ΙΡΑΝ - ΥΕΜΕΝΗ

Ετοιμο και για πόλεμο και για παζάρι το Ιράν...

Την ετοιμότητα του Ιράν να συγκρουστεί με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σε περίπτωση που οι δύο χώρες αποτολμήσουν νέα επίθεση έναντι της Τεχεράνης, εξέφρασε χτες φτάνοντας στη Βηρυτό ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Παρ' όλα αυτά, ο Αραγτσί διευκρίνισε αφενός πως το Ιράν «δεν θέλει πόλεμο» με καμία από τις δύο χώρες και πως «είναι έτοιμος για διαπραγμάτευση» με τις ΗΠΑ για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, εφόσον αυτή γίνει στη βάση «αμοιβαίου σεβασμού» και όχι «καθ' υπαγόρευση της Ουάσιγκτον».

Το ίδιο διάστημα στο Ιράν συνεχίζεται ο αναβρασμός από τη δυσαρέσκεια σημαντικού μέρους του λαού που υποφέρει από τον υψηλό πληθωρισμό, την ακρίβεια και τη σημαντική υποτίμηση του νομίσματος, ριάλ, ιδιαίτερα μετά τις δυτικές κυρώσεις.

Οι διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν στις 28 Δεκέμβρη με την έναρξη απεργίας εμπόρων στην Τεχεράνη, συνεχίστηκαν χτες για 12η μέρα, ενώ νωρίτερα (βράδυ Τετάρτης) αναφέρθηκαν βίαιες συγκρούσεις αντικυβερνητικών διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας στη νοτιοδυτική πόλη Λορντεγκάν, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο «Fars», τον θάνατο δύο αστυνομικών από ενόπλους. Χτες βράδυ το «Middle East Spectator» μετέδωσε πως ειδικές δυνάμεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης συγκρούστηκαν με Κούρδους αυτονομιστές στο Κερμανσάχ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν επτά Κούρδοι ένοπλοι και δύο κομάντος. Ισχυρές εκρήξεις καταγράφηκαν (γύρω στις 20.00 ώρα Ελλάδας) και στην πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη, δίχως να είναι ξεκάθαρο πώς προκλήθηκαν και τι προκάλεσαν. Επιπλέον σημαντικά προβλήματα αναφέρθηκαν χτες βράδυ στην πρόσβαση Ιρανών στο διαδίκτυο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σύμφωνα με το CBS News που επικαλέστηκε πηγές στην Τεχεράνη, οι αρχές αποφάσισαν να διακόψουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο για να περιορίσουν τον συντονισμό κινητοποιήσεων.

Οι χτεσινές διαδηλώσεις, σύμφωνα με ορισμένες πηγές, φάνηκαν να είναι οι μαζικότερες των τελευταίων ημερών, ένδειξη που ερμηνεύτηκε ως παράγοντας πιθανής κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία της οργάνωσης δικαιωμάτων HRANA, οι διαδηλώσεις στο Ιράν έχουν καταγραφεί σε τουλάχιστον 111 πόλεις 31 επαρχιών, με αποτέλεσμα τον θάνατο πάνω από 36 ατόμων και τις συλλήψεις 2.200 άλλων. Ωστόσο, χτες βράδυ η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία, ανέβασε τον αριθμό αυτό στους 45 νεκρούς, αλλά το στοιχείο αυτό δεν επιβεβαιώθηκε επίσημα.

Νέες απειλές με αφορμή αυτά τα στοιχεία εκτόξευσε το βράδυ της Πέμπτης ξανά ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως θα χτυπήσει σκληρά το Ιράν εάν σκοτώσει διαδηλωτές.

Στο Αμπου Ντάμπι ο ηγέτης των αυτονομιστών της Υεμένης

Στο μεταξύ, έγινε γνωστό ότι ο Αϊνταρούς αλ Σουμπάιντι, ηγέτης των αυτονομιστών του «Νότιου Μεταβατικού Συμβουλίου» της Νότιας Υεμένης, φυγαδεύτηκε από το Αντεν στο Αμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μέσω της Σομαλιλάνδης, που αναγνωρίστηκε στις 26 Δεκεμβρίου από το Ισραήλ. Ο Σουμπάιντι απέφυγε έτσι να μεταβεί στο Ριάντ για συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη νότια Υεμένη. Μία πιθανή επιβεβαίωση της παρουσίας του στο Αμπού Ντάμπι μπορεί να προκαλέσει εκ νέου την οργή των Σαουδαράβων, που πιέζουν τα Εμιράτα να συγκρατήσουν τους αυτονομιστές της νότιας Υεμένης αφότου κατέλαβαν στις αρχές Δεκέμβρη μεγάλες περιοχές των πλούσιων σε ορυκτό πλούτο επαρχιών Χαντραμούτ, που συνορεύει με τη Σαουδική Αραβία, και Μάχρα.