Τέσσερις ευρωομάδες απειλούν να καταψηφίσουν τον προϋπολογισμό

Ζητούν να συνεχίσουν οι περιφέρειες να παίζουν ρόλο στη διαχείριση της χρηματοδότησης

Αλλαγές στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ ζητούν τέσσερις ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου από την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σύμφωνα με επιστολή που εστάλη χθες το πρωί και την οποία επικαλείται το «Politico».

Οι ομάδες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, των Σοσιαλιστών, της Renew Europe και των Πρασίνων απειλούν να απορρίψουν ένα βασικό μέρος του προϋπολογισμού 2028 - 2034 στην επόμενη ολομέλεια, στις 12 Νοέμβρη.

Αντιτίθενται στα επονομαζόμενα «εθνικά σχέδια» της Επιτροπής, δηλαδή τη συγκέντρωση κεφαλαίων για τους αγρότες και τις περιφέρειες - τα οποία αποτελούν περίπου το ήμισυ του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ, αξίας 1,8 τρισ. ευρώ - σε ενιαία ταμεία που διαχειρίζονται οι 27 κυβερνήσεις του μπλοκ.

Πρόκειται για αλλαγή σε σχέση με το ισχύον σύστημα, στο πλαίσιο του οποίου οι περιφέρειες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση της χρηματοδότησης.

Στην επιστολή οι αρχηγοί των εν λόγω ευρωομάδων υποστηρίζουν ότι από την έναρξη των διαπραγματεύσεων το Ευρωκοινοβούλιο έχει προειδοποιήσει την Επιτροπή πως είναι κατά της ιδέας των «εθνικών σχεδίων».

Πρόεδρος της ΕΚΤ: Αβεβαιότητα και «μεγάλες προκλήσεις»

Την υψηλή αβεβαιότητα λόγω των εμπορικών και γεωπολιτικών εντάσεων επεσήμανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ.

Στον απόηχο της χθεσινής απόφασης της ΕΚΤ να κρατήσει για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση αμετάβλητα τα επιτόκια του ευρώ, η Λαγκάρντ αρνήθηκε να μιλήσει για μείωση ή αύξηση των επιτοκίων και επέμεινε ότι «από την άποψη της νομισματικής πολιτικής είμαστε σε καλό σημείο», όμως «δεν είναι σταθερά καλό σημείο».

Μιλώντας στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μετά τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, η Λαγκάρντ ανέφερε ότι ο πληθωρισμός παραμένει κοντά στον στόχο του 2%, ενώ η οικονομία αναπτύσσεται παρά τις «μεγάλες προκλήσεις στο παγκόσμιο περιβάλλον».

Ταυτόχρονα προειδοποίησε ότι η αβεβαιότητα «για την οικονομική ανάπτυξη» παραμένει υψηλή. Μίλησε δε για ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον στο Εμπόριο, που θα μπορούσε να διαταράξει τις αλυσίδες εφοδιασμού, να μειώσει περαιτέρω τις εξαγωγές και να επηρεάσει αρνητικά την κατανάλωση και τις επενδύσεις, ενώ γεωπολιτικές εντάσεις και ο πόλεμος στην Ουκρανία παραμένουν σημαντική πηγή αβεβαιότητας.

Αντίθετα, είπε, οι υψηλότερες από τις αναμενόμενες στρατιωτικές δαπάνες για εξοπλισμούς και υποδομές, σε συνδυασμό με τις μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την παραγωγικότητα, μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη.