ΣΥΡΙΑ

Τουρκικό «αντιτρομοκρατικό» ενδιαφέρον

Αφορμή για άμεση ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις της Συρίας και στη σύγκρουση των δυνάμεων ασφαλείας της κυβέρνησης του τζιχαντιστή «Προέδρου» Αχμεντ Αλ Σαράα με Κούρδους των «Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων» (SDF) επιχειρεί η Τουρκία, με πρόσχημα την παροχή «υποστήριξης» στη Δαμασκό.

Σε σχετική ανακοίνωση το τουρκικό υπουργείο Αμυνας ανέφερε ότι η Αγκυρα είναι έτοιμη «να υποστηρίξει τον συριακό στρατό», ενώ ο πρόεδρος του τουρκικού κοινοβουλίου, Νουμάν Κουρτουλμούς, δήλωσε πως η Τουρκία παρακολουθεί τις εξελίξεις στο Χαλέπι «ώρα με την ώρα» και είναι έτοιμη να προσφέρει συνδρομή.

Σύμφωνα με τη συριακή υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, 17 άνθρωποι, οι 16 άμαχοι, σκοτώθηκαν κατά τις συγκρούσεις που ξέσπασαν την Τρίτη ανάμεσα στις δυνάμεις της Δαμασκού και στους Κούρδους. Παράλληλα, χτες το βράδυ επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας σε 6 συνοικίες του Χαλεπίου.

Το νέο κύμα βίας προέρχεται από την αποτυχία εφαρμογής της συμφωνίας της 10ης Μάρτη 2025 για την ενσωμάτωση των θεσμών της αυτόνομης κουρδικής διοίκησης σε αυτούς του «νέου κράτους» της Συρίας.

Αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν αναλάβει «μεσολαβητικό ρόλο» για την «αποκλιμάκωση», ενώ στο Ισραήλ ο υπουργός Εξωτερικών Γκιντόν Σάαρ καταδίκασε τις επιθέσεις του συριακού στρατού, χαρακτηρίζοντάς τες «σοβαρές και επικίνδυνες», για να προσθέσει ότι «η διεθνής κοινότητα έχει ένα ηθικό χρέος προς τους Κούρδους, οι οποίοι πολέμησαν γενναία και με επιτυχία εναντίον του Ισλαμικού Κράτους».

Εκτακτη έκκληση απηύθυνε χτες το βράδυ ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Συρία, Τομ Μπάρακ, τόσο στη συριακή κυβέρνηση όσο και στην ηγεσία των Κούρδων, ζητώντας να σταματήσουν τις συγκρούσεις, επειδή «το μέλλον της Συρίας, και του Χαλεπίου, ανήκει στον λαό και αυτό θα πρέπει να επιδειχθεί με πολιτικά μέσα».