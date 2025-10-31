Παρασκευή 31 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 16
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Στασιμότητα το γ' τρίμηνο του 2025

Στάσιμο παρέμεινε το ΑΕΠ της Γερμανίας το γ' τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας την επίμονη ύφεση που αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη καπιταλιστική οικονομία της ΕΕ εν μέσω μείωσης των εξαγωγών, λόγω ανταγωνισμού κυρίως από την Κίνα και τις ΗΠΑ.

Η στασιμότητα ήταν σύμφωνη με τις προβλέψεις, σημειώνει η στατιστική υπηρεσία, μετά τη συρρίκνωση της οικονομίας κατά 0,3% το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς η ασθενής παγκόσμια ζήτηση και οι εισαγωγικοί δασμοί των ΗΠΑ επηρέασαν τις εξαγωγές, σύμφωνα με το «Reuters».

Στο μεταξύ, ο αριθμός των ανέργων στη Γερμανία μειώθηκε ανεπαίσθητα τον Οκτώβρη, σύμφωνα με χθεσινά στοιχεία του γραφείου εργασίας, κατά μόλις 1.000 άτομα, στα 2,973 εκατ. (6,3%).

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Στόχος η διεύρυνση της συνεργασίας των κεφαλαιοκρατών
Εντολή Τραμπ για επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών μετά από 33 χρόνια
Παζάρια για έναν νέο προσωρινό συμβιβασμό
Νέες ισραηλινές επιθέσεις σε Γάζα και Δυτική Οχθη
 Η γερμανική «Rheinmetall» φτιάχνει μεγάλη βιομηχανία πυρομαχικών
 Τέσσερις ευρωομάδες απειλούν να καταψηφίσουν τον προϋπολογισμό
 Μεγάλη άνοδος του κόμματος D66 στις εκλογές
 Τουλάχιστον 18 δισ. δολάρια το κόστος της δημοσιονομικής παράλυσης
 Ούτε 1 στους 3 δεν πιστεύει ότι η κυβέρνηση βγάζει τετραετία
 Αρση κυρώσεων σε βάρος του Ντόντικ και συνεργατών του
 Αντιδράσεις για το αστυνομικό μακελειό στις φαβέλες
 Αναχαιτίσεις αεροσκαφών ναρκεμπόρων
 Πολύπλευρη ανάπτυξη σχέσεων με το καθεστώς των τζιχαντιστών
 Προκλητική, φονική εισβολή του Ισραήλ
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ