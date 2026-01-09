ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Καθοριστική η συμβολή της στo ρεσάλτο στο ρωσικό δεξαμενόπλοιο

Την «καθοριστική» βρετανική υποστήριξη στην αμερικανική επιχείρηση κατάσχεσης ενός δεξαμενόπλοιου υπό ρωσική σημαία ανέδειξε ο υπουργός Αμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χίλι, υπογραμμίζοντας τη σημασία της «διατλαντικής συνεργασίας στην ασφάλεια», την ώρα που οι αντιθέσεις οξύνονται και οι εντάσεις αυξάνονται λόγω των σχεδίων των ΗΠΑ για απόκτηση της Γροιλανδίας.

Οι ΗΠΑ ζήτησαν τη βοήθεια των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων τις ημέρες που προηγήθηκαν της κατάσχεσης του «Marinera» / «Bella 1» στον Βόρειο Ατλαντικό την Τετάρτη. Η Βρετανία παρείχε επιχειρησιακή, επιτηρητική και ναυτική υποστήριξη για να μπορέσει το αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό να επιβιβαστεί επιτυχώς στο πλοίο, καθώς και την άδεια χρήσης βρετανικών βάσεων για την προετοιμασία της αποστολής.

«Αυτή η επιχείρηση δείχνει τους παγκόσμιους δεσμούς μεταξύ των απειλών ασφαλείας που αντιμετωπίζει το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σύμμαχοί του», δήλωσε ο Χίλι στη Βουλή των Κοινοτήτων, εξηγώντας την απόφασή του να εγκρίνει τη βρετανική στρατιωτική υποστήριξη για την επιχείρηση.

Το Ηνωμένο Βασίλειο επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το περιστατικό ως απόδειξη προς την Ουάσιγκτον «ότι η ασφάλεια της Ευρώπης είναι αλληλένδετη με την ασφάλεια των ΗΠΑ».

Ο Κιρ Στάρμερ συνομίλησε με τον Τραμπ την Τετάρτη, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ντάουνινγκ Στριτ, ο οποίος ανέφερε ότι οι δύο συζήτησαν την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου, τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από την Ουκρανία και την αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, για τη Γροιλανδία.

Πάντως για την Ουάσιγκτον, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, η κατάσχεση αφορούσε τη Βενεζουέλα, τον αποκλεισμό του πετρελαίου της και τα πλοία που υπόκεινται σε κυρώσεις, ενώ για το Λονδίνο η κατάσχεση ήταν συνέχεια των προσπαθειών να περιοριστεί η Ρωσία στον πόλεμο με την Ουκρανία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ανέφερε τη Βενεζουέλα στην αρχική του ανακοίνωση που περιέγραφε τη συμμετοχή του, ενώ οι ΗΠΑ δεν ανέφεραν τη Ρωσία στις δικές τους δηλώσεις.

Για υποδαύλιση «στρατιωτικών και πολιτικών εντάσεων» που μπορεί να οδηγήσουν σε «σοβαρές διεθνείς κρίσεις» κατηγορεί τις ΗΠΑ το ρωσικό ΥΠΕΞ, καταγγέλλοντας «επικίνδυνες και ανεύθυνες» ενέργειες των ΗΠΑ και τη συνέργεια της Βρετανίας στη σύλληψη του δεξαμενόπλοιου.

Από την πλευρά του, το κινεζικό ΥΠΕΞ δήλωσε πως η ενέργεια των ΗΠΑ να καταλάβει ξένα πλοία σε διεθνή ύδατα παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο.