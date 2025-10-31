ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Νέες ισραηλινές επιθέσεις σε Γάζα και Δυτική Οχθη

Σε κουρελόχαρτο μηδενικής αξίας μετατρέπει καθημερινά τοτην υποτιθέμενη «εκεχειρία» στημε συνεχείς βομβαρδισμούς και επιθέσεις εναντίον του παλαιστινιακού λαού, έχοντας το «πράσινο φως» από τιςκαι την πολύμορφη στήριξη της

Χτες νωρίς το πρωί ισραηλινά αεροπλάνα βομβάρδισαν τουλάχιστον 10 φορές τη νότια πόλη Χαν Γιούνις, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον δύο Παλαιστινίων, χωρίς καλά - καλά να έχει συμπληρωθεί 24ωρο από τη λεγόμενη «επαναφορά της εκεχειρίας» και μετά τη νέα σφαγή που εξαπέλυσε ο ισραηλινός κατοχικός στρατός από το βράδυ της Τρίτης μέχρι τα ξημερώματα της Τετάρτης, σκοτώνοντας τουλάχιστον 104 Παλαιστίνιους (ανάμεσά τους δεκάδες παιδιά) και τραυματίζοντας άλλους 253.

Από την έναρξη της «εκεχειρίας» στις 10 Οκτώβρη το Ισραήλ έχει παραβιάσει αμέτρητες φορές τη συμφωνία, σκοτώνοντας τουλάχιστον 211 Παλαιστίνιους και τραυματίζοντας άλλους 597.

Στο φόντο αυτό, και παρά τις νέες επιδρομές του κράτους - δολοφόνου, η Χαμάς προχώρησε χτες νωρίς το απόγευμα στην παράδοση των σορών δύο Ισραηλινών ομήρων. Αλλες 11 σοροί αναμένεται να παραδοθούν, όταν εντοπιστούν, σε αντιπροσωπεία του Ερυθρού Σταυρού.

Στο μεταξύ, ομάδα άνω των 80 Τούρκων, μελών της υπηρεσίας AFAD (Αντιμετώπισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων), ανέμενε χτες για ώρες την έγκριση του Ισραήλ για να εισέλθει στη Γάζα και να συμβάλει στις έρευνες για τον εντοπισμό των σορών Ισραηλινών ομήρων.

Συντονισμός ΗΠΑ - Ισραήλ για «ελευθερία δράσης» στη Γάζα

Την Τετάρτη, σύμφωνα με το κανάλι «i24news», ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου επισκέφτηκε το Συντονιστικό Κέντρο (CMCC) των ΗΠΑ και άλλων συμμάχων του Ισραήλ, που επιβλέπει την υποτιθέμενη «τήρηση της εκεχειρίας» στο Κιριάτ Γκατ.

Εκεί συζήτησε «τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ» για τη Γάζα, τον αφοπλισμό της Χαμάς και την «αποστρατιωτικοποίηση» της περιοχής.

Μεταξύ άλλων είδε τον διοικητή της CENTCOM (Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού), ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, και τον στρατηγό Πάτρικ Φρανκ. Επειτα τόνισε τη «σημασία του συνεχιζόμενου ισραηλινού ελέγχου σε θέματα ασφαλείας, ενώ συνεχίζονται η συνεργασία και ο συντονισμός με τις ΗΠΑ και άλλους περιφερειακούς συμμάχους».

Ισχυρίστηκε επίσης πως ΗΠΑ και Ισραήλ «μοιράζονται τον στρατηγικό στόχο αναμόρφωσης της μεταπολεμικής πραγματικότητας στη Γάζα» και πως σε πρώτη φάση επικεντρώνεται στη «διατήρηση της ισραηλινής ασφάλειας και της ελευθερίας δράσης».

Στο μεταξύ ο Τούρκος Πρόεδρος Ρ. Τ. Ερντογάν έθιξε στον Γερμανό καγκελάριο Φρ. Μερτς, στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στην Αγκυρα, τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα κατά παράβαση της εκεχειρίας.

Ο Ερντογάν αναρωτήθηκε αν η Γερμανία βλέπει τις νέες επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα. «Δεν βλέπει ότι το Ισραήλ επιβάλλει λιμό και γενοκτονία στη Γάζα;», είπε. Τόνισε επίσης ότι το Ισραήλ διαθέτει πυρηνικά και άλλα όπλα, τα οποία χρησιμοποιεί και απειλεί τη Γάζα, και ότι η Χαμάς δεν διαθέτει αντίστοιχα όπλα.

Κόλαση κατοχικών εισβολών στη Δυτική Οχθη

Στο μεταξύ ο ισραηλινός κατοχικός στρατός και Εβραίοι έποικοι συνεχίζουν να κάνουν καθημερινή κόλαση τη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Νωρίς χτες το απόγευμα ο κατοχικός στρατός έκανε εισβολή στην πόλη Μπέιτα, νότια της Ναμπλούς, ενώ υπολογίζεται ότι τους τελευταίους μήνες έχει ορθώσει πάνω από 1.000 νέα εμπόδια σε πόλεις και κωμοπόλεις της Δυτικής Οχθης, για να δυσκολέψει όσο γίνεται τις μετακινήσεις των Παλαιστίνιων αμάχων.

Νωρίτερα, δυνάμεις του κατοχικού στρατού εισέβαλαν στο χωριό Μπάκα Αλ Χάταμπ (ανατολικά της πόλης Καλκίγια), συλλαμβάνοντας μια Παλαιστίνια, αφού προηγουμένως μπήκαν στο σπίτι της και τρομοκράτησαν την οικογένειά της.

Δυνάμεις του ισραηλινού στρατού εισέβαλαν ακόμα σε ανατολικές και δυτικές συνοικίες της Ναμπλούς, προκαλώντας συγκρούσεις με νεαρούς Παλαιστίνιους κοντά στο Πανεπιστήμιο «Αν Νατζάχ», με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 19χρονου φοιτητή στο πόδι.

Εξάλλου, στο χωριό Μπούρκα (ανατολικά της Ραμάλα) Εβραίοι έποικοι εισέβαλαν και έκαψαν εν ψυχρώ τουλάχιστον δύο ΙΧ με παλαιστινιακές πινακίδες, αφού προηγουμένως ο κατοχικός στρατός είχε μπει στο σπίτι ενός χωρικού, συλλαμβάνοντας τον 18χρονο γιο του.

Μαζική κινητοποίηση υπερορθόδοξων Εβραίων στην Ιερουσαλήμ

Χτες το μεσημέρι έκλεισε ο σιδηροδρομικός σταθμός «Yitzhak Navon» της Ιερουσαλήμ, λόγω της παρουσίας χιλιάδων υπερορθόδοξων Εβραίων που έσπευσαν να μετακινηθούν σιδηροδρομικώς από διάφορα σημεία του Ισραήλ προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την επιβολή αναγκαστικής στρατιωτικής θητείας.

Η τροχαία προχώρησε στον περιορισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων σε κεντρικές λεωφόρους και περιοχές της Ιερουσαλήμ έως το απόγευμα, λόγω της μεγάλης κινητοποίησης, για λόγους «ασφαλείας».

Η κινητοποίηση των υπερορθόδοξων Εβραίων ονομάστηκε από τους διοργανωτές της «Διαμαρτυρία Ενός Εκατομμυρίου Ανδρών». Δεν εκφωνήθηκαν ομιλίες, αλλά προσευχές και ψαλμωδίες.