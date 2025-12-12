ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Ενα ακόμα βήμα κλιμάκωσης η κατάληψη βενεζουελάνικου τάνκερ

Κλιμακώνεται καθημερινά η επιθετικότητα του αμερικανικού ιμπεριαλισμού στην Καραϊβική και οι απειλές για στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα, με τελευταίο περιστατικό, που ανεβάζει επίπεδο στις πιέσεις που ασκούνται, την κατάληψη από τον αμερικανικό στρατό τουτο οποίο ανήκε στη Βενεζουέλα. Η επίθεση και κατάληψη έγινε την Τετάρτη ανοιχτά της χώρας, με τις ΗΠΑ, που έχουν συγκεντρώσει το 10% της στρατιωτικής τους δύναμης στην περιοχή, να υποστηρίζουν ότι εφάρμοσαν τις κυρώσεις, που εντελώς αυθαίρετα έχουν επιβάλει και στη συγκεκριμένη περίπτωση συνέδεσαν το τάνκερ με το Ιράν και την Χεσμπολάχ. Επίσης, δημοσιεύματα αμερικανικών ΜΜΕ ανέφεραν ότι το φορτίο που πλοίου προοριζόταν για την Κούβα.

Κατά τα άλλα, για τη συγκέντρωση της τεράστιας δύναμης πυρός οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν το πρόσχημα της δήθεν καταπολέμησης του ναρκεμπορίου, που κατηγορούν την κυβέρνηση της Βενεζουέλας αλλά και της Κολομβίας. Στην πραγματικότητα, όλη αυτή η στρατιωτική κλιμάκωση αποσκοπεί στον επανέλεγχο μιας πλούσιας σε φυσικό πλούτο περιοχής στη σφοδρή αντιπαράθεση με ανταγωνιστές από Ρωσία και Κίνα.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε την κατάληψη «κατάφωρη ληστεία» και «πράξη διεθνούς πειρατείας» και σημειώνει ότι «οι πραγματικοί λόγοι για την παρατεταμένη επιθετικότητα κατά της Βενεζουέλας έχουν επιτέλους αποκαλυφθεί», σημειώνοντας ότι «πάντα αφορούσε τον φυσικό μας πλούτο, το πετρέλαιό μας, την Ενέργειά μας, τους πόρους που ανήκουν αποκλειστικά στον λαό της Βενεζουέλας». Και προσθέτει ότι θα προσφύγει σε «όλα τα υφιστάμενα διεθνή όργανα για να καταγγείλει αυτό το σοβαρό διεθνές έγκλημα και θα υπερασπιστεί με απόλυτη αποφασιστικότητα την κυριαρχία της, τους φυσικούς της πόρους και την εθνική της αξιοπρέπεια».

Την κατάληψη του τάνκερ καταδίκασε η κυβέρνηση της Κούβας, ενώ σε τηλεφωνική συνομιλία του σοσιαλδημοκράτη Βενεζουελάνου Προέδρου Ν. Μαδούρο με τον Ρώσο ομόλογό του Βλ. Πούτιν, ο τελευταίος τόνισε ότι η κυβέρνηση της χώρας του στηρίζει την κυβέρνηση της Βενεζουέλας και ότι οι «δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να προωθήσουν τη στρατηγική εταιρική οικονομική συνεργασία και ιδιαίτερα στην Ενέργεια».

Κινήσεις από την αντιδραστική αντιπολίτευση με στήριξη των ΗΠΑ

Η ηγέτης της αντιδραστικής αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που βραβεύτηκε φέτος με το Νόμπελ Ειρήνης (η ίδια είχε πει ότι έπρεπε να το πάρει ο Τραμπ), παρά την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, ταξίδεψε στο Οσλο (πριν η κόρη της είχε παραλάβει το βραβείο), ενώ η ίδια επισκέφθηκε το Κοινοβούλιο της Νορβηγίας.

Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις της. Είπε: «Δεν θα πω πότε ή πώς θα γίνει αυτό, αλλά θα κάνω ό,τι είναι στις δυνατότητές μου για να μπορέσω να επιστρέψω και επίσης να βάλω τέλος στη τυραννία αυτή πολύ σύντομα», προσθέτοντας ότι «η δουλειά πρέπει να ολοκληρωθεί ώστε η δημοκρατία να αποκατασταθεί».

Η Ματσάδο, σε συνέντευξη Τύπου έχοντας δίπλα της τον Νορβηγό πρωθυπουργό Γιούνας Γκαρ Στόρε, ρωτήθηκε αν θα στήριζε μια εισβολή των ΗΠΑ στην πατρίδα της. Είπε ότι «η χώρα της βρίσκεται ήδη υπό εισβολή από παράγοντες όπως Ρώσοι και Ιρανοί πράκτορες και καρτέλ ναρκωτικών» και πρόσθεσε «αυτό έχει μετατρέψει τη Βενεζουέλα σε κόμβο του εγκλήματος της Αμερικής. Και αυτό που συντηρεί το καθεστώς είναι ένα πολύ ισχυρό και ισχυρά χρηματοδοτούμενο σύστημα καταστολής».

Μιλώντας σε άλλη εκδήλωση στη νορβηγική πρωτεύουσα, δήλωσε προκλητικά: «Πιστεύω ότι κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Στην περίπτωσή μας, πιστεύω ότι οι ενέργειες του Προέδρου Τραμπ ήταν καθοριστικές στο να μας φέρουν εκεί που βρισκόμαστε σήμερα, δηλαδή ένα καθεστώς πιο αδύναμο από ποτέ». Ακόμα δήλωσε: «Επιστρέφω στη Βενεζουέλα ανεξάρτητα από το πότε θα φύγει ο Μαδούρο. Θα φύγει, αλλά η στιγμή θα καθοριστεί από το πότε θα τελειώσω εγώ να κάνω τα πράγματα για τα οποία ήρθα να κάνω εδώ».

Χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες, παραδέχτηκε ότι για να βγει από τη χώρα είχε τη βοήθεια Αμερικανών πρακτόρων και όπως σημειώνεται σε ρεπορτάζ της «Wall Street Journal», ταξίδεψε για την Νορβηγία από το Κουρουσάο, με ιδιωτικό αεροσκάφος όταν την παρέλαβαν οι Αμερικανοί.