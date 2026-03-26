ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ

Η ακαδημαϊκή «ελευθερία» τίθεται προκλητικά στην υπηρεσία της πολεμικής εμπλοκής και του ΝΑΤΟ

Απέναντι στους απαράδεκτους τρόπους παράκαμψης του κανονισμού του ΕΜΠ - ο οποίος απαγορεύει τη χρηματοδότηση έρευνας από στρατιωτικούς οργανισμούς - που κίνησε η Πρυτανεία του Ιδρύματος μετά την άμεση αντίδραση και τις κινητοποιήσεις φοιτητών, πανεπιστημιακών και εργαζομένων, που εμπόδισαν την προσπάθεια αλλαγής του κανονισμού χρηματοδότησης, οικαλούνστο Σύνταγμα και τηόλων των συλλογικών φορέων του ΕΜΠ στη σχολή των Τοπογράφων.

Θυμίζουμε ότι η Πρυτανεία του ΕΜΠ, δείχνοντας την πρεμούρα να λάβει το ίδρυμα απευθείας χρηματοδότηση από το ΝΑΤΟ για πολεμική έρευνα, απευθύνθηκε και ζήτησε γνωμοδοτήσεις από τα γραφεία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) στο ΕΜΠ και στο υπουργείο Παιδείας, τα οποία πρόθυμα βάφτισαν τον εσωτερικό κανονισμό του ΕΜΠ παράνομο, έως και ...αντισυνταγματικό! Οι γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ υποστηρίζουν λίγο - πολύ ότι ο κανονισμός αντιβαίνει στη Συνθήκη ένταξης της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και ...παραβιάζει την ακαδημαϊκή ελευθερία, επειδή δεν αφήνει να γίνεται έρευνα για πολεμικούς σκοπούς! Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ στο ΕΜΠ επικαλείται άρθρα του Συντάγματος (μαζί και το άρθρο 28, που λέει ότι οι διεθνείς συμβάσεις της χώρας υπερισχύουν των άλλων νόμων), τις συμβάσεις ένταξης της χώρας στο ΝΑΤΟ και τον αντιδραστικό νόμο - πλαίσιο, και για την ερμηνεία τους αναφέρεται στην ακαδημαϊκή ελευθερία που αποτελεί ατομικό δικαίωμα του πανεπιστημιακού. Αντίστοιχο είναι το σκεπτικό και στη γνωμοδότηση του ΝΣΚ στο υπουργείο Παιδείας, που παρουσιάζει το ΝΑΤΟ ως έναν οργανισμό που αποσκοπεί ...στην ειρήνη και την οικονομική συνεργασία, επισημαίνοντας ότι η χώρα μας έχει υποχρεώσεις απέναντί του!

Σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα Παιδείας και Ερευνας της ΚΕ του ΚΚΕ για την απαράδεκτη γνωμοδότηση του υπουργείου Παιδείας σε σχέση με τα πολεμικά ερευνητικά προγράμματα στα πανεπιστήμια, που θέτει προκλητικά την ακαδημαϊκή «ελευθερία» στην υπηρεσία της πολεμικής εμπλοκής και του ΝΑΤΟ, τονίζει τα εξής:

«Η πρόσφατη γνωμοδότηση του υπουργείου Παιδείας με διαδικασίες - εξπρές, η οποία - με πρόσχημα την υπεράσπιση της "ακαδημαϊκής ελευθερίας" και του άρθρου 16 του Συντάγματος - έκρινε ως παράνομο το άρθρο περί μη συνεργασίας με διεθνείς ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, όπως το ΝΑΤΟ, στον κανονισμό του ΕΜΠ, είναι προκλητική.

Μόνο ως... τυπογραφικό λάθος μπορεί να ερμηνευτεί η "αγωνία" του υπουργείου Παιδείας να υπερασπιστεί το άρθρο 16, ενώ το έχει παραβιάσει για να γίνει πλασιέ των εμπόρων πτυχίων και διαλαλεί την πρόθεση για την αναθεώρησή του.

Οσο βαθαίνει ο πόλεμος, τόσο εντείνεται η προσπάθεια φίμωσης και μέσα στα πανεπιστήμια κάθε φωνής αντίθεσης με την πολιτική εμπλοκής

Η επίκληση των αποφάσεων συμμετοχής της χώρας στο ΝΑΤΟ ως "υπερνομοθετικής ισχύος", δηλαδή πως ό,τι αντιβαίνει στις συμφωνίες του ΝΑΤΟ είναι παράνομο, ρίχνει και το τελευταίο φύλλο συκής για το ποιο είναι το περιεχόμενο και ποιοι καθορίζουν τα όρια της "ακαδημαϊκής ελευθερίας". Αποδεικνύει το πραγματικό, ταξικό περιεχόμενο της ελευθερίας στον καπιταλισμό, δηλαδή την "ελευθερία" του κεφαλαίου να εκμεταλλεύεται την εργατική δύναμη και σε αυτό το πλαίσιο να αξιοποιεί και να κατευθύνει την ανθρώπινη επιστημονική εργασία στους αντικοινωνικούς και απάνθρωπους σκοπούς του.

Η "ελευθερία" τους είναι κάλπικη, βρίσκεται εντός των στενών ορίων που θέτει η υπηρέτηση των σχεδιασμών και της ευρωατλαντικής προπαγάνδας. Μάλιστα, όσο κλιμακώνεται ο βρώμικος πόλεμος στη Μέση Ανατολή και βαθαίνει η πολυπλόκαμη εμπλοκή της χώρας μας, τόσο θα δυναμώνει η προσπάθεια με κάθε μέσο να φιμώνεται και μέσα στα πανεπιστήμια κάθε φωνή αντίθεσης με την πολιτική της εμπλοκής, που "σπάει τη βιτρίνα" της συναίνεσης, και κάθε δράση που εναντιώνεται στη μετατροπή των πανεπιστημίων μας σε "παραρτήματα" της πολεμικής βιομηχανίας.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, μαζί με διάφορους πρόθυμους εντός των πανεπιστημίων, θέλει να "καθαρίσει" κάθε εμπόδιο προς αυτή την κατεύθυνση, γι' αυτό αξιοποιεί το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο που έχει διαμορφώσει. Επιδιώκει να φιμώσει κάθε αντίθετη - προς το κυρίαρχο αφήγημα - άποψη. Θέλει να επιβάλει σιγήν ιχθύος. Γι' αυτό ως εχθρός της "ακαδημαϊκής ελευθερίας" παρουσιάζεται το φοιτητικό κίνημα, οι κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες εργαζομένων - φοιτητών.

Ταυτόχρονα, η πολεμική εμπλοκή των πανεπιστήμιων, εκτός των άλλων, επιδεινώνει κι άλλο τις συνθήκες φοίτησης κι εργασίας σ' αυτά, τους όρους διεξαγωγής του εκπαιδευτικού κι ερευνητικού όρου αποστερώντας τους πολύτιμους πόρους για να εξυπηρετήσουν τους εγκληματικούς ΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς.

Φτάσανε στο σημείο κάποιοι να ισχυρίζονται ότι, όταν υπουργός της κυβέρνησης καλεί - από το βήμα ακαδημαϊκών ινστιτούτων - να αποκτήσει ο λαός μας κουλτούρα πολέμου, αυτό είναι "μελέτη του φαινομένου του πολέμου" και "ακαδημαϊκό δικαίωμα". Την ίδια ώρα οι ίδιοι οδηγούν στα δικαστήρια εκλεγμένες φοιτήτριες με την κατηγορία της "διατάραξης λειτουργίας", επειδή είπαν ότι η εστία τους έχει προβλήματα!

Είναι αυτοί που, ενώ κόπτονται για την "ακαδημαϊκή ελευθερία" του πολέμου, "κόβουν" και δεν δίνουν χώρο σε όποια εκδήλωση, συζήτηση, ομιλία αμφισβητεί τις κυρίαρχες πολιτικές στοχεύσεις της άρχουσας τάξης σήμερα, όπως η υπεράσπιση του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, της ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης Παιδείας και Υγείας, της ασυδοσίας των λίγων εις βάρος των αναγκών και της ζωής των πολλών.

Σε αυτές τις συνθήκες, το ερευνητικό έργο στραγγαλίζεται μέσα από τα στοχευμένα "ανταγωνιστικά" προγράμματα χρηματοδότησης, εθνικά, ευρωπαϊκά, ιδιωτικά και τώρα και ΝΑΤΟικά, ενώ την ίδια ώρα ερευνητικές ομάδες διακόπτουν το έργο τους λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, ανεξάρτητα από την κοινωνική ανάγκη γι' αυτό.

Ελευθερία σημαίνει αναζήτηση της αλήθειας και διάδοσή της για τις ανάγκες των πολλών

Το θετικό και ουσιαστικό περιεχόμενο της ακαδημαϊκής ελευθερίας αφορά τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων, ώστε τα πανεπιστήμια να είναι πραγματικά ανοιχτά στη συζήτηση, στη ζύμωση, στον προβληματισμό, στις νέες ιδέες.

Να επιτρέπεται στην ερευνητική εργασία να συμβάλλει στην απαλλαγή του ανθρώπου από τον ανορθολογισμό και τον σκοταδισμό, να συμβάλλει στην παραγωγή νέας γνώσης, προς όφελος της κοινωνικής προόδου και της λαϊκής ευημερίας.

Το ΚΚΕ καλεί την πανεπιστημιακή κοινότητα, όλες και όλους που πραγματικά προβληματίζονται για την κατάσταση στα πανεπιστήμια, για το περιεχόμενο της έρευνας, των προγραμμάτων σπουδών, και θέλουν να υπερασπιστούν την ακαδημαϊκή ελευθερία, να σκεφτούν ότι ελευθερία σημαίνει αναζήτηση της αλήθειας και διάδοσή της για τις ανάγκες των πολλών.

Αυτήν ακριβώς την προσπάθεια είναι που αστικό κράτος, κυβερνήσεις και Ευρωπαϊκή Ενωση προσπαθούν να φιμώσουν, για να μετατρέψουν τα πανεπιστήμια σε πολεμικά εργαστήρια και πυλώνες της πολεμικής προπαγάνδας με επιστημονικό προκάλυμμα. Γι' αυτό, υπεράσπιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας σήμερα σημαίνει να πηγαίνεις κόντρα σε αυτή την πολιτική.

Η ακαδημαϊκή κοινότητα, το φοιτητικό κίνημα ξέρει ότι "υπερνομοθετικής ισχύος" είναι το δίκιο των πολλών, η οργάνωση και ο αγώνας για να νικήσει. Για πανεπιστήμια ουσιαστικής ακαδημαϊκής ελευθερίας και προβληματισμού και όχι καταστολής και αυταρχισμού. Για πανεπιστήμια ανοιχτά, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, της μάθησης, της επιστήμης και της έρευνας προς όφελος της κοινωνίας και όχι των κερδών και των πολέμων των λίγων.

Τελικά σημαίνει πάλη για την κοινωνία της απελευθέρωσης από την εκμετάλλευση, όπου κάθε επιστήμη θα σκέφτεται ανθρώπινα και κάθε άνθρωπος θα σκέφτεται επιστημονικά».