ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Παραιτήθηκε η κυβέρνηση Ζελιάζκοφ

Την παραίτηση της κυβέρνησής του υπέβαλε τελικά χτες ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρόζεν Ζελιάζκοφ, που μόλις έντεκα μήνες πριν (Γενάρης 2025) ανέλαβε επικεφαλής του συνασπισμού που συγκρότησαν το κεντροδεξιό GERB, το Σοσιαλιστικό Κόμμα (BSP) και το μεταρρυθμιστικό «Υπάρχει Τέτοιος Λαός» (ΙΤΝ), μετά από «απαραίτητους συμβιβασμούς» όπως είχε τότε ειπωθεί.

Μισό περίπου μήνα πριν την επίσημη ένταξη της χώρας στην Ευρωζώνη αλλά και μια μέρα μετά τις νέες, προχτεσινές, ιδιαίτερα μαζικές και πάλι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έγιναν στη Σόφια και άλλες πόλεις, ο Ζελιάζκοφ είπε ότι «ο συνασπισμός μας συναντήθηκε, συζητήσαμε την τρέχουσα κατάσταση, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και τις αποφάσεις που πρέπει να λάβουμε υπεύθυνα», προσθέτοντας ότι «η πολιτική ενέργεια» που φάνηκε με τις διαδηλώσεις «πρέπει να υποστηριχθεί και να ενθαρρυνθεί». Αναφέροντας ότι το πιθανότερο ήταν η έγκριση της πρότασης μομφής που είχε προγραμματιστεί να συζητηθεί σήμερα στη βουλή (μετά από πρωτοβουλία του κόμματος «Συνεχίζουμε την Αλλαγή» - PP DB - και συμμάχων του) ο Ζελιάζκοφ χαρακτήρισε «περίπλοκο» τον κυβερνητικό συνασπισμό που συγκροτήθηκε μετά από τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές (Οκτώβρης 2025), από «κόμματα διαφορετικά στην πολιτική τους φύση, αλλά ενωμένα από τον στόχο και την επιθυμία της Βουλγαρίας να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία ανάπτυξης» και υποστήριξε ότι με την κατάσταση που διαμορφώνεται υπάρχει «μια σημαντική πρόκληση μπροστά».

Την παραίτηση της κυβέρνησης είχε ζητήσει προ ημερών και ο Πρόεδρος της χώρας Ρούμεν Ράντεφ, λέγοντας ότι «η χώρα χρειάζεται ουσιαστική αλλαγή, κράτος δικαίου και αποκατάσταση της κρατικής εξουσίας», ενώ σε χτεσινή του ανάρτηση, απευθυνόμενος στους βουλευτές, δήλωσε: «Ανάμεσα στη φωνή του λαού και τον φόβο της μαφίας. Ακούστε τις πλατείες!».

Ο συμπρόεδρος του «PP - DB», Ασεν Βασίλεφ, περιέγραψε την παραίτηση ως «νίκη για όλους τους Βούλγαρους πολίτες», συμπληρώνοντας ότι «το πιο δύσκολο έργο βρίσκεται μπροστά - η Βουλγαρία να γίνει μια χώρα που λειτουργεί για όλους τους πολίτες της».

Σε δηλώσεις του από το περιθώριο του ετήσιου δείπνου του Μηχανισμού Ευρωπαϊκής Σταθερότητας, στο Λουξεμβούργο, ο διοικητής της Εθνικής Τράπεζας Βουλγαρίας - BNB - Ντίμιταρ Ράντεφ, έσπευσε να καθησυχάσει το βουλγαρικό μεγάλο κεφάλαιο και τους συμμάχους του, λέγοντας ότι «η Βουλγαρία βιώνει επί του παρόντος πολιτικές εντάσεις και κύματα δημόσιας πίεσης», αλλά «αυτές οι δυναμικές αποτελούν μέρος της δημοκρατικής ζωής και προκαλούν έντονο δημόσιο διάλογο», ξεκαθαρίζοντας: «Παρά αυτές τις αλλαγές, ο στρατηγικός προσανατολισμός προς το ευρώ παραμένει άθικτος». Τονίζοντας ότι η εισαγωγή του ευρώ στη χώρα «απαιτεί πολιτική ευθύνη και εμπιστοσύνη του κοινού, όχι μόνο τεχνική ετοιμότητα» υπογράμμισε ότι η υποστήριξη για την υιοθέτηση του ευρώ διακρίνει «ένα ευρύ πολιτικό φάσμα στη Βουλγαρία και ενσωματώνεται μέσω μιας συνταγματικής πλειοψηφίας. Δεν πρόκειται για συναίνεση ομοφωνίας, αλλά για συναίνεση συνέχειας, με βάση την κατανόηση ότι η μακροπρόθεσμη ασφάλεια και ευημερία της χώρας εξαρτώνται από τη βαθύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση...».

Την τελευταία τετραετία στη Βουλγαρία έχουν διεξαχθεί βουλευτικές εκλογές επτά φορές.

Την περασμένη βδομάδα η κυβέρνηση Ζελιάζκοφ απέσυρε το σχέδιο προϋπολογισμού που είχε αρχικά υποβάλλει για το νέο οικονομικό έτος, με φόντο αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που είχαν ξεκινήσει στα τέλη Νοέμβρη, μεταξύ άλλων με συνθήματα ενάντια στη διαφθορά.