ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ούτε 1 στους 3 δεν πιστεύει ότι η κυβέρνηση βγάζει τετραετία

Μόλις το 32% των Γερμανών, δηλαδή λιγότεροι από 1 στους 3 ψηφοφόρους, αναμένουν ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός Χριστιανικής Ενωσης (CDU/CSU) και Σοσιαλδημοκρατών (SPD) υπό τον καγκελάριο Φρ. Μερτς θα καταφέρει να ολοκληρώσει την τετραετία το 2029, σύμφωνα με δημοσκόπηση του INSA για λογαριασμό της εφημερίδας «Bild».

Σχεδόν οι μισοί Γερμανοί (49%) αναμένουν πρόωρη κατάρρευση της συγκυβέρνησης, το 66% δηλώνουν δυσαρεστημένοι από το έργο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ποσοστό ρεκόρ και 3% υψηλότερο συγκριτικά με τις 10 Οκτώβρη, ενώ μόλις το 25% δηλώνουν ικανοποιημένοι από την κυβέρνηση Μερτς.

Με τις δηλώσεις του για «φανερό πρόβλημα στο αστικό τοπίο» εξαιτίας της μετανάστευσης ο Μερτς πυροδότησε έντονη δημόσια συζήτηση, χωρίς όμως - όπως όλα δείχνουν - να αποκομίσει πολιτικά οφέλη. Μόλις το 21% των ερωτηθέντων διακρίνουν ένα πιθανό πλεονέκτημα για την CDU/CSU, την ώρα που το 33% θεωρούν ότι οι δηλώσεις αυτές είναι πιο πιθανό ακόμα και να βλάψουν την Ενωση. Αλλά και μεταξύ των ψηφοφόρων της, μόνο το 26% θεωρούν ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις θα μπορούσαν να ωφελήσουν το κόμμα.

Ο επικεφαλής του ινστιτούτου INSA συνοψίζει τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης μιλώντας στην εφημερίδα: «Η πλειοψηφία των Γερμανών είναι δυσαρεστημένη με τον συνασπισμό και αναμένει ότι η κυβέρνηση θα διαλυθεί πριν το τέλος της τετραετίας. Η CDU/CSU και το SPD απομακρύνονται από τους πολίτες, ακόμα και από όσους θα τους ψήφιζαν και σήμερα».