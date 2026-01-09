ΗΠΑ - ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ

Προς τεράστια αύξηση στρατιωτικών δαπανών στο 1,5 τρισ. δολάρια

Σε άλλη μια κίνηση χαρακτηριστική για την ένταση της πολεμικής προπαρασκευής για γενικευμένη ιμπεριαλιστική σύγκρουση και την αποφασιστική στροφή όλων των στρατοπέδων στην πολεμική οικονομία, ο Αμερικανός Πρόεδροςανακοίνωσε την Τετάρτη ότι εισηγείται την- που είναι ήδη ο μεγαλύτερος στον κόσμο -από 1 τρισ. δολάρια!

Οπως ανέφερε σε ανάρτησή του, αυτό θα γίνει «για το καλό της χώρας μας, ειδικά σε αυτούς τους πολύ ταραγμένους και επικίνδυνους καιρούς», για «να οικοδομήσουμε τον "Ονειρικό Στρατό" (...) που θα μας κρατήσει ασφαλείς και προστατευμένους ανεξάρτητα από τον εχθρό».

Την ίδια στιγμή, ο Ντ. Τραμπ φρόντισε με αναρτήσεις του να βάλει «γκάζια» στις αμερικανικές πολεμικές βιομηχανίες, απαιτώντας να επενδύσουν για αποφασιστική αύξηση της παραγωγής όπλων και εξοπλισμών, θέτοντάς τους ουσιαστικά προ του συνολικού συμφέροντος της αμερικανικής αστικής τάξης, έναντι της πρακτικής των πολεμικών μονοπωλίων να αξιοποιούν τη μερίδα του λέοντος από τα «χρυσά κέρδη» τους για επαναγορά μετοχών, κατανομή τεράστιων μερισμάτων στους μετόχους τους κ.ο.κ.

«Ολοι οι εργολάβοι Αμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και η Αμυντική Βιομηχανία στο σύνολό της, ΠΡΟΣΟΧΗ: Ενώ κατασκευάζουμε τον καλύτερο στρατιωτικό εξοπλισμό στον κόσμο (...), οι εργολάβοι Αμυνας εκδίδουν επί του παρόντος τεράστια μερίσματα στους μετόχους τους και κάνουν μαζικές εξαγορές μετοχών, σε βάρος της επένδυσης σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό. Αυτή η κατάσταση δεν θα επιτρέπεται πλέον, ούτε θα γίνεται ανεκτή!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος.

«Τραβώντας το αυτί» στις ηγεσίες των «αμυντικών» βιομηχανιών, ο Τραμπ διαπιστώνει καθυστερήσεις στην πολεμική παραγωγή, απαιτεί τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη - μέλη των διοικήσεων να περιορίσουν τα προσωπικά κέρδη τους... στα 5 εκατομμύρια δολάρια («τα οποία, όσο υψηλά κι αν ακούγονται, είναι ένα απλό κλάσμα από αυτά που βγάζουν τώρα», επισημαίνει...) και «να κατασκευάσουν νέα και σύγχρονα εργοστάσια παραγωγής, τόσο για την παράδοση και συντήρηση» στρατιωτικού εξοπλισμού, «όσο και για την κατασκευή των πιο πρόσφατων μοντέλων του μελλοντικού στρατιωτικού εξοπλισμού».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος κάνει ειδική αναφορά στο πολεμικό μονοπώλιο «Raytheon» (νυν RTX Corp), γράφοντας ότι «ήταν η λιγότερο ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του υπουργείου Πολέμου, η πιο αργή στην αύξηση του όγκου εργασιών της και ιεραρχούσε τις δαπάνες για τους μετόχους της αντί για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών».

Αναδεικνύοντας τη νέα φάση της πολεμικής προπαρασκευής των ιμπεριαλιστών, ο Τραμπ αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η "Raytheon" φαίνεται να πιστεύει ότι αυτή είναι η κυβέρνηση Μπάιντεν και ότι αυτή είναι η "συνηθισμένη δουλειά", ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ! Είτε η "Raytheon" αναλαμβάνει δράση και αρχίζει να επενδύει σε περισσότερες αρχικές επενδύσεις, όπως εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, είτε δεν θα συνεργάζεται πλέον με το υπουργείο Πολέμου. Επίσης, εάν η "Raytheon" θέλει περαιτέρω συνεργασίες με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, σε καμία περίπτωση δεν θα της επιτραπεί να κάνει επιπλέον επαναγορές μετοχών, όπου έχει ξοδέψει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, μέχρι να μπορέσει να συνέλθει. Η χώρα μας έρχεται ΠΡΩΤΗ και θα πρέπει να το μάθουν αυτό, με τον δύσκολο τρόπο!».

Μετά τις αναρτήσεις του Αμερικανού Προέδρου, η μετοχή της Northtrop Grumman έπεσε κατά 5,5% στη Γουόλ Στριτ, της Lockheed Martin κατά 4,8%, του ομίλου RTX Corp (Raytheon) κατά 2,5%.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ανακατανομής κονδυλίων, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τον τερματισμό στις συνδρομές των ΗΠΑ σε 66 διεθνείς οργανισμούς, κρίνοντας πως πλέον «δεν εξυπηρετούν» τα συμφέροντα της Ουάσιγκτον.