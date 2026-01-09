ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΛΙΒΑΝΟΣ

Εντείνονται τα παζάρια για την επόμενη φάση του σχεδίου Τραμπ

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει καθημερινά τις παραβιάσεις της υποτιθέμενης εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας. Ετσι εντείνει τις επιχειρήσεις σε βάρος των Παλαιστινίων της περιοχής, προχωρώντας χτες τα χαράματα στον βομβαρδισμό περιοχής κοντά στην πόλη της Γάζας, υποστηρίζοντας πως κατέστρεψε «θέση εκτοξευτήρα ρουκετών» της Χαμάς. Σε άλλες επιθέσειςστη νότια πόλη Χαν Γιούνις και επίσης τραυματίστηκαν μία γυναίκα και ένα αγόρι σε βόρεια και κεντρική Γάζα.

Παράλληλα αγριεύουν στο παρασκήνιο τα παζάρια για τη δεύτερη φάση του άθλιου σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, που προβλέπει μεταξύ άλλων τον αφοπλισμό της Χαμάς - στον οποίο η οργάνωση αντιτίθεται - και την ανάπτυξη ξένης ένοπλης δύναμης (της λεγόμενης «Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης»).

Η ισραηλινή εφημερίδα «The Times of Israel» κατέγραφε τις έντονες διεργασίες των ΗΠΑ για την προώθηση της δεύτερης φάσης του σχεδίου. Ανέφερε ότι ο Τραμπ πιθανώς την ερχόμενη βδομάδα θα ανακοινώσει τη σύνθεση του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» (γνωστό ως «Board of Peace») για τη διαχείριση της ανοικοδόμησης και διακυβέρνησης της Γάζας, με τον ίδιο στην «κορυφή» του ΔΣ.

Επίσης ανέφερε πως στην τελευταία συνάντηση του Τραμπ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπ. Νετανιάχου στις 29 Δεκέμβρη στη Φλόριντα, συμφωνήθηκε να μη σταθεί εμπόδιο στη δεύτερη φάση του σχεδίου η αδυναμία της Χαμάς να βρει τα λείψανα του τελευταίου Ισραηλινού αιχμαλώτου. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις διαβουλεύσεις με το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία για την εφαρμογή ενός σχεδίου «αφοπλισμού της Χαμάς».

Συμμετοχή στη δύναμη κατοχής στη Γάζα θέλει να έχει η Ισπανία, με τον σοσιαλδημοκράτη πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να δηλώνει«έτοιμος να στείλει στην Παλαιστίνη στρατιώτες για τη διατήρηση της ειρήνης όταν παρουσιαστεί αυτή η ευκαιρία». «Ας το ελπίσουμε, πιο σύντομα, να αναγνωρίσουμε τα δύο κράτη, το Ισραήλ και την Παλαιστίνη», είπε στη συνέχεια, εκφράζοντας ζωηρό ενδιαφέρον (από τη μεριά των ισπανικών μονοπωλίων) για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Νέες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο

Νέες επιθέσεις στην περιοχή Ζάιτα του νοτίου Λιβάνου πραγματοποίησαν και χτες ισραηλινά αεροπλάνα, μερικές ώρες αφότου ο στρατός της χώρας ανακοίνωσε πως ολοκλήρωσε επιτυχώς «την πρώτη φάση» του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ νοτίως του ποταμού Λιτάνι έως τα σύνορα με το Ισραήλ. Ο λιβανικός στρατός διευκρίνισε ότι «ελέγχει την περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνι, με εξαίρεση τις περιοχές και τις θέσεις που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό την κατοχή του Ισραήλ» κοντά στα σύνορα. Μερικές ώρες αργότερα, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι «εκτενείς στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ» εξακολουθούν να παραμένουν νοτίως του ποταμού Λιτάνι και πως ο στόχος για αφοπλισμό της οργάνωσης εκεί «απέχει μακράν από την επίτευξή του».

Από την άλλη, ανέφερε πως «αναγνωρίζει» την απόφαση της κυβέρνησης του Λιβάνου να αντιμετωπίσει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και «ορισμένες από τις προσπάθειες» του στρατού της χώρας, αλλά τις χαρακτηρίζει «περιορισμένες».

Σε αυτό το φόντο, κατέφθασε χτες στη Βηρυτό για επίσημη επίσκεψη ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, προκειμένου να συζητήσει, όπως δήλωσε, τις «προκλήσεις» που αντιμετωπίζει ο Λίβανος ενόψει των συνεχιζόμενων ισραηλινών επιθέσεων και κατοχής λιβανέζικου εδάφους. Τόνισε πως θα συναντούσε έως αργότερα χτες βράδυ όχι μόνο τον Πρόεδρο Ζοζέφ Αούν, τον πρωθυπουργό Ναουάφ Σαλάμ, τον πρόεδρο της βουλής, Ναμπίχ Μπέρι, αλλά και τον ομόλογό του Γιουσέφ Ρατζί. Παρότι δεν διατηρεί με τον τελευταίο ιδιαίτερα καλές σχέσεις, τον χαρακτήρισε «αδελφό και εταίρο».

Ο Ρατζί τον Δεκέμβριο είχε απορρίψει πρόσκληση του Ιρανού ομολόγου του για επίσκεψη στην Τεχεράνη, λέγοντας ωστόσο πως ο Ιρανός ΥΠΕΞ είναι «καλοδεχούμενος στη Βηρυτό». Είχε δε εκφράσει την επιθυμία του για την καθιέρωση «μίας νέας εποχής σχέσεων με το Ιράν στη βάση αμοιβαίου και απόλυτου σεβασμού για την ανεξαρτησία και τα κυριαρχικά δικαιώματα εκάστης χώρας».

Νωρίτερα, το λιβανέζικο υπουργικό συμβούλιο ανακοίνωσε πως θα υπογράψει συμφωνία για την εξερεύνηση φυσικού αερίου με μια κοινοπραξία που αποτελείται από τις QatarEnergy, TotalEnergies και την ιταλική Eni στο Τεμάχιο 8.