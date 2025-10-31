ΗΠΑ

Τουλάχιστον 18 δισ. δολάρια το κόστος της δημοσιονομικής παράλυσης

Δυσμενείς επιπτώσεις για χιλιάδες δημόσιους, κρατικούς υπαλλήλους και εκατομμύρια Αμερικανούς πολίτες των πιο ευάλωτων κοινωνικών στρωμάτων προκαλεί η συνέχιση της ενδοαστικής κόντρας στις ΗΠΑ, που αντανακλάται αυτήν την περίοδο στην παρατεταμένη δημοσιονομική παράλυση που εξελίσσεται από την 1η Οκτώβρη, προκαλώντας κόστος ύψους 18 δισ. δολαρίων.

Το υψηλό κόστος ανακοινώθηκε αργά προχτές βράδυ από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO) μολονότι επισήμανε ότι ένα μεγάλο μέρος αυτού «θα είναι προσωρινό με βραχυπρόθεσμη ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη το α' τρίμηνο του 2026». Παρ' όλα αυτά, το αμερικανικό δίκτυο «Bloomberg» υπολόγιζε ότι από αυτά τα 18 δισ. δολάρια 7 έως 14 δισ. δολάρια της ζημιάς στο ΑΕΠ «μπορεί να μην ανακτηθούν» κάτι που θα εξαρτηθεί από την τελική διάρκεια της δημοσιονομικής παράλυσης (shutdown).

Στην έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου επισημαίνεται πάντως πως όταν το shutdown φτάσει τις έξι εβδομάδες (δηλαδή συνεχιστεί έως στα μέσα Νοεμβρίου) τότε η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ θα είναι 1,5% χαμηλότερη το τελευταίο τρίμηνο του 2025, μείωση της τάξης των 28 δισ. δολαρίων. Σε περίπτωση που το shutdown συνεχιστεί για οκτώ εβδομάδες (δηλαδή περίπου μέχρι τις διακοπές της Ημέρας των Ευχαριστιών), τότε η πτώση του πραγματικού ΑΕΠ θα είναι της τάξης του 2% ή 39 δισ. δολάρια.

Επιπλέον, στην έκθεση εκτιμάται πως έχουν τεθεί σε αναγκαστική αργία (άνευ αποδοχών) 650.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι και πως εάν όλοι αυτοί υπολογιστούν ως άνεργοι σε προσωρινή απόλυση, τότε το ποσοστό ανεργίας θα αυξηθεί τον Οκτώβρη κατά 0,4%. Ενα τέτοιο ενδεχόμενο θα κατέγραφε τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση ανεργίας από την έναρξη της πανδημίας τον Μάρτιο του 2020.