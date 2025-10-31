ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Στασιμότητα το γ' τρίμηνο του 2025

Στάσιμο παρέμεινε το ΑΕΠ της Γερμανίας το γ' τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας την επίμονη ύφεση που αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη καπιταλιστική οικονομία της ΕΕ εν μέσω μείωσης των εξαγωγών, λόγω ανταγωνισμού κυρίως από την Κίνα και τις ΗΠΑ.

Η στασιμότητα ήταν σύμφωνη με τις προβλέψεις, σημειώνει η στατιστική υπηρεσία, μετά τη συρρίκνωση της οικονομίας κατά 0,3% το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς η ασθενής παγκόσμια ζήτηση και οι εισαγωγικοί δασμοί των ΗΠΑ επηρέασαν τις εξαγωγές, σύμφωνα με το «Reuters».

Στο μεταξύ, ο αριθμός των ανέργων στη Γερμανία μειώθηκε ανεπαίσθητα τον Οκτώβρη, σύμφωνα με χθεσινά στοιχεία του γραφείου εργασίας, κατά μόλις 1.000 άτομα, στα 2,973 εκατ. (6,3%).