ΟΛΑ ΤΑ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΕΝΤΕΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ

Εντολή Τραμπ για επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών μετά από 33 χρόνια

Σε άλλη μία σημαντική εξέλιξη που αντανακλά την τεράστια όξυνση του ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού για τη διεθνή πρωτοκαθεδρία και την ένταση των πολεμικών προετοιμασιών για γενικευμένη σύγκρουση, ο Αμερικανός Πρόεδρος,ανακοίνωσε χθες ότι έδωσε, μετά από

Καθόλου τυχαία, η ανακοίνωση έγινε λίγες ώρες πριν τη συνάντηση του Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ (βλ. σελ. 16), ενώ τις προηγούμενες μέρες η Ρωσία είχε δοκιμάσει νέα πυρηνοκίνητα όπλα, τον πύραυλο «Κρουζ» μεγάλου βεληνεκούς «Burevestnik» και την υπερ-τορπίλη «Poseidon», με δυνατότητες για πυρηνικά πλήγματα.

Ολα τα ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα επενδύουν σε νέα υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα, ενισχύουν και εκσυγχρονίζουν το πυρηνικό τους οπλοστάσιο, μεγαλώνοντας την απειλή του πυρηνικού ολέθρου για τους λαούς όλου του κόσμου.

Σε χθεσινή ανάρτησή του, ο Ντ. Τραμπ καυχήθηκε ότι οι ΗΠΑ «διαθέτουν περισσότερα πυρηνικά όπλα από οποιαδήποτε άλλη χώρα», αναφέρθηκε στον μέχρι τώρα εκσυγχρονισμό τους, ενώ συμπλήρωσε ότι η Ρωσία διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο και «η Κίνα είναι τρίτη με απόσταση, αλλά θα είναι ίση σε μία πενταετία».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι «εξαιτίας των προγραμμάτων δοκιμών από άλλες χώρες, έδωσα εντολή στο υπουργείο Πολέμου να αρχίσει δοκιμές των πυρηνικών μας όπλων επί ίσοις όροις. Αυτή η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως».

Σχέδια για επανέναρξη πυρηνικών δοκιμών εκπονούνται από τα επιτελεία των ΗΠΑ και των άλλων πυρηνικών δυνάμεων εδώ και καιρό.

Το πόσο σύντομα θα μπορούσε να ξεκινήσει κάτι τέτοιο από τις ΗΠΑ δεν είναι ξεκάθαρο.

Σχετική έκθεση του Κογκρέσου τον περασμένο Αύγουστο που επικαλέστηκε χτες το CNN ανέφερε πως θα χρειάζονταν 24 με 36 μήνες μέχρις ότου οι ΗΠΑ μπορέσουν να δοκιμάσουν ένα πυρηνικό όπλο από τη στιγμή που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα δώσει σχετική εντολή.

Υπενθυμίζεται ότι ένα 24ωρο πριν ο Τραμπ δώσει την εντολή για επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών, προηγήθηκε η ανακοίνωση του Ρώσου Προέδρου, Βλ. Πούτιν, πως η Μόσχα δοκίμασε «με τεράστια επιτυχία» την πυρηνική υπερ-τορπίλη «Poseidon» και νωρίτερα τον πυρηνοκίνητο πύραυλο «Κρουζ» μεγάλου βεληνεκούς «Burevestnik» («Θαλασσοβάτης»), που μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή. Ο Ρώσος Πρόεδρος καυχήθηκε ότι τα νέα αυτά όπλα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τις «δυτικές» άμυνες.

Οι ρωσικές δοκιμές των νέων όπλων πραγματοποιήθηκαν την ίδια περίοδο που συζητιέται η αποστολή αμερικανικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς «Tomahawk» στο Κίεβο για χτυπήματα σε στρατηγικές υποδομές βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Η αντίδραση του Κρεμλίνου

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμ. Πεσκόφ, σχολιάζοντας χθες τις δηλώσεις Τραμπ για επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών από τις ΗΠΑ, τόνισε πως και η Ρωσία «θα δράσει ανάλογα» σε περίπτωση που οποιαδήποτε χώρα αποσυρθεί από το μορατόριουμ των πυρηνικών δοκιμών, προσθέτοντας: «Υπάρχει πράγματι ένα συνεχιζόμενο μορατόριουμ στις πυρηνικές δοκιμές».

Ακολούθως ανέφερε πως ο ίδιος δεν γνωρίζει να έχουν γίνει πυρηνικές δοκιμές στη Ρωσία και ότι μολονότι ο Τραμπ ανέφερε «πως και άλλες χώρες φέρεται να έχουν δοκιμάσει πυρηνικά όπλα, έως τώρα, δεν ξέρουμε κανέναν να τα έχει δοκιμάσει».

Και κατέληξε: «Και εάν η αναφορά αφορούσε τη δοκιμή του πυραύλου "Burevestnik", αυτή σε καμία περίπτωση δεν ήταν πυρηνική δοκιμή. Ολες οι χώρες αναπτύσσουν τα αμυντικά τους συστήματα».

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες δοκιμές των νέων καταστροφικών όπλων δεν περιλάμβαναν δοκιμές πυρηνικών εκρήξεων.

Κίνδυνος πυροδότησης μιας ανεξέλεγκτης αλυσίδας

Οι ΗΠΑ, η χώρα που έχει διαπράξει το πιο βάρβαρο ιμπεριαλιστικό έγκλημα στην Ιστορία της ανθρωπότητας με τις ατομικές βόμβες που έριξαν στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, επισήμως έχει «παγώσει» τις πυρηνικές δοκιμές από το 1992, συνεχίζοντας όμως να εκσυγχρονίζει το πυρηνικό της οπλοστάσιο και να το δοκιμάζει με προσομοιώσεις και άλλους τρόπους.

Επίσης, το 2018, κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρίας Τραμπ, αποχώρησε από τη συμφωνία για τα πυρηνικά όπλα μικρού και μεσαίου βεληνεκούς (Συμφωνία γνωστή ως INF), που υπογράφηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και την πρώην ΕΣΣΔ το 1987.

Τον Φλεβάρη του 2025, άρθρο Αμερικανών επιστημόνων της επιστημονικής οργάνωσης «Bulletin of Atomic Scientists» (που ιδρύθηκε το 1945 από επιστήμονες που θέλησαν να ενημερώσουν για τους τεράστιους κινδύνους των πυρηνικών όπλων), προειδοποιούσε ότι η επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών στις ΗΠΑ «θα μπορούσε να πυροδοτήσει μία ανεξέλεγκτη αλυσίδα γεγονότων, με άλλες χώρες να απαντούν ενδεχομένως με δικές τους πυρηνικές δοκιμές, αποσταθεροποιώντας την παγκόσμια ασφάλεια και επιταχύνοντας έναν νέο αγώνα εξοπλισμών».

Είχαν επίσης επισημάνει ότι «ο στόχος της διεξαγωγής μιας ταχείας πυρηνικής δοκιμής μπορεί να είναι μόνο πολιτικός, όχι επιστημονικός... Θα έδινε στη Ρωσία, στην Κίνα και άλλες πυρηνικές δυνάμεις το ελεύθερο να ξαναρχίσουν τα δικά τους προγράμματα πυρηνικών δοκιμών, ουσιαστικά χωρίς πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις».

Σε άλλο άρθρο Αμερικανών επιστημόνων της ίδιας οργάνωσης αναφερόταν πως οι ΗΠΑ ήδη ξοδεύουν ετησίως 75 δισ. δολάρια σε πυρηνικά όπλα έως το 2032 και πως σχεδιάζεται έως τότε να δαπανηθούν για τον εκσυγχρονισμό των πυρηνικών όπλων 1,7 τρισ. δολάρια (ποσό που ισοδυναμεί, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «με το σύνολο όλων των φοιτητικών δανείων στις ΗΠΑ»).

Η περίπτωση της Κίνας και η στάση της ΕΕ

Στο μεταξύ, η Κίνα βρίσκεται σε φάση ταχείας ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού του πυρηνικού της οπλοστασίου.

Εκτιμάται ότι διαθέτει περίπου 600 πυρηνικές κεφαλές το 2025, τρίτη στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Από το 2023, ωστόσο, αυξάνει το σχετικό οπλοστάσιο με περίπου 100 νέες κεφαλές ετησίως και αναμένεται να ξεπεράσει τις 1.000 έως το 2030, μειώνοντας τη διαφορά με ΗΠΑ και Ρωσία.

Το Πεκίνο επενδύει σε νέους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους και υπόγεια σιλό, ακολουθώντας τη στρατηγική της αποτροπής παρά της άμεσης χρήσης, τονίζοντας πως εμμένει στην «μη πρώτη χρήση» πυρηνικών όπλων. Οι περισσότερες κεφαλές της Κίνας φαίνεται να είναι αποθηκευμένες και όχι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, σε αντίθεση με ΗΠΑ - Ρωσία.

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν πάγια να συμπεριλάβουν την Κίνα στα παζάρια για ανανέωση συμφωνιών «περιορισμού» των πυρηνικών οπλοστασίων, με το Πεκίνο να απαντά ωστόσο ότι αυτοί που πρέπει να περιορίσουν τα πυρηνικά τους είναι οι ΗΠΑ και η Ρωσία που διαθέτουν πολύ περισσότερα από την Κίνα.

Η Ρωσία θέτει θέμα στα σχετικά παζάρια με την Ουάσιγκτον να συμπεριληφθούν και τα πυρηνικά οπλοστάσια «δυτικών» συμμάχων των ΗΠΑ, όπως η Βρετανία και η Γαλλία.

Η ΕΕ, από την πλευρά της, στην πρώτη αντίδραση για τις νέες ανακοινώσεις Τραμπ για επανέναρξη πυρηνικών δοκιμών, όπως και για τις δοκιμές νέων όπλων από τη Ρωσία, κάλεσε όλους τους συμμετέχοντες «να τηρούν τις διεθνείς δεσμεύσεις και υποχρεώσεις τους καθώς και τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Οπλων».

«Δεν τους βάζουμε (ΗΠΑ και Ρωσία) στο ίδιο καλάθι», έσπευσε να δηλώσει η εκπρόσωπος της Κομισιόν, ενώ τόνισε ότι η Ρωσία κλιμακώνει την πολεμική ρητορική της. «Πρόκειται για μια χώρα σε πόλεμο, η οποία διεξάγει έναν παράνομο, αδικαιολόγητο και απρόκλητο πόλεμο επιθετικότητας εναντίον της Ουκρανίας. Επομένως, εάν ο πύραυλος είναι πραγματικά πυρηνικής ισχύος, αυτό θα μπορούσε επίσης να απελευθερώσει ραδιενεργά υλικά. Αυτό δείχνει, για άλλη μια φορά, ότι, αντί να επιλέξει την ειρήνη, η Ρωσία συνεχίζει να κλιμακώνει τις ενέργειές της και τη ρητορική της».

Τέλος, δήλωσε ότι «η Ρωσία στο σύνολό της αποτελεί απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Νέες μαζικές επιθέσεις σε Ουκρανία και Ρωσία

Την ίδια ώρα, μαίνεται και στο στρατιωτικό πεδίο η ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία.

Η Ρωσία εξαπέλυσε νέα μαζική επίθεση κατά ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, προκαλώντας τον θάνατο τριών ανθρώπων - μεταξύ των οποίων ένα κοριτσάκι - και εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης.

Ο ρωσικός στρατός στοχεύει τις τελευταίες βδομάδες το ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο πιέζοντας ενόψει του χειμώνα. Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πάνω από 653 drones και 52 βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους «Κρουζ» σε 10 ουκρανικές περιφέρειες, από τα οποία καταρρίφθηκαν 592 drones και 21 πύραυλοι.

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε «μαζική επίθεση» κατά «στρατιωτικοβιομηχανικών επιχειρήσεων» και «ενεργειακών υποδομών που εξασφαλίζουν τη λειτουργία τους», όπως και «στρατιωτικών αεροδρομίων».

Η Ρωσία ανακοίνωσε παράλληλα ότι κατέλαβε άλλα δύο χωριά, το Σαντοβέ, στην περιφέρεια του Χαρκόβου, και το Κρασνογκιρσκέ, στην περιφέρεια της Ζαπορίζια.

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι κατέρριψε 170 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, τα 48 εκ των οποίων στην περιφέρεια Μπριάνσκ, και 9 στην περιφέρεια της Μόσχας, εκ των οποίων τα 6 κατευθύνονταν στην πρωτεύουσα.

Στο μεταξύ, η Ουκρανία εντείνει τις προσπάθειές της για την άμυνα του στρατηγικού κόμβου του Ποκρόβσκ στο Ντονέτσκ, επιδιώκοντας να διασφαλίσει την υποστήριξη των οδών ανεφοδιασμού και εκκένωσης και να εκδιώξει το ρωσικό πεζικό που διεισδύει στην πόλη, δήλωσε ο αρχηγός του στρατού, Ολ. Σίρσκι.

Η Ρωσία προελαύνει προς το Ποκρόβσκ εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, παίρνοντας αργά αλλά σταθερά τον έλεγχο μικρών χωριών στα νότια της πόλης.