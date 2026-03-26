Πέμπτη 26 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Οι διεκδικήσεις της κινητοποίησης
  • Γενναία μείωση και πλαφόν στην τιμή πώλησης. Κατάργηση όλων των έμμεσων φόρων, του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, όπως το ψωμί, τα τρόφιμα, το γάλα, τα βρεφικά είδη, τα είδη ατομικής υγιεινής κ.λπ., στα καύσιμα και στην Ενέργεια, καθώς και των ειδικών φόρων κατανάλωσης.
  • Να κλείσουν όλες οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις στη χώρα μας, να μη χρησιμοποιούνται τα λιμάνια και οι υποδομές για τη μεταφορά πολεμικού υλικού.
  • Να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία Patriot από τη Σαουδική Αραβία, να επιστρέψουν όλες οι φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού και τα F-16. Να μη σταλούν ελληνικά στρατεύματα κατοχής στην Παλαιστίνη.
  • Κανένας ναυτεργάτης σε περιοχές πολεμικών συγκρούσεων.
  • Αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές. Επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων για την ΕΓΣΣΕ.
  • Επίδομα ανεργίας για όλους τους ανέργους, χωρίς προϋποθέσεις, στο 80% του μισθού.
  • Μείωση της τιμής του εισιτηρίου στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Τραμ, Μετρό, ΗΣΑΠ, Προαστιακός, ΟΣΕ) αλλά και στα εισιτήρια της ακτοπλοΐας κατά 50%.
  • Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Οι ζωές μας δεν είναι κόστος.
  • Καμία ανατροπή εργασιακών δικαιωμάτων (απολύσεις, μειώσεις μισθών, αλλαγή εργασιακών σχέσεων, επέκταση ωραρίων, δυσμενείς μετακινήσεις κ.ά.) που σχετίζεται με την προσαρμογή κλάδων και επιχειρήσεων στις απαιτήσεις της πολεμικής οικονομίας.
  • Προστασία των συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Καμία ανοχή στους νόμους της εργοδοτικής και κυβερνητικής καταστολής.
  • Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο. Καμία συμμετοχή στους ευρωΝΑΤΟικούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.
    

ΚΟΣΜΟΣ
