ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Κινητοποίηση ενάντια στην απαγόρευση του ΚΚ Πολωνίας

Την έμπρακτη, το οποίο αντιμετωπίζει απαράδεκτη αντικομμουνιστική επίθεση με στόχο την απαγόρευσή του, εξέφρασε χτες τομε κινητοποίηση που οργάνωσε στοόπου είχε προγραμματιστεί επίσκεψη από τον

Με πανό που έγραφε «Ο κομμουνισμός δεν μπορεί να απαγορευτεί!» και αντίστοιχα συνθήματα, οι Τούρκοι κομμουνιστές διαδήλωσαν την αλληλεγγύη τους στο ΚΚ Πολωνίας και τα μέλη του.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από αίτηση «αντισυνταγματικότητας για τους στόχους και τη δράση του ΚΚ Πολωνίας» την οποία κατέθεσε ο Πρόεδρος της Πολωνίας, Κ. Ναβρότσκι, το Συνταγματικό Δικαστήριο της Πολωνίας εξέδωσε την περασμένη Τετάρτη απαράδεκτη ετυμηγορία, με την οποία ζητά από το δικαστήριο μητρώου «να διαγράψει αμέσως το κόμμα από το μητρώο των πολιτικών κομμάτων».

Η Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Κομμουνιστικής Δράσης (ΕΚΔ), που συνεδρίασε στις 22 Νοέμβρη στην Αθήνα, ενέκρινε ψήφισμα αλληλεγγύης στο ΚΚ Πολωνίας, ενώ σχετικές κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα (στην πρεσβεία της Πολωνίας) και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.