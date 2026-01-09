Παρασκευή 9 Γενάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΔΙΕΘΝΗ
ΚΥΠΡΟΣ
Ερωτήματα από βίντεο που αναρτήθηκε στο «X»

Συνομιλίες που διέρρευσαν χτες με βίντεο στην πλατφόρμα «Χ» δημιουργούν ερωτήματα για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη μπροστά στις προεδρικές εκλογές του 2023. Το βίντεο κυκλοφόρησε μέσω λογαριασμού μιας Αμερικανίδας που δηλώνει «ανεξάρτητη ερευνήτρια, αναλύτρια και λέκτορας» και εστιάζει στην εξωτερική και εσωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

Στις συνομιλίες που περιλαμβάνει το βίντεο συμμετέχουν ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους, διευθυντής του Γραφείου του Κύπριου Προέδρου, ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης και ο Γιώργος Χρυσοχός, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας «Cyfield».

Σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι το βίντεο «σύμφωνα με την πρώτη αξιολόγηση της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας του κράτους είναι κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ. Το εν λόγω βίντεο επιχειρεί να πλήξει μέσω ψευδών, παραπλανητικών ισχυρισμών και αυθαίρετων συμπερασμάτων την εικόνα της κυβέρνησης και της χώρας».

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Εντείνονται τα παζάρια για την επόμενη φάση του σχεδίου Τραμπ
«Επιτήρηση» διαρκείας από τις ΗΠΑ με το πιστόλι στον κρόταφο
Οργή για τη δολοφονία 37χρονης από πράκτορα της ICE
 «Καταστροφικά» χαρακτηρίζει η Ρωσία τα σχέδια ανάπτυξης «δυτικών» στρατευμάτων
 Ετοιμο και για πόλεμο και για παζάρι το Ιράν...
 Καθοριστική η συμβολή της στo ρεσάλτο στο ρωσικό δεξαμενόπλοιο
 Τα μηνύματα από τις ΗΠΑ είναι «εξαιρετικά ανησυχητικά»
Προς τεράστια αύξηση στρατιωτικών δαπανών στο 1,5 τρισ. δολάρια
 Τουρκικό «αντιτρομοκρατικό» ενδιαφέρον
 Αποκαθίσταται η παροχή ρεύματος στο Βερολίνο μετά από πέντε μέρες
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ