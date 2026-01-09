ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

«Επιτήρηση» διαρκείας από τις ΗΠΑ με το πιστόλι στον κρόταφο

Την επιδίωξη τωννα διατηρήσουν μακροπρόθεσμα την ασφυκτική «εποπτεία» στηκαι στον ενεργειακό της πλούτο επιβεβαίωσε απροκάλυπτα ο Αμερικανός Πρόεδροςκαθώς λίγα 24ωρα μετά την αμερικανική στρατιωτική επίθεση στη λατινοαμερικανική χώρα τα ιμπεριαλιστικά προσχήματα της Ουάσιγκτον πλέον περισσεύουν...

Μιλώντας στην εφημερίδα «Νιου Γιορκ Τάιμς» ο Τραμπ είπε ότι «μόνο ο χρόνος θα δείξει» πόσο θα διαρκέσει η «επιτήρηση» της Βενεζουέλας, ενώ όταν ρωτήθηκε συγκεκριμένα αν θα είναι τρεις μήνες, έξι μήνες, ένας χρόνος ή περισσότερο, απάντησε: «Θα έλεγα πολύ περισσότερο».

Μία μέρα μετά την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ για «συμφωνία» που θα δώσει στις ΗΠΑ τον πλήρη έλεγχο του βενεζολάνικου πετρελαίου, ο Τραμπ δήλωσε για τη Βενεζουέλα ότι «θα την ανοικοδομήσουμε με πολύ κερδοφόρο τρόπο (...) Θα χρησιμοποιούμε πετρέλαιο και θα παίρνουμε πετρέλαιο. Μειώνουμε τις τιμές του πετρελαίου και θα δίνουμε χρήματα στη Βενεζουέλα, τα οποία χρειάζονται απεγνωσμένα».

Με ανάρτησή του δε στην πλατφόρμα «Truth Social» ανήγγειλε χαρακτηριστικά ότι «η Βενεζουέλα θα αγοράσει μόνο αμερικανικής κατασκευής προϊόντα με τα χρήματα που θα λάβει από τη νέα συμφωνία μας για το πετρέλαιο».

Διευκρίνισε ειδικά ότι οι αγορές αυτές «θα αφορούν μεταξύ άλλων αμερικανικά αγροτικά προϊόντα, αμερικανικά φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό και υλικό για να βελτιωθούν το δίκτυο ηλεκτροδότησης και οι ενεργειακές υποδομές». «Με άλλα λόγια, η Βενεζουέλα δεσμεύεται να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ως τον κύριο εταίρο της».

Στο μεταξύ, αργά προχτές το βράδυ ώρα Ελλάδας η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας, PDVSA, ανακοίνωσε ότι όντως διαπραγματεύεται «με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την πώληση ποσοτήτων πετρελαίου, στο πλαίσιο των εμπορικών σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών».

Υποστήριξε ότι πρόκειται για διαδικασία που διεξάγεται με κριτήρια «νομιμότητας, διαφάνειας και οφέλους και για τα δύο μέρη, σύμφωνα με συστήματα παρόμοια με αυτά που ισχύουν με άλλες διεθνείς εταιρείες, όπως η "Chevron"».

Αναφέρει δε ότι ως εταιρεία «επικυρώνει τη δέσμευσή της να συνεχίσει να χτίζει συμμαχίες που προωθούν την εθνική ανάπτυξη υπέρ του λαού της Βενεζουέλας και συμβάλλουν στην παγκόσμια ενεργειακή σταθερότητα».

«Δεν θα επιτραπεί στο Πεκίνο να έχει σημαντικό έλεγχο»

Κατά τ' άλλα, ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε ότι υπάρχει περιθώριο να «ισορροπηθούν» οι ρόλοι τόσο των ΗΠΑ όσο και της Κίνας στη Βενεζουέλα, «ωστόσο η Ουάσιγκτον δεν θα επιτρέψει στο Πεκίνο να έχει σημαντικό έλεγχο στη χώρα της Λατινικής Αμερικής».

Μιλώντας στο «Fox Business Network» ο Ράιτ έκανε λόγο για γρήγορη επέκταση των δραστηριοτήτων της «Chevron» στη Βενεζουέλα, αλλά και για «δυναμικό ρόλο» από τις εταιρείες «ConocoPhillips» και «ExxonMobil».

Από τη μεριά της Ρωσίας, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Μαρία Ζακχάροβα, απαντώντας σε ερώτημα για τη σύνδεση που κάποιοι επιχειρούν ανάμεσα στο πρόσφατο ρεσάλτο στο τάνκερ «Mariner» και στην «ευρύτερη στρατηγική» των ΗΠΑ «για την καθιέρωση απεριόριστου ελέγχου στους φυσικούς πόρους της Βενεζουέλας», απέδωσε στην Ουάσιγκτον αξιώσεις «εξαιρετικά κυνικές» και «νεοαποικιοκρατικές».

«Τίποτα το ασυνήθιστο» στις μπίζνες με τις ΗΠΑ, λέει η Ροντρίγκες

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η προσωρινή Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, δήλωσε για τις σχέσεις «ανάμεσα στη Βενεζουέλα και στις ΗΠΑ» ότι μετά την πρόσφατη στρατιωτική επιχείρηση «υπάρχει κηλίδα στις σχέσεις μας που δεν είχε υπάρξει ποτέ πριν στην Ιστορία μας», σπεύδοντας ωστόσο να συμπληρώσει μέσα σε αυτές τις συνθήκες ότι οι διμερείς εμπορικές συναλλαγές με την Ουάσιγκτον «δεν έχουν τίποτε εξαιρετικό, ούτε ασυνήθιστο».

Μιλώντας κατά την έναρξη της νέας νομοθετικής περιόδου, η Ροντρίγκες υπερασπίστηκε την ανάγκη να εμβαθύνει η Βενεζουέλα τις εμπορικές σχέσεις με όλες τις χώρες του ημισφαιρίου και (σύμφωνα με εκτενή ρεπορτάζ του «Infobae») υπογράμμισε ότι τόσο η οικονομική όσο και η γεωπολιτική διαφοροποίηση παραμένουν κεντρικός άξονας στην εξωτερική και εμπορική πολιτική της Βενεζουέλας.

Στο μεταξύ, η προσωρινή Πρόεδρος της Βενεζουέλας ανακοίνωσε ότι κατά τη νέα νομοθετική περίοδο 2026 - 2031 η κυβέρνηση θα προτάξει πρωτοβουλίες για την άμεση «βελτιστοποίηση του εθνικού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (SEN)».

Οπως είπε: «Θέλουμε να επικαιροποιήσουμε τον νόμο για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος θα συνοδεύεται από βελτιώσεις στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας στις διαδικασίες παραγωγής, μεταφοράς και διανομής». Ξεχώρισε την ανάγκη «να εργαστούμε πάνω στον νόμο της Ορθολογικής Χρήσης της Ενέργειας», επικρίνοντας τις συνέπειες που έχουν προκαλέσει διεθνείς κυρώσεις (από τις ΗΠΑ) στον συγκεκριμένο τομέα.

Θυμίζουμε ότι οι επενδυτικοί σχεδιασμοί που ανακοίνωσε προχτές ο Λευκός Οίκος προκρίνουν μεταξύ άλλων και τις ανάγκες για δραστικό εκσυγχρονισμό σε μια σειρά υποδομές κρίσιμες για την ταχεία ανάπτυξη της πετρελαϊκής βιομηχανίας στη Βενεζουέλα, περιλαμβανομένων αυτών που αφορούν το δίκτυο παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Τουλάχιστον 100 οι νεκροί από την αμερικανική επίθεση

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Ντ. Καμπέγιο, δήλωσε από τη μεριά του ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν κρύβει πλέον τον λόγο της πρόσφατης επίθεσής της. «Το θέμα είναι το πετρέλαιο. Το θέμα είναι οι πόροι μας, που ανήκουν στους Βενεζολάνους, και σήμερα το δηλώνουν χωρίς κανενός είδους συγκάλυψη», είπε. «Το λένε ξεκάθαρα».

Ο Καμπέγιο δήλωσε επίσης ότι με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία τα θύματα της αμερικανικής στρατιωτικής επίθεσης ανέρχονται σε 100 νεκρούς και άλλους 100 τραυματίες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σύζυγος του Μαδούρο, Σίλια Φλόρες, τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της αμερικανικής επιχείρησης απαγωγής της, ενώ ο ίδιος ο Μαδούρο τραυματίστηκε στο πόδι.

Στους αμάχους που σκοτώθηκαν περιλαμβάνεται και η 45χρονη Κολομβιανή Γιοάνα Ροντρίγκες Σιέρα, που ζούσε στη Βενεζουέλα εδώ και πάνω 12 χρόνια. Η Σιέρα κατοικούσε στον δήμο El Hatillo της πολιτείας Μιράντα μαζί με την 22χρονη κόρη της, που επίσης τραυματίστηκε κατά την επίθεση των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Aporrea», οι δύο γυναίκες ξύπνησαν από την πρώτη βόμβα και τραυματισμένες ελαφριά προσπάθησαν να ξεφύγουν από τις φλόγες στις οποίες τυλίχτηκε το σπίτι τους. Ακολούθησε όμως δεύτερος βομβαρδισμός και η 45χρονη κατέληξε, ενώ η κόρη της προσπαθούσε να τη μεταφέρει σε νοσοκομείο, για να φροντίσουν τις σοβαρές πλέον πληγές της.

Ο Πρόεδρος της Κολομβίας, Γκ. Πέτρο, εξέφρασε συλλυπητήρια για τον θάνατο της 45χρονης, ενώ απευθυνόμενος στον Τραμπ είπε: «Υπό τις παράνομες εντολές σας διεθνώς, δολοφονήθηκε μια αθώα μητέρα από την Κολομβία και την Καραϊβική, γεμάτη όνειρα, με την κόρη της...».

Συνομιλία των Προέδρων ΗΠΑ και Κολομβίας

Πάντως, προχτές Γκ. Πέτρο και Ντ. Τραμπ είχαν τηλεφωνική συνομιλία, μετά την οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι θα δεχτεί τον Κολομβιανό ομόλογό του στον Λευκό Οίκο «στο εγγύς μέλλον».

Ο Τραμπ - ο οποίος τις προηγούμενες μέρες εξαπέλυσε απροκάλυπτες απειλές εναντίον της Κολομβίας και του Προέδρου της - είπε ακόμα ότι ο Πέτρο τηλεφώνησε για «να εξηγήσει την κατάσταση όσον αφορά τα ναρκωτικά και άλλες διαφωνίες που είχαμε». Σύμφωνα με κολομβιανά ΜΜΕ, ο τόνος στη συνομιλία ήταν «ήρεμος».

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Κολομβίας, Μ. Χαραμίγιο, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο είπε ότι «αν υπάρξει μείζων ανθρωπιστική κρίση, ο αντίκτυπος, η καταστροφή, θα είναι αδύνατο να περιοριστούν», αφού «μιλάμε για καταστροφή που η Λατινική Αμερική δεν έχει γνωρίσει ποτέ». Πρόσθεσε ότι «προσπαθούμε να προετοιμαστούμε, αλλά δεν θα είμαστε ποτέ έτοιμοι σε περίπτωση επιδείνωσης εξαιτίας πολέμου».

Ο Χαραμίγιο αναφέρθηκε και στο πόσο «διαιρεμένη» είναι πλέον η Λατινική Αμερική απέναντι στις ΗΠΑ, μιλώντας για «διχασμό» που «προφανώς, υπονομεύει περιφερειακή λύση (...) απόντων βάσεων και ελάχιστης συναίνεσης». Πρόσθεσε πως μολονότι το ενδεχόμενο να εξαπολυθεί αμερικανική επίθεση εναντίον της Κολομβίας μοιάζει «απίθανο», θα υπάρξει «νόμιμη» αντίδραση αν χρειαστεί.

Νέες ενδοαστικές διαφωνίες στις ΗΠΑ

Με 52 ψήφους υπέρ και 47 κατά εγκρίθηκε χτες στην αμερικανική Γερουσία επί της διαδικασίας σχέδιο ψηφίσματος που στοχεύει «να διατάξει την απόσυρση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ από εχθροπραξίες στο εσωτερικό της Βενεζουέλας ή κατά αυτής, τις οποίες δεν έχει εγκρίνει το Κογκρέσο». Την επόμενη βδομάδα θα τεθεί στην ολομέλεια της Γερουσίας το ίδιο το ψήφισμα.

Μαζί με τους Δημοκρατικούς, υπέρ ψήφισαν χθες και 5 Ρεπουμπλικανοί.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ αντιδρώντας έκανε λόγο για «ανοησία» των 5 Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών, που είπε ότι «δεν πρέπει πλέον ποτέ να εκλεγούν».

Υποστήριξε δε ότι «αυτή η ψήφος εμποδίζει σε μεγάλο βαθμό την εθνική άμυνα και ασφάλεια των ΗΠΑ», ισχυριζόμενος ότι το σχέδιο είναι «αντισυνταγματικό».