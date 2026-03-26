ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

Μπαράζ επιθέσεων και άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ σε «φιλικές χώρες»

Οι ιρανικές επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου με στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ ως αντίποινα στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη. Οι συνέπειές τους παραμένουν βαριές για τις χώρες της περιοχής, με το Ιράκ χτες να καταγράφει τον θάνατο τουλάχιστον επτά στρατιωτών και τον τραυματισμό άλλων 13 από (πιθανώς αμερικανική) επίθεση σε στρατιωτική κλινική της περιοχής Χαμπανίγια της επαρχίας Ανμπάρ του Δυτικού Ιράκ, όπου εκεί κοντά είχε τη βάση της η σιιτική πολιτοφυλακή «Λαϊκές Δυνάμεις Κινητοποίησης» (PMF).

Σε ό,τι αφορά ωστόσο τη χτεσινή επίθεση σε στρατιωτική κλινική στο Ανμπάρ, ήταν ιδιαίτερα σφοδρή η αντίδραση του ιρακινού υπουργείου Εξωτερικών που διαμαρτυρήθηκε έντονα, κάνοντας λόγο για «ειδεχθές έγκλημα» που παραβιάζει «όλους τους διεθνείς νόμους και νόρμες». Κλήθηκε στη συνέχεια ο Αμερικανός διπλωματικός επιτετραμμένος στη Βαγδάτη για να του δοθεί νότα διαμαρτυρίας. Παράλληλα ο Ιρακινός πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σία αλ Σουδάνι διέταξε το υπουργείο Εξωτερικών να καταθέσει επίσημα επιστολή διαμαρτυρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς, προειδοποιώντας πως θα υπονομεύσει (περαιτέρω) τις σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Την αεροπορική επιδρομή καταδίκασε και η πολιτοφυλακή PMF, θεωρώντας πως συνιστά «κατάφωρη επίθεση που παραβιάζει την εθνική κυριαρχία και είναι απαράδεκτη παράβαση σε βάρος των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας».

Επιπλέον, χτες εκδηλώθηκε φωτιά στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, μετά από επίθεση ιρανικών drones. Οι πυροσβέστες πάλευαν για ώρα να σβήσουν την πυρκαγιά, ενώ το ίδιο 24ωρο οι Ιρανοί «Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης» επιβεβαίωναν την επίθεση καθώς και σε άλλες περιοχές αμερικανικών βάσεων σε Ιορδανία και Μπαχρέιν και Ισραήλ ως στόχοι επιθέσεων.

Στην Ιορδανία ανακοινώθηκε χτες πως θραύσμα πυραύλου που αναχαιτίσθηκε έπεσε κοντά στην πρωτεύουσα Αμμάν, δίχως να προκαλέσει ζημιές ή τραυματισμούς.

Στο Μπαχρέιν ανακοινώθηκε ενεργοποίηση της αεράμυνας από θραύσματα πυραύλων.

Στα ΗΑΕ νωρίς το πρωί της Τετάρτης αναφέρθηκε η αναχαίτιση τουλάχιστον 9 drone.

Στην ανατολική Σαουδική Αραβία αναφέρθηκε χτες θραύσμα από αναχαίτιση πυραύλου που προκάλεσε υλικές ζημιές σε δύο κατοικίες καθώς και άλλες επιθέσεις με τουλάχιστον 28 drone και έναν βαλλιστικό πύραυλο.

Διαψεύδει το Ριάντ τα περί παράτασης του πολέμου

Oρισμένα αμερικανικά ΜΜΕ προβάλλουν από την αρχή της βδομάδας την έντονη δυσφορία της Σαουδικής Αραβίας έναντι του Ιράν και τις φερόμενες «πιέσεις» του Σαουδάραβα πρωθυπουργού και πρίγκιπα διαδόχου στον θρόνο, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, προς τις ΗΠΑ για συνέχιση των επιθέσεων κατά του Ιράν.

Τις πληροφορίες αυτές διέψευσε χτες αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας υποστηρίζοντας στην αραβική εφημερίδα «Asharq al Awsat» πως το Ριάντ δεν επιθυμεί την παράταση του πολέμου αλλά τον τερματισμό του. Ωστόσο, ο ίδιος πρόσθεσε με νόημα πως η υπομονή του σαουδαραβικού βασιλείου «έχει και όρια» και πως η χώρα διατηρεί το δικαίωμα «απώθησης των επιθέσεων με πολιτικά και άλλα μέσα».

Ανοιξαν τα Στενά του Ορμούζ για... φιλικές χώρες

Σε αυτό το φόντο, ανακοινώθηκε την Τρίτη ότι Ιρανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την ασφαλή διέλευση πλοίων «φιλικών χωρών».

Σε σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας «Financial Times» αναφέρεται πως το Ιράν ενημέρωσε τα κράτη - μέλη του Οργανισμού ότι «μη εχθρικά πλοία» μπορούν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, εφόσον «συντονίζονται με τις ιρανικές αρχές».

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι οι αρχές της χώρας «έλαβαν τα απαραίτητα και αναλογικά μέτρα» προκειμένου να «αποτρέψουν τους επιτιθέμενους και τους υποστηρικτές τους από το να εκμεταλλευτούν τα Στενά του Ορμούζ για την προώθηση εχθρικών επιχειρήσεων εναντίον της». Παράλληλα, επισημαίνεται ότι πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, καθώς και «άλλοι συμμετέχοντες στην επιθετικότητα», δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για αθώα ή μη εχθρική διέλευση.

Η είδηση συνοδεύτηκε από την ασφαλή διέλευση ινδικών εμπορικών πλοίων την Τρίτη. Χτες ανακοινώθηκε και η διέλευση ενός ταϊλανδέζικου εμπορικού πλοίου, μετά από συνεννόηση του υπουργείου Εξωτερικών της Ταϊλάνδης με τον πρέσβη του Ιράν στην Μπαγκόνγκ.

Επίσης Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος που δεν κατονομάστηκε, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων «Tasnim» πως η Τεχεράνη θα μπορούσε να ανοίξει και νέο μέτωπο στα Στενά Μπαμπ αλ Μαντάμπ σε περίπτωση που επιχειρηθούν επιθέσεις ή χερσαία απόβαση στα νησιά του Ιράν. Τα Στενά Μπαμπ αλ Μαντάμπ συνδέουν την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Αντεν, βρίσκονται κοντά στην Υεμένη, μεταξύ Αραβικής Χερσονήσου και Ανατολικής Αφρικής, και είναι γνωστά και ως «Στενά των Δακρύων».

Μικρή υποχώρηση των τιμών πετρελαίου

Οι δηλώσεις των τελευταίων ημερών περί «διαπραγματεύσεων» είχαν ως αποτέλεσμα μια μικρή υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου. Το αργό πετρέλαιο Δυτικού Τέξας (WTI) και συγκεκριμένα το συμβόλαιο παραδόσεως Μαΐου υποχώρησε κατά 3,29% στα 89,30 δολάρια ανά βαρέλι. Το συμβόλαιο παραδόσεως Μαΐου πετρελαίου τύπου Brent υποχώρησε κατά 3,90% στα 100,41 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (ΙΑΕ), δήλωσε χτες «έτοιμος» να προχωρήσει σε νέα αποδέσμευση ποσοτήτων πετρελαίου «εάν και όταν χρειαστεί», ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που προκάλεσε άλμα των τιμών των υδρογονανθράκων, βρισκόταν χτες στην 26η ημέρα. Οι δηλώσεις του έγιναν σε απάντηση αιτήματος της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, κατά τη συνάντησή τους στο Τόκιο, να «προετοιμαστεί για να πραγματοποιήσει» μια τέτοια συντονισμένη επιχείρηση.

Στο μεταξύ, στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας καταγράφηκε εδώ και μία βδομάδα σημαντική αύξηση των εξαγωγών πετρελαίου. Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επισήμανε πως οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από το λιμάνι της Γιανμπού αυξήθηκαν σε σχεδόν 4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα την περασμένη εβδομάδα, σημειώνοντας απότομη άνοδο σε σχέση με τα επίπεδα των εξαγωγών πριν από το ξέσπασμα του πολέμου με το Ιράν.

Η κατάσταση αυτή αναμένεται να τεθεί στο επίκεντρο τακτικής υπουργικής συνόδου του Αραβικού Συνδέσμου, που θα συγκληθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την ερχόμενη Κυριακή, 29 Μαρτίου, υπό την προεδρία του Μπαχρέιν.