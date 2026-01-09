ΗΠΑ - ΜΙΝΕΣΟΤΑ

Οργή για τη δολοφονία 37χρονης από πράκτορα της ICE

Οργή επικρατεί στη Μινεάπολις και σε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ μετά την εν ψυχρώ δολοφονία της 37χρονηςαργά προχτές το βράδυ από ένοπλο πράκτορα της ομοσπονδιακήςστο πλαίσιο εκστρατείας κυνηγιού «παράτυπων» μεταναστών. Η δολοφονία αυτή γίνεται και αφορμή για να εκφραστούν οι σφοδρές ενδοαστικές αντιπαραθέσεις.

Η εν ψυχρώ δολοφονία της 37χονης, μητέρας 3 παιδιών, με πυροβολισμό στο κεφάλι, προκάλεσε αγανάκτηση και διαμαρτυρίες σε μια πόλη που τον Μάη του 2020 είχε γίνει μάρτυρας άλλης μιας βάρβαρης δολοφονίας, με ρατσιστικά κίνητρα, του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ.

Τώρα το θύμα ήταν λευκή Αμερικανίδα, αλλά ασχολιόταν με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αλληλεγγύη σε μετανάστες.

Την αγανάκτηση για τη δολοφονία φούντωσε ακόμα περισσότερο η ανεκδιήγητη αντίδραση της υπουργού Εσωτερικής Μετανάστευσης, Κρίστι Νόεμ, που έσπευσε να καλύψει την εκτέλεση, λέγοντας ότι η Γκουντ αντιστάθηκε στις αρχές και γι' αυτό επρόκειτο για υπόθεση ...«εσωτερικής τρομοκρατίας»! Παρότι το περιστατικό καταγράφηκε από τις βιντεοκάμερες κινητών τηλεφώνων αυτοπτών μαρτύρων, η Νόεμ βιάζοντας την πραγματικότητα ισχυρίστηκε ότι ο πράκτορας βρισκόταν σε «αυτοάμυνα» και ότι η Γκουντ προσπάθησε να τον πατήσει με το αυτοκίνητό της. Το ίδιο αφήγημα αναπαρήγαγε και ο Πρόεδρος Ντ. Τραμπ, σπεύδοντας να παρουσιάσει την Γκουντ σαν «επαγγελματία ταραχοποιό». «Το θανατηφόρο περιστατικό που εκτυλίχθηκε στη Μινεσότα είναι το αποτέλεσμα ενός επικίνδυνου ευρύτερου αριστερού κινήματος που έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα, όπου οι γενναίοι άνδρες και γυναίκες των δυνάμεων επιβολής του νόμου δέχονται οργανωμένη επίθεση», δήλωσε αργότερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ.

Αντίθετη ήταν η γνώμη του (Δημοκρατικού) δημάρχου της Μινεάπολις, Τζέικομπ Φρέι, ο οποίος χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς της υπουργού περί «αυτοάμυνας» του πράκτορα της ICE «ανοησίες». Αποδοκίμασε τη δράση της ICE, κατηγορώντας την ότι «προκαλεί χάος στην πόλη», και εξέφρασε κατανόηση για την οργή των διαδηλωτών, ζητώντας όμως να αποφευχθεί η περαιτέρω βία. Ο δε κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλτς, επίσης Δημοκρατικός, έκανε έκκληση για «αυτοσυγκράτηση», διαβεβαιώνοντας ότι θα διενεργηθεί «πλήρης, δίκαιη και ταχεία» έρευνα για το περιστατικό, με εμπλοκή και του FBI.

Διαδηλώσεις στη Μινεάπολις και σε άλλες πόλεις

Δυναμικές κινητοποιήσεις έγιναν χτες, τόσο το πρωί όσο και το βράδυ στη Μινεάπολις, έξω από κτίριο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, με πολλούς από τους διαδηλωτές να ζητούν με συνθήματα την άμεση απομάκρυνση των πρακτόρων της ICE από την πόλη τους. Αλλοι κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Εξω ο φασισμός», «Ντροπή!», «Δολοφονήθηκε από την ICE», «Δικαιοσύνη για την Ρενέ».

Δεν άργησαν οι συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, με τους τελευταίους να ρίχνουν στο πλήθος δακρυγόνα και βλήματα πιπεριού (καψαϊκίνη), που χρησιμοποιούνται για την «επιβολή της τάξης», δηλαδή τη διάλυση συγκεντρώσεων.

Παράλληλα, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο σημείο όπου είχε δολοφονηθεί ο Τζορτζ Φλόιντ (περίπου 1,5 χλμ. από το σημείο της δολοφονίας της Γκουντ), πραγματοποιώντας αγρυπνίες και διαδηλώσεις με συνθήματα κατά της κυβέρνησης Τραμπ και της ICE.

Η επέμβαση των αστυνομικών δεν αποθάρρυνε τους χιλιάδες διαδηλωτές, που αργότερα έκαναν νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Παράλληλα, το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών της Μινεσότα ανακοίνωσε πως αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τη διενέργεια ερευνών για την εν ψυχρώ δολοφονία της 37χρονης με εντολή του FBI, που ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει αυτό τη διερεύνηση της υπόθεσης. Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, ο γενικός εισαγγελέας της Μινεσότα, Κιθ Ελισον, εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για την απόφαση του FBΙ να αναλάβει τη διενέργεια έρευνας, προσθέτοντας ότι πρόκειται για γεγονός «εξαιρετικά απογοητευτικό».

Κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας έγιναν επίσης σε Νέα Υόρκη, Νέα Ορλεάνη, Μαϊάμι, Σιάτλ, Σακραμέντο κ.α.