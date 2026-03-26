Πέμπτη 26 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΔΙΕΘΝΗ
ΣΟΥΗΔΙΑ
Θεσπίζεται ο ... «έντιμος βίος» ως κριτήριο απέλασης

Νέο αντιμεταναστευτικό νομοσχέδιο κατέθεσε η κυβέρνηση της Σουηδίας, που απειλεί με απέλαση όσους μετανάστες δεν ζουν ...«έντιμη ζωή», ένας όρος - λάστιχο, που δίνει επίσης άλλοθι να διωχτούν οι πιο φτωχοί και «άχρηστοι» για τη σουηδική καπιταλιστική οικονομία. Η Σουηδία, όπως και τα υπόλοιπα σκανδιναβικά κράτη, αυστηροποιούν τα τελευταία χρόνια τη μεταναστευτική τους πολιτική και εντείνουν την καταστολή κατά μεταναστών και προσφύγων.

«Αν, για παράδειγμα, δεν πληρώνετε τα χρέη σας, αν δεν μπορείτε να συμμορφωθείτε με τις αποφάσεις των σουηδικών αρχών, αν καταχράστε το σύστημα παροχής κοινωνικών επιδομάτων, αν λαμβάνετε άδεια παραμονής στη Σουηδία με παράτυπα μέσα (...) τότε δεν έχετε δικαίωμα να ζείτε εδώ», δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης Γιόχαν Φόρσελ.

Μεταξύ των άλλων παραδειγμάτων στα οποία αναφέρθηκε η κυβέρνηση είναι η μη καταβολή φόρων ή η μη πληρωμή προστίμων. Δηλαδή «χτυπιούνται» οι πιο φτωχοί και ευάλωτοι.

Η κυβέρνηση προτείνει επίσης την αφαίρεση της άδειας παραμονής και για άλλες περιπτώσεις, όταν για παράδειγμα οι μετανάστες θεωρούνται απειλή ή αν αποδειχθεί ότι είπαν ψέματα στην αίτησή τους για την απόκτησή της!

«Οι δηλώσεις - δηλαδή αυτά που λέει ή εκφράζει ένα άτομο - δεν θα πρέπει από μόνες τους να θεωρούνται απόδειξη έλλειψης εντιμότητας, αλλά μπορούν να αποτελούν ένδειξη, για παράδειγμα, διασυνδέσεων με βίαιο εξτρεμισμό, κάτι που μπορεί στη συνέχεια να αποτελεί ένδειξη έλλειψης ηθικής», είπε χαρακτηριστικά ο Λούντβιγκ Ασπλινγκ, εκπρόσωπος για θέματα μετανάστευσης του ακροδεξιού κόμματος «Σουηδοί Δημοκράτες», το οποίο στηρίζει την κυβέρνηση.

    
