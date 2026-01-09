ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

«Καταστροφικά» χαρακτηρίζει η Ρωσία τα σχέδια ανάπτυξης «δυτικών» στρατευμάτων

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα παζάρια για τη διαμόρφωση των λεγόμενων «εγγυήσεων ασφαλείας» προς το Κίεβο - με περιεχόμενο που συγκεντρώνει ακόμα περισσότερο μπαρούτι - και σύμφωνα με τον Ουκρανό Πρόεδρο Β. Ζελένσκι το έγγραφο «είναι πλέον ουσιαστικά έτοιμο για οριστικοποίηση στο υψηλότερο επίπεδο με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ».

Υπενθυμίζεται ότι ο «Συνασπισμός των Προθύμων» συνήλθε την Τρίτη στο Παρίσι και οι ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Ουκρανίας υπέγραψαν «δήλωση προθέσεων» για την ανάπτυξη «δυτικής» στρατιωτικής δύναμης στην Ουκρανία, μετά την επίτευξη «εκεχειρίας», και τη δημιουργία «στρατιωτικών κόμβων» στη χώρα.

Οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στην αποστολή στρατευμάτων, αλλά έχουν «δεσμευτεί» να υποστηρίξουν αυτήν τη στρατιωτική δύναμη και να συμβάλουν στους τομείς των πληροφοριών και της επιμελητειακής υποστήριξης.

Στο μεταξύ, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν μιλώντας χθες στους Γάλλους πρέσβεις ανέφερε ότι το «τέλος του πολέμου» δεν θα είναι η παράδοση της Ουκρανίας, ούτε η εγκατάλειψη των ευρωπαϊκών συμφερόντων. Επεσήμανε ότι η «Συμμαχία των Πρόθυμων» στο ουκρανικό ζήτημα δεν είναι ευκαιριακή και ότι στο βάθος δείχνει πως «η Αμυνα και η Ασφάλεια δεν αντιμετωπίζονται αποκλειστικά στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ».

Ο Μακρόν εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι όλο και περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη τάσσονται υπέρ της «ευρωπαϊκής αυτονομίας» στον τομέα της «άμυνας», σημειώνοντας ταυτόχρονα πως η γαλλική «αμυντική» βιομηχανία θα πρέπει να αρχίσει «να σκέφτεται ευρωπαϊκά».

Η Ισπανία «πρόθυμη» να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία

Ο δε σοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργός της Ισπανίας, Π. Σάντσεθ, μιλώντας χθες σε Ισπανούς πρέσβεις δήλωσε έτοιμος να στείλει «ειρηνευτικά» στρατεύματα στην Παλαιστίνη και στην Ουκρανία «όταν παρουσιαστεί αυτή η ευκαιρία».

«Αυτήν την τόσο κρίσιμη αλλά και αποφασιστικής σημασίας για την επίτευξη της ειρήνης στιγμή θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία για όσο είναι απαραίτητο», διαβεβαίωσε ο Σάντσεθ.

«Σε αυτήν τη νέα διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής της ευρωπαϊκής ασφάλειας που βρίσκεται σε εξέλιξη, η Ισπανία για πρώτη φορά στην Ιστορία της συμμετέχει επιτέλους ενεργά, όχι μόνο στον σχεδιασμό της αλλά και στην εφαρμογή της», πρόσθεσε.

«Εφόσον η Ισπανία έστειλε στρατεύματα διατήρησης της ειρήνης σε μακρινά από τη χώρα μας γεωγραφικά πλάτη, πώς να μη στείλει στρατεύματα διατήρησης της ειρήνης στην Ουκρανία, μια ευρωπαϊκή χώρα;», διερωτήθηκε.

Η Ρωσία από την πλευρά της επανέλαβε χθες ότι οποιαδήποτε «δυτικά» στρατεύματα σταλούν στην Ουκρανία θα αποτελούν «νόμιμο στρατιωτικό στόχο».

Η Μόσχα χαρακτήρισε την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους υποστηρικτές της «άξονα πολέμου», προειδοποιώντας ότι οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν μεταξύ τους για την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής «ειρηνευτικής» δύναμης απέχουν πολύ από οτιδήποτε θα μπορούσε να αποδεχτεί η Ρωσία για να τερματιστεί ο πόλεμος, με το ρωσικό ΥΠΕΞ να χαρακτηρίζει τα σχέδια «επικίνδυνα» και «καταστροφικά».

Δεν έχει μειωθεί το ρωσικό LNG που φτάνει στην Ευρώπη

Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Guardian» νέα στοιχεία δείχνουν ότι η Μόσχα κέρδισε περίπου 7,2 δισ. ευρώ πέρυσι από την εξαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην ΕΕ.

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού LNG έως το 2027, ωστόσο ανάλυση την οποία επικαλείται η βρετανική εφημερίδα δείχνει ότι ακόμα δεν έχει υπάρξει καμία μείωση στις ποσότητες που φτάνουν στα ευρωπαϊκά λιμάνια από τη ρωσική μονάδα LNG, στη χερσόνησο Γιαμάλ στη Σιβηρία.

Περισσότεροι από 15 εκατ. τόνοι LNG από το Γιαμάλ μεταφέρθηκαν μέσα από τους πάγους της Αρκτικής για να φτάσουν στους τερματικούς σταθμούς της ΕΕ το 2025, σύμφωνα με τη ΜΚΟ «Urgewald», αποφέροντας στη Ρωσία περίπου 7,2 δισ. ευρώ.

Ενώ η προμήθεια ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών στην Ευρώπη έχει μειωθεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το μερίδιο της ΕΕ στις παγκόσμιες αποστολές από το Γιαμάλ αυξήθηκε το 2025, φτάνοντας στο 76,1%, από 75,4% το 2024, αναφέρει η έκθεση.

Βρετανικών και ελληνικών συμφερόντων οι δύο βασικές ναυτιλιακές μεταφοράς

Μία από τις δύο ευρωπαϊκές ναυτιλιακές εταιρείες που όπως αναφέρεται αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της εφοδιαστικής αλυσίδας για το LNG του Γιαμάλ είναι η «Seapeak», η οποία εδρεύει στη Βρετανία.

Η τελευταία ανάλυση δείχνει ότι η «Seapeak» μετέφερε το 37,3% του LNG από το Γιαμάλ, ενώ η ελληνική «Dynagas» μετέφερε το 34,3%.

Συγκεκριμένα, 11 από τα 14 εξειδικευμένα παγοθραυστικά δεξαμενόπλοια Arc7 που μεταφέρουν LNG από το Γιαμάλ ανήκουν στις δύο εταιρείες.

Η Βρετανία δήλωσε ότι φέτος θα προχωρήσει σε απαγόρευση της παροχής ναυτιλιακών υπηρεσιών για πλοία που μεταφέρουν ρωσικό LNG.

Το εργοστάσιο του Γιαμάλ εξαρτάται από την πρόσβαση σε λιμάνια της ΕΕ και τη χρήση παγοθραυστικών δεξαμενόπλοιων LNG της κατηγορίας Arc7.

Τα πλοία θα έπρεπε να αποδεχτούν σημαντικά μεγαλύτερες διαδρομές μεταφοράς αν δεν είχαν τις δυνατότητες εκφόρτωσης ή επαναφόρτωσης σε λιμάνια της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Zeebrugge στο Βέλγιο.

Σύμφωνα με την «Urgewald», 58 πλοία έφτασαν στον βελγικό τερματικό σταθμό το 2025, παραδίδοντας 4,2 εκατ. τόνους LNG. Κατά την ίδια περίοδο, 51 πλοία έφτασαν σε κινεζικά λιμάνια, παραδίδοντας 3,6 εκατ. τόνους.

Συνολικά 87 πλοία παρέδωσαν 6,3 εκατ. τόνους LNG στα γαλλικά λιμάνια της Δουνκέρκης και του Μοντουάρ το 2025, καθιστώντας τη Γαλλία τον μεγαλύτερο εισαγωγέα. Εξάλλου, το γαλλικό μονοπώλιο «TotalEnergies» παραμένει βασικός επενδυτής στο πρότζεκτ του Γιαμάλ.

Ρωσικό τάνκερ δέχτηκε επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα

Ενα τάνκερ που κατευθυνόταν προς τη Ρωσία δέχτηκε επίθεση με drone στη Μαύρη Θάλασσα προχθές, γεγονός που το οδήγησε να ζητήσει βοήθεια από την τουρκική ακτοφυλακή και να αλλάξει πορεία, σύμφωνα με ανακοίνωση της «Lloyd's List Intelligence» και άλλη πηγή ναυτικής ασφάλειας.

Το πλοίο «Elbus», με σημαία Παλάου, «υπέστη επίθεση από μη επανδρωμένο θαλάσσιο όχημα και drone» που στόχευε το μηχανοστάσιο του, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί μεταξύ των 25 μελών του πληρώματος, ούτε κάποια ρύπανση, όπως μεταδίδει το «Reuters».

Τον τελευταίο χρόνο έχουν ενταθεί οι ουκρανικές επιθέσεις σε πλοία που σχετίζονται με τη Ρωσία.