ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Αποκαθίσταται η παροχή ρεύματος στο Βερολίνο μετά από πέντε μέρες

Μετά από πέντε μέρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, η ταλαιπωρία χιλιάδων κατοίκων του νοτιοδυτικού Βερολίνου αναμενόταν να λάβει τέλος χθες, καθώς η παροχή, η οποία έχει διακοπεί από το περασμένο Σάββατο, αποκαθίσταται, σύμφωνα με τις αρχές. Με θερμοκρασίες υπό το μηδέν, εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι είχαν μείνει χωρίς ρεύμα και θέρμανση.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διακοπή ρεύματος στη μεταπολεμική Ιστορία του Βερολίνου, τονίζει η «Deutsche Welle».

Με αφορμή αυτήν τη μεγάλη διακοπή ρεύματος, που αποδόθηκε σε μια «ακροαριστερή» οργάνωση (στη συνέχεια διαψεύστηκε και ερευνάται ακόμα και εμπλοκή ξένης δύναμης), εκπρόσωποι του ιατρικού - υγειονομικού κλάδου ζητούν ουσιαστική ενίσχυση της προετοιμασίας για περιπτώσεις κρίσεων. Επιπλέον, κάνουν έκκληση για επενδύσεις για την προστασία κρίσιμων υποδομών.

Η Γερμανική Ενωση Νοσοκομείων τονίζει ότι τα υπάρχοντα μέτρα δεν είναι αρκετά για να καλυφθούν οι νοσοκομειακές ανάγκες σε σοβαρά και μακράς διάρκειας σενάρια έκτακτης ανάγκης, και μάλιστα σε μια περίοδο που η Γερμανία εντείνει την πολεμική της προετοιμασία.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΔΣ της Ενωσης, τα νοσοκομεία διαθέτουν μεν κατά κανόνα γεννήτριες για περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ωστόσο αυτές εξασφαλίζουν μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα ένα βασικό επίπεδο λειτουργίας.

Παράλληλα αυξάνονται και οι παρεμβάσεις από τον ψηφιακό και τεχνολογικό κλάδο. Η Ενωση Οικονομίας του Διαδικτύου «eco» προειδοποιεί για τη στενή σχέση μεταξύ ενεργειακής ασφάλειας και ψηφιακής ανθεκτικότητας, επισημαίνοντας ότι διακοπές ρεύματος πλήττουν κέντρα δεδομένων, δίκτυα και ψηφιακές υπηρεσίες ζωτικής σημασίας.