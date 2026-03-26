ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Συνένοχη η ΕΕ στην πολεμική εμπλοκή

Από τον Δεκέμβρη ζητούσε «ισχυρότερη συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία σε ασφάλεια και εξωτερική πολιτική» αναπαράγοντας όλα τα προσχήματα για την επίθεση στο Ιράν

Σε ανακοίνωσή της η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ αναδεικνύει τη συνενοχή της ΕΕ στην πολεμική εμπλοκή, η οποία με σχετικό ψήφισμα τον Δεκέμβρη του 2025 με θέμα «τις σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Σαουδικής Αραβίας», ζητούσε «ισχυρότερη συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία σε ασφάλεια και εξωτερική πολιτική».

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Η βαθύτερη εμπλοκή της ΕΕ και των κρατών - μελών της όπως η Ελλάδα στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο είχε προαναγγελθεί σε ένα ακόμη ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που πέρασε τον Δεκέμβρη του 2025 με θέμα "τις σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Σαουδικής Αραβίας".

Στο ψήφισμα αυτό, και προετοιμάζοντας τις εξελίξεις στην περιοχή και την επίθεση των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν, τονίζεται ότι η ΕΕ "ζητεί ισχυρότερη συνεργασία στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της ασφάλειας υπό το φως των περιφερειακών κλιμακώσεων" με τη Σαουδική Αραβία.

Ο χαρακτήρας αυτής της συνεργασίας αποδείχθηκε από τις πρόσφατες εξελίξεις με την ενεργή συμμετοχή της ελληνικής συστοιχίας Patriot στην αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων, που αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της επικίνδυνης εμπλοκής της Ελλάδας και των μεγάλων κινδύνων για το προσωπικό της πυροβολαρχίας και συνολικά τον λαό.

Το κείμενο που εγκρίθηκε σημειώνει "την ευθυγράμμιση ΕΕ - Σαουδικής Αραβίας όσον αφορά τον περιορισμό των δυνάμεων που ενεργούν για λογαριασμό του Ιράν και την ανάσχεση της περαιτέρω ανάπτυξης του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν". Οι δυνάμεις λοιπόν του ευρωατλαντισμού και της πολεμικής εμπλοκής καταγγέλλουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την ίδια ώρα δεν λένε κουβέντα για την αμερικανική, ΝΑΤΟική και ισραηλινή πυρηνική δύναμη.

Το σχετικό ψήφισμα προκλητικά "αναγνωρίζει τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που έχει εφαρμόσει η Σαουδική Αραβία (...) με πρόοδο στη χειραφέτηση των γυναικών", επιβεβαιώνοντας ότι οι ευαισθησίες των ιμπεριαλιστών για τα δημοκρατικά δικαιώματα είναι επιλεκτικές, όπως αντίστοιχα έκαναν και στην περίπτωση της κυβέρνησης των τζιχαντιστών στη Συρία, στην οποία αναγνώριζαν "συμπεριληπτική πολιτική"!

Αποδεικνύεται ότι οι κυρώσεις της ΕΕ στο όνομα της "δημοκρατίας" δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο προπομπός των πολέμων και των επεμβάσεων, όπως έγινε πρόσφατα με το ψήφισμα για το Ιράν, το οποίο καταψήφισαν μόνο οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ.

Σε μια περίοδο που γενικεύεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος, η ΕΕ αναζητεί συμμαχίες για να μη βγουν "χαμένα" τα ευρωενωσιακά μονοπώλια από τη μοιρασιά της λείας στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης ΗΠΑ - Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στο ιμπεριαλιστικό σύστημα. Γι' αυτό τον λόγο έσπευσε να εγκρίνει ένα ψήφισμα με στόχο τη βαθύτερη σύνδεση με τη Σαουδική Αραβία.

ΝΔ και ΠΑΣΟΚ υπερψήφισαν αυτό το απαράδεκτο ψήφισμα - προπομπό της πολεμικής κλιμάκωσης εμπλοκής.

Είναι ενδεικτικό ότι το ψήφισμα αυτό, μεταξύ άλλων, αναγνωρίζει ιδιαίτερο ρόλο στην τουρκική αστική τάξη, χαιρετίζει την ενίσχυση των διμερών σχέσεων Τουρκίας - Σαουδικής Αραβίας και "καλεί τη Σαουδική Αραβία να αξιοποιήσει τη σχέση αυτή ώστε να πείσει την Τουρκία να συμβάλει εποικοδομητικά στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή".

Οι εξελίξεις αποδεικνύουν την κρισιμότητα των στιγμών και επιβάλλουν να τεθεί από τον λαό το αίτημα για ανάκληση εδώ και τώρα της πυροβολαρχίας Patriot από τη Σαουδική Αραβία, της φρεγάτας του Πολεμικού Ναυτικού που συμμετέχει στην αποστολή "Aspides" της ΕΕ στην Ερυθρά Θάλασσα, για επιστροφή όλων των ελληνικών ένοπλων δυνάμεων που βρίσκονται σε αποστολές εκτός συνόρων, υπό ΝΑΤΟική, ευρωενωσιακή ή οποιαδήποτε άλλη ομπρέλα».