αν ο ίδιος και η ομάδα του εσωτερικής ασφαλείας διεξάγουν συνομιλίες σχετικά με το ενδεχόμενο αγοράς από τις ΗΠΑ της Γροιλανδίας».

Οι ΗΠΑ αναφέρουν ότι μελετούν «αρκετές επιλογές», συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών, για να «αποκτήσουν» τη Γροιλανδία.

«Θα φροντίσουμε να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της Αμερικής», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, στο Fox News σε συνέντευξη που μεταδόθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης. «Και πιστεύω ότι ο Πρόεδρος είναι διατεθειμένος να φτάσει όσο μακριά χρειαστεί για να το διασφαλίσει», ξεκαθάρισε.

Την ερχόμενη βδομάδα ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μ. Ρούμπιο, αναμένεται να συναντηθεί με τους ΥΠΕΞ της Δανίας και της Γροιλανδίας.

Υπέρ των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ «χωρίς τη Δανία» δήλωσε ο Πέλε Μπρόμπεργκ, ηγέτης του Naleraq, του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης που υποστηρίζει πιο έντονα την «ανεξαρτησία» της Γροιλανδίας.

Μακρόν: «Αρνούμαστε τη νεοαποικιοκρατία» αλλά και την «ηττοπάθεια»

Μία «νεοαποικιακή επιθετικότητα» κυριαρχεί όλο και περισσότερο στις διπλωματικές σχέσεις ...διαπίστωσε ενοχλημένος ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμ. Μακρόν κατά την ετήσια ομιλία του προς τους πρέσβεις της Γαλλίας. «Οι ΗΠΑ απομακρύνονται προοδευτικά από ορισμένους συμμάχους και αποδεσμεύονται από τους διεθνείς κανόνες» τόνισε.

«Οι διεθνείς θεσμοί λειτουργούν όλο και λιγότερο καλά. Κινούμαστε σε έναν κόσμο όπου κυριαρχούν οι μεγάλες δυνάμεις, που διακατέχονται από μία ξεκάθαρη δίψα να μοιράσουν μεταξύ τους τον κόσμο», συνέχισε και τόνισε ότι απορρίπτει μεν τη «νέα αποικιοκρατία και τον νέο ιμπεριαλισμό των μεγάλων δυνάμεων, αλλά αρνούμαστε επίσης την ηττοπάθεια». Κάλεσε το G7 και τις μεγάλες αναδυόμενες δυνάμεις να μεταρρυθμίσουν την παγκόσμια διακυβέρνηση και τον ΟΗΕ.

Ο Μακρόν ζήτησε επιτακτικά την υπεράσπιση και την ενίσχυση των ευρωπαϊκών κανόνων που επιβάλλουν ρυθμιστικό πλαίσιο στους τεχνολογικούς κολοσσούς, στους οποίους αντιδρούν οι ΗΠΑ.

Πρέπει να υπερασπιστούμε και να ενισχύσουμε τους ευρωπαϊκούς νόμους, είπε. «Η ευρωπαϊκή δημοκρατική ασπίδα προετοιμάζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς θα συνεχίσουμε στη Γαλλία να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες στο πλαίσιο αυτής της ατζέντας».

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας ζήτησε την εφαρμογή ήδη από αυτό το έτος ατζέντας ευρωπαϊκής προτίμησης στον τομέα του εμπορίου, τονίζοντας τη σημασία της απλοποίησης της ενιαίας αγοράς, της ενιαίας αγοράς κεφαλαίων, «διότι χρειάζεται πραγματικά αυτή η Ευρώπη των 450 εκατομμυρίων να υπάρχει».