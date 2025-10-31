ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Η γερμανική «Rheinmetall» φτιάχνει μεγάλη βιομηχανία πυρομαχικών

Συμφωνία για την κατασκευή τεράστιας μονάδας παραγωγής του γερμανικού κολοσσού της πολεμικής βιομηχανίας «Rheinmetall στη Βουλγαρία» επετεύχθη προχθές στη Σόφια ανάμεσα στον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Αρμιν Πάπεργκερ, και σε Βούλγαρους αξιωματούχους, με φόντο την όξυνση του ανταγωνισμού και για την ταχύτερη, ολόπλευρη «συμβολή» των Βαλκανίων στην υλοποίηση του αμερικανοΝΑΤΟικού σχεδιασμού απέναντι σε Ρωσία και Κίνα.

Στόχος είναι η νέα μονάδα να έχει ετήσια παραγωγική ικανότητα 100.000 βλημάτων των 155 χιλιοστών που θα εξαχθούν τα επόμενα 10 χρόνια, είπε ο Πάπεργκερ και πρόσθεσε: «Θα υπάρξουν τεράστιες ανάγκες τα επόμενα χρόνια (...) Η ΕΕ και το ΝΑΤΟ χρειάζονται εκατομμύρια τέτοια βλήματα, και σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας η συμμαχία θα χρειαστεί περίπου 50 εκατομμύρια».

Από τη πλευρά του ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρόσεν Ζελιάσκοφ, υπογράμμισε ότι «αυτό το σχέδιο δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς συνέργειες ανάμεσα στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ» και περιγράφοντας την «ιδιαίτερη πολιτική σημασία του εγχειρήματος» ισχυρίστηκε πως αυτό «ενισχύει την ασφάλεια της Ευρώπης, προς όφελος των πολιτών της».

Με αφορμή τη νέα συμφωνία η «Deutsche Welle» υπενθύμισε ότι σήμερα η «Rheinmetall» απασχολεί συνολικά 40.000 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο, παρατηρώντας τα έσοδά της να καλπάζουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε έναν πλανήτη που απ' άκρη σ' άκρη είναι κυκλωμένος από εστίες ένοπλων συγκρούσεων, με ορατό όσο ποτέ τον κίνδυνο γενικευμένης ανάφλεξης. Μόνο το 2024 ο τζίρος της ανήλθε σε 9,8 δισ. ευρώ. Τέλη Αυγούστου εγκαινίασε νέο εργοστάσιο πυρομαχικών στην πόλη Ούντερλις της Κάτω Σαξονίας (θεωρείται το μεγαλύτερο του είδους του στην Ευρώπη), ενώ αντίστοιχο εργοστάσιο κατασκευάζεται στην Ισπανία και νέες μονάδες παραγωγής ετοιμάζονται σε Ρουμανία και Λιθουανία.

Την κατασκευή του νέου εργοστασίου - στην πόλη Σοπότ - θα αναλάβει κοινοπραξία στην οποία η «Rheinmetall» θα κατέχει το 51% και η βουλγαρική κρατική εταιρεία «Mashinostroitelni Zavodi» (VMZ) το 49%.