Παρασκευή 12 Δεκέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΔΙΕΘΝΗ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Κινητοποίηση ενάντια στην απαγόρευση του ΚΚ Πολωνίας

Από την κινητοποίηση στο Εσκισεχίρ
Από την κινητοποίηση στο Εσκισεχίρ
Την έμπρακτη αλληλεγγύη του στο ΚΚ Πολωνίας, το οποίο αντιμετωπίζει απαράδεκτη αντικομμουνιστική επίθεση με στόχο την απαγόρευσή του, εξέφρασε χτες το ΚΚ Τουρκίας, με κινητοποίηση που οργάνωσε στο Εσκισεχίρ, όπου είχε προγραμματιστεί επίσκεψη από τον Πολωνό πρέσβη.

Με πανό που έγραφε «Ο κομμουνισμός δεν μπορεί να απαγορευτεί!» και αντίστοιχα συνθήματα, οι Τούρκοι κομμουνιστές διαδήλωσαν την αλληλεγγύη τους στο ΚΚ Πολωνίας και τα μέλη του.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από αίτηση «αντισυνταγματικότητας για τους στόχους και τη δράση του ΚΚ Πολωνίας» την οποία κατέθεσε ο Πρόεδρος της Πολωνίας, Κ. Ναβρότσκι, το Συνταγματικό Δικαστήριο της Πολωνίας εξέδωσε την περασμένη Τετάρτη απαράδεκτη ετυμηγορία, με την οποία ζητά από το δικαστήριο μητρώου «να διαγράψει αμέσως το κόμμα από το μητρώο των πολιτικών κομμάτων».

Η Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Κομμουνιστικής Δράσης (ΕΚΔ), που συνεδρίασε στις 22 Νοέμβρη στην Αθήνα, ενέκρινε ψήφισμα αλληλεγγύης στο ΚΚ Πολωνίας, ενώ σχετικές κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα (στην πρεσβεία της Πολωνίας) και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Ενα ακόμα βήμα κλιμάκωσης η κατάληψη βενεζουελάνικου τάνκερ
 Επενδύσεις σε σπάνιες γαίες και ενεργειακές ροές στην Ευρώπη παζαρεύουν ΗΠΑ - Ρωσία
Στην κόλαση των ισραηλινών βομβών προστίθεται και η κακοκαιρία
Μεγάλη απεργία ενάντια στην αντεργατική μεταρρύθμιση
 Παραιτήθηκε η κυβέρνηση Ζελιάζκοφ
 Υπό έλεγχο τα μέσα δικτύωσης ξένων πολιτών
 Συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ και τα παζάρια
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ