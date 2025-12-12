ΛΙΒΑΝΟΣ

Συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ και τα παζάρια

Ο ισραηλινός στρατός παραβιάζει καθημερινά τη λεγόμενη «εκεχειρία» στον Λίβανο, καθώς τις τελευταίες μέρες δεν αρκείται στις αεροπορικές επιδρομές. Πολλαπλασιάζει και τις χερσαίες επιχειρήσεις κομάντος, που παγιδεύουν και ανατινάζουν με εκρηκτικά αρκετά κτίρια (και σπίτια) με τη δικαιολογία πως χρησιμοποιούνται από τη Χεζμπολάχ.

Σε μία τέτοια περίπτωση, χτες Ισραηλινοί στρατιώτες εισέβαλαν στη μεθοριακή πόλη του Νοτίου Λιβάνου, Meiss al Jabal, και ανατίναξαν τουλάχιστον ένα σπίτι.

Παράλληλα, χτες η αποστολή κυανοκράνων του ΟΗΕ στον Λίβανο, UNIFIL, κατήγγειλε πως Ισραηλινοί στρατιώτες έκαναν χρήση πυρός το απόγευμα της Τετάρτης εναντίον μελών της κοντά στα σύνορα δίχως να προκαλέσουν θύματα. Η ρίψη πυρών έγινε από ισραηλινό τανκ Merkava κοντά στη μεθοριακή πόλη Σάρντα.

Στο μεταξύ, χτες η λιβανέζικη εφημερίδα «Al Akhbar» που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ μετέδωσε πως η αναπληρώτρια απεσταλμένη των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, Μόργκαν Ορτάγκους, δήλωσε πως το Ισραήλ προς το τέλος τρέχοντος μηνός σχεδιάζει να χτυπήσει την οργάνωση «ιδιαίτερα στην ανατολική κοιλάδα Μπεκάα και στα νότια προάστια της Βηρυτού» εάν δεν αφοπλιστεί.

Οπως επισημαίνει το λιβανέζικο ειδησεογραφικό δίκτυο «Naharnet», αρχικά η κυβέρνηση του Λιβανέζου πρωθυπουργού Ναουάφ Σαλάμ σχεδίαζε να αφοπλίσει ο στρατός τη Χεζμπολάχ έως το τέλος του Δεκέμβρη. Ωστόσο, στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι λείπουν οι απαραίτητοι πόροι, επανακαθορίζοντας ως νέο στόχο τον αφοπλισμό της οργάνωσης στον νότιο Λίβανο και κατά μήκος των συνόρων με το Ισραήλ, νοτίως του ποταμού Λιτάνι.

Το σχέδιο αυτό έχει απορρίψει η Χεζμπολάχ, ξεκαθαρίζοντας πως δεν συζητά καν το ενδεχόμενο αφοπλισμού της όσο το Ισραήλ συνεχίζει να κατέχει λιβανέζικο έδαφος και να πραγματοποιεί καθημερινά επιθέσεις.

Την Τετάρτη, ο Αμερικανός πρέσβης στον Λίβανο, Μισέλ Ισα, στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Βουλής Ναμπίχ Μπέρι και μία αμερικανική αντιπροσωπεία, ανακοίνωσε πως το Ισραήλ διαφοροποιεί την κυβέρνηση του Λιβάνου από την οργάνωση και γι' αυτό έχει επιλέξει να συνεχίσει τις άμεσες συναντήσεις (με τον επόμενο γύρο στις 19 Δεκέμβρη), ενώ παράλληλα συνεχίζει τις επιθέσεις σε βάρος της Χεζμπολάχ.

Οργή Μπέρι κατά Τομ Μπάρακ

Αργότερα χτες βράδυ ο Ναμπίχ Μπέρι αναφέρθηκε σε πρόσφατες δηλώσεις που έκανε στην αρχή της βδομάδας στην Ντόχα ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Συρία, Τομ Μπάρακ, πως ο Λίβανος θα μπορούσε υπό κάποιες συνθήκες να... «έρθει πιο κοντά με τη Συρία και να ευθυγραμμιστούν αυτοί οι δύο αρχαίοι, όμορφοι πολιτισμοί».

Ο Μπέρι χαρακτήρισε τα σχόλια του Μπάρακ «ανεπίτρεπτα», «μέγα σφάλμα» και «απολύτως απαράδεκτα» καθώς τις συσχέτισε με άλλες ανάλογα προκλητικές δηλώσεις που είχε κάνει ο Αμερικανός αξιωματούχος τον περασμένο Ιούλιο, λέγοντας πως εάν ο Λίβανος δεν προχωρήσει (σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ) «τότε θα επιστρέψει στο Μπιλάντ αλ Σαμ» παλιότερη ονομασία της λεγόμενης «Μεγάλης Συρίας».

To Μπιλάντ αλ-Σαμ, (Bilad al-Sham) που συχνά αναφέρεται ως «Ισλαμική Συρία» σε παλιές αγγλόφωνες πηγές, ήταν μια επαρχία των χαλιφάτων Ρασιντούν, Ομεϋαδών, Αββασιδών και Φατιμιδών. Αντιστοιχούσε κατά προσέγγιση στη Βυζαντινή Επισκοπή της Ανατολής, που κατακτήθηκε από τους Μουσουλμάνους το 634-647 μ.Χ.

Ιστορικά η ονομασία Bilad al-Sham αναφέρεται σε μία μεγάλη έκταση γης που καλύπτει τα σημερινά εδάφη του Λιβάνου, της Συρίας, της Ιορδανίας, της Παλαιστίνης, τμημάτων του Ιράκ και της νότιας Τουρκίας.