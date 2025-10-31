ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Στόχος η διεύρυνση της συνεργασίας των κεφαλαιοκρατών

Οι σχεδιασμοί για τη θωράκιση της κερδοφορίας των ομίλων και η «συνοχή» των ιμπεριαλιστικών λυκοσυμμαχιών, όπως αυτή της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, οξύνουν τους ανταγωνισμούς και ετοιμάζουν την επόμενη φάση της αντιπαράθεσης, με τους λαούς να πληρώνουν το μάρμαρο.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρ. Μερτς επισκέφτηκε χθες την Αγκυρα για συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρ. Τ. Ερντογάν, συνάντηση που γίνεται λίγες μέρες μετά τη συμφωνία Μεγάλης Βρετανίας - Τουρκίας για να προμηθευτεί η τελευταία 20 μαχητικά αεροσκάφη «Eurofighter». Στο ίδιο μήκος κύματος με τον Σταρμερ, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν από κοινού ο Γερμανός καγκελάριος είπε πως αυτό εξυπηρετεί τη «συλλογική ασφάλεια της συμμαχίας».

«Ως Γερμανοί, ως Ευρωπαίοι, πρέπει να αναπτύξουμε τις στρατηγικές μας συνεργασίες και η Τουρκία δεν πρέπει να μείνει έξω από αυτήν τη διαδικασία», δήλωσε, σε μια περίοδο που η ΕΕ έχει αναγάγει σε «βασικό πυλώνα» της «ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας» την Τουρκία και θέλει να προωθήσει «κοινά έργα» στην πολεμική προετοιμασία, αξιοποιώντας και τη μεγάλη σχετική βιομηχανική βάση και τεχνογνωσία της Τουρκίας.

Ο Μέρτς σημείωσε ότι οι δύο χώρες είναι «πολύ στενοί σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Η Τουρκία είναι πολύ σημαντικός παράγοντας σχεδόν σε κάθε ζήτημα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας που μας αφορά (...) Θα συνεργαστούμε στενότερα στον τομέα των πολιτικών ασφαλείας (...) Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι αυτή η συνεργασία προσφέρει πολλές ευκαιρίες. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να δούμε σημαντικές εξελίξεις στις μεταφορές και στους σιδηροδρόμους».

Ο Μέρτς στάθηκε και στον ρόλο των Τούρκων μεταναστών στη Γερμανία, λέγοντας ότι «χωρίς αυτούς τους ανθρώπους και αυτές τις οικογένειες, η Γερμανία δεν θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει την οικονομική της άνθηση πριν από 60 χρόνια με τον τρόπο που το κάναμε εμείς». Πίσω από αυτά, βέβαια, κρύβεται η χρυσοφόρα εκμετάλλευση εκατομμυρίων εργατών από το γερμανικό κεφάλαιο.

Ο Ερντογάν ξεκίνησε λέγοντας ότι «η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας στην Ευρώπη» και πρόσθεσε: «Στόχος μας είναι να αυξήσουμε τον όγκο των εμπορικών μας συναλλαγών, ο οποίος έχει φτάσει τα 50 δισ. δολάρια, στα 60 δισ. δολάρια στο εγγύς μέλλον».

Ισχυρίστηκε δε πως με τον Μερτς συζητήθηκε «το ζήτημα της αμυντικής συνεργασίας, το οποίο θα αναβαθμίσει τόσο το εμπόριο όσο και τις κοινές μας επενδύσεις (...) Πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τις δυσκολίες του παρελθόντος στην προμήθεια προϊόντων αμυντικής βιομηχανίας και να επικεντρωθούμε σε κοινά έργα (...) Βλέπουμε ότι έχουμε εκτεταμένες ευκαιρίες συνεργασίας με τη Γερμανία».

Κατά τ' άλλα, στη συνέντευξη Τύπου εκφράστηκαν και τα ανταγωνιστικά συμφέροντα των δύο αστικών τάξεων στην περιοχή, με επίκεντρο τη Γάζα. Από τη μια ο Γερμανός καγκελάριος, που έχει δηλώσει ότι το κράτος - δολοφόνος Ισραήλ κάνει τη «βρώμικη δουλειά» για τους Ευρωατλαντικούς στη Μέση Ανατολή, και από την άλλη ο Τούρκος Πρόεδρος, που διεκδικεί για την αστική τάξη της χώρας του ακόμα πιο αποφασιστικό ρόλο στην περιοχή, παριστάνοντας τον προστάτη των Παλαιστινίων.