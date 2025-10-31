ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΗΠΑ - ΚΙΝΑΣ

Παζάρια για έναν νέο προσωρινό συμβιβασμό

Συνάντηση με φόντο τη ραγδαία όξυνση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών σε όλα τα επίπεδα είχαν χτες οι Πρόεδροι των ΗΠΑ,και της Κίνας,στο περιθώριο της Συνόδου ηγετών των μελών της APEC (διακρατικής οικονομικής συνεργασίας κρατών Ασίας - Ειρηνικού).

Ο Κινέζος ηγέτης δήλωσε ότι οι δύο χώρες πρέπει να αποφύγουν «τον φαύλο κύκλο» των αντιποίνων και μίλησε για «συναίνεση» που εκφράστηκε για την εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα. Αναφερόμενος δε στις αντιπροσωπείες των δύο χωρών που το προηγούμενο διάστημα «διεξήγαγαν σε βάθος συζητήσεις», είπε ότι τώρα «θα πρέπει να τελειοποιήσουν και να οριστικοποιήσουν τις επακόλουθες εργασίες το συντομότερο δυνατό», ώστε «να καθησυχάσουν τα πνεύματα αναφορικά με τις οικονομίες της Κίνας, των ΗΠΑ και του κόσμου».

Μετά τη συνάντηση το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε πως «η Κίνα θα αναστείλει για έναν χρόνο την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου εξαγωγών που ανακοινώθηκαν στις 9 Οκτωβρίου (σ.σ. χωρίς όμως αναφορά στους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί την άνοιξη), θα εξετάσει και θα βελτιώσει συγκεκριμένα σχέδια». Ακόμα ότι υπήρξε συμφωνία για παράταση της (προσωρινής) ανακωχής στον «εμπορικό πόλεμο», παραπέμποντας σε νέους γύρους παζαριών, με το βλέμμα στραμμένο πρώτα σε παράλληλους σχεδιασμούς που τα μονοπώλια κάθε πλευράς αναπτύσσουν, για να αξιολογήσουν οφέλη και ζημιές από αναδιατάξεις στον επενδυτικό χάρτη όλου του πλανήτη.

Από τη δική του πλευρά ο Τραμπ χαρακτήρισε «μεγάλη επιτυχία» τη συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του, τον οποίο χαρακτήρισε «εξαιρετικό διαπραγματευτή». Για τη συμφωνία αναφορικά με τις σπάνιες γαίες ο Αμερικανός ηγέτης αναφέρθηκε σε περιθώρια «ανανέωσής της» κάθε χρόνο έπειτα από διαπραγμάτευση, σχολιάζοντας ότι «δεν υπάρχει απολύτως κανένα εμπόδιο σχετικά με τις σπάνιες γαίες. Ελπίζω ότι αυτός ο όρος θα εξαφανιστεί για κάποιο καιρό από το λεξιλόγιό μας».

Την ίδια στιγμή, ένα από τα μεγάλα «αγκάθια» στις διμερείς σχέσεις, αυτό της Ταϊβάν, «δεν αναφέρθηκε καθόλου. Το ζήτημα αυτό δεν εθίγη», όπως τουλάχιστον επέλεξε να δηλώσει ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ακόμα ότι «η Ουκρανία αναφέρθηκε με πολύ ισχυρό τρόπο. Μιλήσαμε γι' αυτήν πολύ, και θα δουλέψουμε μαζί και οι δύο για να δούμε αν μπορούμε να επιτύχουμε κάτι».

Σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ολαφ Γκιλ, είπε ότι «χαιρετίζουμε κάθε εξέλιξη που αφαιρεί τα εμπόδια στις παγκόσμιες εμπορικές ροές. Η ΕΕ επικεντρώνεται πλήρως στις δικές της διμερείς εμπορικές σχέσεις με την Κίνα, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου ορυκτών σπάνιων γαιών».

Μάλιστα, όπως δήλωσε ο Γκιλ, σήμερα αναμένονται «τεχνικές συζητήσεις υψηλού επιπέδου στις Βρυξέλλες».