ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Στην κόλαση των ισραηλινών βομβών προστίθεται και η κακοκαιρία

Ενώ ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιδρομές σε διάφορες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, ο πολύπαθος παλαιστινιακός λαός είναι αντιμέτωπος με νέα δοκιμασία, αυτήν τη φορά από τη σφοδρή κακοκαιρία. Το κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων έχει μετατρέψει την κατεστραμμένη Λωρίδα σε μια απέραντη υδάτινη κόλαση. Από το κρύο και τις πλημμύρες στις σκηνές περίπου 1,5 εκατ. ανθρώπων διαπιστώθηκε χτες ο θάνατος τουλάχιστον ενός οκτάμηνου κοριτσιού, που βρέθηκε το ξημέρωμα από τους γονείς του κοκαλιασμένο από το κρύο και το νερό της βροχής, που δεν μπόρεσε να το συγκρατήσει το ύφασμα της σκηνής.

850.000 άνθρωποι σε 761 διαφορετικά σημεία αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο να πληγούν από τις πλημμύρες, ενώ χιλιάδες άλλοι εγκατέλειψαν τις περιοχές όπου είχαν στήσει τις σκηνές τους οι οποίες πλημμύρισαν. Υπολογίζεται ότι χρειάζονται πάνω από 300.000 νέες σκηνές, με τη UNICEF να ανακοινώνει ότι μέχρι νωρίς χτες είχε μοιράσει 7.500 σκηνές σε εκτοπισμένες οικογένειες.

Την ίδια ώρα, από τα ισραηλινά πυρά στην Τζαμπαλίγια της βόρειας Γάζας έχασε τη ζωή της τουλάχιστον μία γυναίκα και τραυματίστηκαν αρκετά ακόμα άτομα.

Ο νεότερος απολογισμός των θυμάτων του ισραηλινού στρατού μετά την «εκεχειρία» της 10ης Οκτώβρη ήταν χτες 383 νεκροί και 1.002 τραυματίες, ενώ σε αυτό το διάστημα έχουν εντοπιστεί 627 πτώματα ή λείψανα ανθρώπων που είχαν θαφτεί ανάμεσα στα ερείπια.

Ο συνολικός απολογισμός από την αρχή του πολέμου καταγράφει 70.373 νεκρούς και 171.079 τραυματίες.

Εμφάνιση του Μ. Γουόλτς στο πέρασμα της Ράφα

Σε αυτό το σκηνικό καταστροφής, ο Αμερικανός πρέσβης στον ΟΗΕ Μάικ Γουόλτς, που τις τελευταίες μέρες πραγματοποιεί επίσκεψη στο Ισραήλ, χτες μετέβη στο πέρασμα της Ράφα με τη Γάζα, το οποίο έχει καταλάβει εδώ και πάνω από έναν χρόνο ο ισραηλινός στρατός, δηλώνοντας ψευδώς ότι τάχα κάθε μέρα εισέρχονται στη Γάζα 627 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο ισχυρισμός διαψεύστηκε από το Γραφείο Ενημέρωσης της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα, που ανέφερε ότι ο πραγματικός αριθμός είναι μόλις 234 φορτηγά που εισέρχονται καθημερινά, μεταφέροντας με το σταγονόμετρο ελάχιστες προμήθειες για τις τεράστιες ανάγκες όχι μόνο σε τρόφιμα, φάρμακα και νερό, αλλά και σε καύσιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Αρχές 2026 οι αποφάσεις για την επόμενη φάση

Νωρίτερα, ισραηλινά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι θα ανακοινωθούν όχι στο τέλος του μήνα αλλά στις αρχές του 2026 οι αποφάσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη συγκρότηση «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα και την έναρξη της δεύτερης φάσης του άθλιου σχεδίου, που περιλαμβάνει και την ανάπτυξη της «Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης» (ISF).

Μετέδωσαν επίσης την είδηση - που δεν διαψεύστηκε - ότι τελικά ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ δεν θα είναι μεταξύ των μελών του ΔΣ του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα, λόγω εύλογων αντιδράσεων αραβικών χωρών για τον πρωταγωνιστικό ρόλο που είχε παίξει το 2003 στην εξαπόλυση του καταστροφικού πολέμου σε βάρος του Ιράκ.

Οι πληροφορίες των ισραηλινών ΜΜΕ αναφέρουν πως συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις της κυβέρνησης Τραμπ με αραβικές και άλλες μουσουλμανικές χώρες για την αποστολή στρατευμάτων.

Ο δε Γουόλτς, ολοκληρώνοντας χτες την επίσκεψη στο Ισραήλ, δήλωσε ότι η ISF θα εκπληρώσει την αποστολή της εμπλεκόμενη στη διαδικασία αφοπλισμού της Χαμάς, για να προσθέσει ότι η ISF έχει εξουσιοδοτηθεί να συγκροτηθεί με ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Στο μεταξύ ο Χαλέντ Μεσάλ της Χαμάς σε δηλώσεις του στο «Al Jazeera» επανήλθε στις δυσκολίες της οργάνωσης στο θέμα του αφοπλισμού, υποστηρίζοντας ότι μπορεί αντί παράδοσης να «αποθηκεύσει» κάπου τα όπλα της. «Το ζήτημα του πλήρους αφοπλισμού είναι απαράδεκτο για την αντίσταση. Αυτό που προτείνεται είναι το πάγωμα ή η αποθήκευση των όπλων, αφού δοθούν εγγυήσεις εναντίον περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης με την ισραηλινή κατοχική δύναμη», είπε. Επεσήμανε δε ότι η εμπειρία έχει αποδείξει πως «οποτεδήποτε αφοπλίζονται οι Παλαιστίνιοι ακολουθούν σφαγές», θυμίζοντας τις σφαγές που έκαναν Ισραηλινοί το 1982 σε βάρος του παλαιστινιακού προσφυγικού καταυλισμού Σάμπρα και Σατίλα στον Λίβανο, κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσης της PLO από τη χώρα.

Ο Χ. Μεσάλ πρόσθεσε ότι η Χαμάς δεν αντιτίθεται στην ανάπτυξη «Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης» «στα σύνορα».

Χτες, πάντως, δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί και δύο Ισραηλινοί που μίλησαν στο «axios» ανέφεραν πως η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να διορίσει Αμερικανό στρατηγό σε αυτήν τη «Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης» στη Γάζα. Οι πηγές αυτές ανέφεραν ότι ο Γουόλτς γνωρίζει «προσωπικά τον στρατηγό», που είναι «πολύ σοβαρός άνθρωπος». Το θέμα της αντικατάστασης του αφοπλισμού της Χαμάς με κάποια «εναλλακτική λύση», όπως η «αποθήκευση» όπλων, προκαλεί έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ. Ισραηλινός αξιωματούχος, που δεν κατονομάστηκε, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Μεσάλ τις απέρριψε, δηλώνοντας ότι «δεν θα υπάρξει μέλλον για τη Χαμάς» στο πλαίσιο του σχεδίου Τραμπ. Ο ίδιος επανέλαβε ότι η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση, από τεχνική άποψη η δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ καθυστερεί γιατί ακόμα δεν έχει βρεθεί για να παραδοθεί η σορός του τελευταίου Ισραηλινού αιχμαλώτου.

Σκέψεις στις ΗΠΑ για κυρώσεις στην UNRWA

Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν την άσκηση κυρώσεων κατά της διεθνούς οργάνωσης αρωγής των Παλαιστινίων προσφύγων, UNRWA, τη χρηματοδότηση της οποίας οι ΗΠΑ έχουν σταματήσει από τον Γενάρη του 2024.

Σύμφωνα με πηγές στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μελετάται το ενδεχόμενο άσκησης κυρώσεων όπως ασκούνται σε υποθέσεις που αφορούν ή σχετίζονται με την τρομοκρατία. Τον περασμένο Οκτώβρη ο Μάρκο Ρουμπιο χαρακτήρισε την οργάνωση «θυγατρική της Χαμάς». Μεταξύ άλλων μελετούν το ενδεχόμενο να κηρυχθεί η οργάνωση «ξένος τρομοκρατικός οργανισμός», αποτελειώνοντάς την.