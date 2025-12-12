ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Μεγάλη απεργία ενάντια στην αντεργατική μεταρρύθμιση

πραγματοποιήθηκε χθες στην«νεκρώνοντας» τους χώρους δουλειάς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ενάντια στην αντεργατική μεταρρύθμιση που προωθεί η «κεντροδεξιά» κυβέρνηση μειοψηφίας του πρωθυπουργού

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργαζομένων της Πορτογαλίας (CGTP-IN), η μεγαλύτερη εργατική συνομοσπονδία της χώρας, οργάνωσε απεργιακές συγκεντρώσεις στη Λισαβόνα και σε πολλές πόλεις της χώρας, ενώ μέλη της CGTP-IN και των συνδικάτων της έστησαν απεργιακές φρουρές έξω από πολλούς χώρους δουλειάς.

Για πρώτη φορά από το 2013 καλούσε στη γενική απεργία και η σοσιαλδημοκρατική συνομοσπονδία, UGT.

Ενδεικτικά, στην πρωτεύουσα έμειναν κλειστοί σιδηροδρομικοί σταθμοί, ακυρώθηκαν τα περισσότερα δρομολόγια τρένων και πτήσεις, δεν λειτούργησε το Μετρό.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η CGTP-IN, πολλές υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων σταμάτησαν, όπως και πολλές νοσοκομειακές μονάδες που εξυπηρετούν μη επείγοντα περιστατικά.

Η οικονομία της Πορτογαλίας έχει γίνει η ταχύτερα αναπτυσσόμενη καπιταλιστική οικονομία στην Eυρωζώνη τους τελευταίους μήνες, αλλά ο πρωθυπουργός λέει ότι παραμένει απαραίτητο να αντιμετωπιστούν οι ...«ακαμψίες» στην αγορά εργασίας.

Σκοπός της κυβέρνησης είναι να δώσει «ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη, προκειμένου να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας και να καταβάλλονται καλύτεροι μισθοί», ισχυρίστηκε ο Μοντενέγκρο, υπεραμυνόμενος του αντεργατικού νομοσχεδίου, που περιλαμβάνει πάνω από εκατό μέτρα.

Μεταξύ άλλων: Επιτρέπει στους εργοδότες να παρατείνουν τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου για χρόνια. Αίρεται η απαγόρευση απόλυσης εργαζομένων και στη συνέχεια άμεση επαναπρόσληψή τους έμμεσα μέσω εργολάβου. Καταργείται η απαίτηση επαναπρόσληψης εργαζομένων που απολύθηκαν άδικα. Αυξάνεται ο αριθμός των εργαζομένων που θα πρέπει να υπάρχουν ως προσωπικό ασφαλείας σε περίπτωση απεργίας. Μειώνεται το «ευέλικτο» ωράριο για θηλάζουσες μητέρες στα δύο χρόνια.

Οι όροι αυτοί συνιστούν «μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις στον κόσμο της εργασίας», καταγγέλλει η CGTP-ΙΝ.