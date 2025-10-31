ΛΙΒΑΝΟΣ

Προκλητική, φονική εισβολή του Ισραήλ

Ιδιαίτερα τεταμένη κατάσταση επικρατεί στα σύνορα Ισραήλ - Λιβάνου, εξαιτίας της παραβίασης του εδάφους του Λιβάνου από τον ισραηλινό στρατό χτες μετά τη 1.30 π.μ. σε βάθος τουλάχιστον ενός χιλιομέτρου. Ο ισραηλινός στρατός με απόλυτη κυνικότητα όχι μόνο παραβίασε τα σύνορα για μία ακόμα φορά, αλλά ακολούθως προχώρησε στην εν ψυχρώ δολοφονία του δημοτικού υπαλλήλου Ιμπραχίμ Σαλαμίχ, που κοιμόταν σε κτίριο του δημαρχείου της νότιας μεθοριακής πόλης Μπλίντα, επειδή τάχα «θεωρήθηκε απειλή». Αφού κατέστρεψαν ό,τι μπόρεσαν, αποχώρησαν αρκετές ώρες αργότερα, λίγο πριν το χάραμα. Σύμφωνα δε με το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων ΝΝΑ, Ισραηλινοί στρατιώτες εισέβαλαν και στο παρακείμενο χωριό Ανταϊσίχ, ανατινάζοντας μια αίθουσα θρησκευτικών τελετών λίγο μετά την ανατολή του ήλιου.

Η προκλητική εισβολή του ισραηλινού στρατού στον νότιο Λίβανο συνοδεύτηκε, μερικές ώρες μετά, από αεροπορικές επιδρομές σε δύο κωμοπόλεις της περιοχής και εκφοβιστική πτήση ισραηλινού drone «Hermes 450» πάνω από τη Βηρυτό.

Προκάλεσε δε την ασυνήθιστα έντονη αντίδραση του Προέδρου του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, και της κατά τ' άλλα υποχωρητικής απέναντι στις αμερικανικές και ισραηλινές πιέσεις κυβέρνησης του πρωθυπουργού Ναουάφ Σαλάμ.

Ο Αούν, ως πρώην υψηλόβαθμος στρατιωτικός, έδωσε εντολή στον αρχηγό του ΓΕΣ, στρατηγό Ροδόλφο Χαϊκάλ, να αντιμετωπίσει πιθανή νέα ισραηλινή εισβολή στον νότιο Λίβανο, προκαλώντας την ικανοποίηση του Σιίτη προέδρου της Βουλής Ναμπίχ Μπέρι, ο οποίος τόνισε πως «η παρούσα συγκυρία απαιτεί όλοι οι Λιβανέζοι να δείξουμε ενότητα και να υποστηρίξουμε τον Πρόεδρο και την τελευταία του στάση απέναντι σε ό,τι συνέβη σήμερα».

Η στάση του Αούν προκάλεσε ευμενή σχόλια και από την (επίσης σιιτική) οργάνωση Χεζμπολάχ, που ζήτησε «την πλήρη υποστήριξη» του στρατού της χώρας.

Ο στρατός του Λιβάνου σε ανακοίνωσή του τόνισε ότι η εισβολή των Ισραηλινών στρατιωτών στο έδαφος της χώρας και η χρήση βίας συνιστούν «εγκληματική ενέργεια, κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του Λιβάνου και της συμφωνίας εκεχειρίας, καθώς και της απόφασης 1701, ως μέρος συνεχιζόμενων επιθέσεων από τον ισραηλινό εχθρό εναντίον άοπλων πολιτών υπό τις εντελώς αβάσιμες δικαιολογίες του εχθρού, για να δικαιολογήσει τις παραβιάσεις σε βάρος της χώρας μας και των πολιτών της». Κάλεσε δε τον αμερικανικό μηχανισμό του υποτιθέμενου «ελέγχου της εκεχειρίας» (την οποία παραβιάζει κατά το δοκούν το κράτος - δολοφόνος) «να τερματίσει τις εντεινόμενες παραβιάσεις του ισραηλινού εχθρού».

Σύσκεψη στο Ισραήλ για σχέδια νέας κλιμάκωσης

Το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο «i24news» μετέδωσε πως χτες το μεσημέρι ο αρχιδολοφόνος Μπ. Νετανιάχου και ο υπουργός Αμυνας Ισ. Κατς θα πραγματοποιούσαν εντός 24ώρου «ειδική διαβούλευση για την απάντηση του Ισραήλ στις παραβιάσεις της Χεζμπολάχ και στην αιγυπτιακή ανάμειξη στον Λίβανο». Η τελευταία αναφορά αφορούσε την πρόσφατη επίσκεψη του αρχηγού των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών στη Βηρυτό και τη συνάντησή του με τον Λιβανέζο Πρόεδρο για το «πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί» η υποτίθεται «καλή» ατμόσφαιρα στη Γάζα μετά τη σύνοδο και τη συμφωνία του Σαρμ Ελ Σεΐχ, ώστε «να συμπεριληφθεί και ο Λίβανος» και να αποκομίσει κάποια οφέλη με στόχο τη «σταθερότητα».