ΗΠΑ - ΒΟΣΝΙΑ

Αρση κυρώσεων σε βάρος του Ντόντικ και συνεργατών του

Την άρση κυρώσεων που είχαν επιβληθεί σε βάρος του πρώην προέδρου της «Σερβικής Δημοκρατίας» της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, Μ. Ντόντικ, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ. Οι κυρώσεις αφορούσαν επίσης πρώην υπουργούς, άλλους συνεργάτες του Ντόντικ αλλά και μέλη της οικογένειάς του.

Δεν δόθηκαν διευκρινίσεις για την άρση των κυρώσεων, ωστόσο Σερβοβόσνιοι αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν ότι εργάζονταν μυστικά για την εγκαθίδρυση μιας «νέας σχέσης» με την Ουάσιγκτον.

Αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος του Ντόντικ είχαν πρωτοεπιβληθεί το 2017 με την κατηγορία ότι παραβιάζει τη Συνθήκη του Ντέιτον, με την οποία δημιουργήθηκε το προτεκτοράτο της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, ένα σχήμα που «εκ γενετής» αξιοποιείται πολύμορφα από αντίπαλα ιμπεριαλιστικά κέντρα που κονταροχτυπιούνται για τη διείσδυσή τους στα Δυτικά Βαλκάνια.

Ο Ντόντικ έχει ταχθεί επανειλημμένα υπέρ της άμεσης απόσχισης της «Σερβικής Δημοκρατίας», του ενός από τα δύο κρατίδια που αποτελούν τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη.

Τον Αύγουστο ο Ντόντικ καθαιρέθηκε από πρόεδρος του κρατιδίου με δικαστική απόφαση από ομοσπονδιακό δικαστήριο, ενώ τον Οκτώβρη ορίστηκε υπηρεσιακή πρόεδρος της «Σερβικής Δημοκρατίας» και στα τέλη Νοέμβρη έχει ανακοινωθεί ότι θα γίνουν νέες προεδρικές εκλογές στη «Σερβική Δημοκρατία».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαιρέτισε την άρση των κυρώσεων, σημειώνοντας ότι ήταν το αποτέλεσμα των προσπαθειών των ΗΠΑ «να αποκλιμακώσουν την κρίση στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη».

Στο μεταξύ, ο Σέρβος Πρόεδρος, Αλ. Βούτσιτς, εξέφρασε την προσδοκία ότι η Ουάσιγκτον θα δώσει παραπάνω χρόνο στο Βελιγράδι, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Δεκέμβρη, για να λύσει το θέμα της συμμετοχής της ρωσικής «Gazprom» στη σερβική ενεργειακή εταιρεία NIS.

Η NIS μετά από κυρώσεις των ΗΠΑ τον Οκτώβρη έχασε ουσιαστικά τις προμήθειες πετρελαίου της με τη διακοπή της μοναδικής διαδρομής του αγωγού Janaf μέσω Κροατίας.

Την ίδια στιγμή, ο Βούτσιτς απέρριψε οποιαδήποτε μονομερή κίνηση εναντίον της «Gazprom», που ελέγχει τη NIS από το 2008.