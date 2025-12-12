ΗΠΑ

Υπό έλεγχο τα μέσα δικτύωσης ξένων πολιτών

Στην αξιοποίηση των πληροφοριών που συνοδεύουν τις δραστηριότητες ξένων πολιτών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης σε βάθος πενταετίας προχωρούν οι ΗΠΑ. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ανακοίνωσε χτες ότι εφεξής προσθέτει τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στα υποχρεωτικά στοιχεία δεδομένων που θα πρέπει να αναφέρονται στο πλαίσιο διαδικασίας ελέγχου ξένων ταξιδιωτών που εισέρχονται στη χώρα μέσω του Προγράμματος Απαλλαγής Βίζας.

Θα ισχύει για ταξιδιώτες από περίπου 40 χώρες, που μπορούν να παραμείνουν στις ΗΠΑ για έως και 90 μέρες χωρίς βίζα και ελέγχονται πριν από το ταξίδι μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος γνωστού ως ESTA.

Το σχέδιο είναι το τελευταίο μιας σειράς μέτρων της κυβέρνησης Τραμπ που αποσκοπούν στον περιορισμό της εισόδου, κάτι που επιταχύνθηκε μετά τη δολοφονία δύο μελών της Εθνοφρουράς από Αφγανό μετανάστη.