Παρασκευή 31 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 16
ΔΙΕΘΝΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΗΠΑ - ΚΙΝΑΣ
Παζάρια για έναν νέο προσωρινό συμβιβασμό

Από τη χτεσινή συνάντηση

2025 The Associated Press. All

Από τη χτεσινή συνάντηση
Συνάντηση με φόντο τη ραγδαία όξυνση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών σε όλα τα επίπεδα είχαν χτες οι Πρόεδροι των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, στο περιθώριο της Συνόδου ηγετών των μελών της APEC (διακρατικής οικονομικής συνεργασίας κρατών Ασίας - Ειρηνικού).

Ο Κινέζος ηγέτης δήλωσε ότι οι δύο χώρες πρέπει να αποφύγουν «τον φαύλο κύκλο» των αντιποίνων και μίλησε για «συναίνεση» που εκφράστηκε για την εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα. Αναφερόμενος δε στις αντιπροσωπείες των δύο χωρών που το προηγούμενο διάστημα «διεξήγαγαν σε βάθος συζητήσεις», είπε ότι τώρα «θα πρέπει να τελειοποιήσουν και να οριστικοποιήσουν τις επακόλουθες εργασίες το συντομότερο δυνατό», ώστε «να καθησυχάσουν τα πνεύματα αναφορικά με τις οικονομίες της Κίνας, των ΗΠΑ και του κόσμου».

Μετά τη συνάντηση το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε πως «η Κίνα θα αναστείλει για έναν χρόνο την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου εξαγωγών που ανακοινώθηκαν στις 9 Οκτωβρίου (σ.σ. χωρίς όμως αναφορά στους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί την άνοιξη), θα εξετάσει και θα βελτιώσει συγκεκριμένα σχέδια». Ακόμα ότι υπήρξε συμφωνία για παράταση της (προσωρινής) ανακωχής στον «εμπορικό πόλεμο», παραπέμποντας σε νέους γύρους παζαριών, με το βλέμμα στραμμένο πρώτα σε παράλληλους σχεδιασμούς που τα μονοπώλια κάθε πλευράς αναπτύσσουν, για να αξιολογήσουν οφέλη και ζημιές από αναδιατάξεις στον επενδυτικό χάρτη όλου του πλανήτη.

Από τη δική του πλευρά ο Τραμπ χαρακτήρισε «μεγάλη επιτυχία» τη συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του, τον οποίο χαρακτήρισε «εξαιρετικό διαπραγματευτή». Για τη συμφωνία αναφορικά με τις σπάνιες γαίες ο Αμερικανός ηγέτης αναφέρθηκε σε περιθώρια «ανανέωσής της» κάθε χρόνο έπειτα από διαπραγμάτευση, σχολιάζοντας ότι «δεν υπάρχει απολύτως κανένα εμπόδιο σχετικά με τις σπάνιες γαίες. Ελπίζω ότι αυτός ο όρος θα εξαφανιστεί για κάποιο καιρό από το λεξιλόγιό μας».

Την ίδια στιγμή, ένα από τα μεγάλα «αγκάθια» στις διμερείς σχέσεις, αυτό της Ταϊβάν, «δεν αναφέρθηκε καθόλου. Το ζήτημα αυτό δεν εθίγη», όπως τουλάχιστον επέλεξε να δηλώσει ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ακόμα ότι «η Ουκρανία αναφέρθηκε με πολύ ισχυρό τρόπο. Μιλήσαμε γι' αυτήν πολύ, και θα δουλέψουμε μαζί και οι δύο για να δούμε αν μπορούμε να επιτύχουμε κάτι».

Σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ολαφ Γκιλ, είπε ότι «χαιρετίζουμε κάθε εξέλιξη που αφαιρεί τα εμπόδια στις παγκόσμιες εμπορικές ροές. Η ΕΕ επικεντρώνεται πλήρως στις δικές της διμερείς εμπορικές σχέσεις με την Κίνα, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου ορυκτών σπάνιων γαιών».

Μάλιστα, όπως δήλωσε ο Γκιλ, σήμερα αναμένονται «τεχνικές συζητήσεις υψηλού επιπέδου στις Βρυξέλλες».

  • Η Κίνα ενέκρινε τη συμφωνία μεταβίβασης του TikTok, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, προσθέτοντας ότι «το ζήτημα θα προχωρήσει τις ερχόμενες βδομάδες και μήνες, και θα δούμε επιτέλους μια λύση σε αυτό».
    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η ΕΕ ψάχνει «εργαλεία» κατά του «οικονομικού εξαναγκασμού» από την Κίνα (25/10/2025)
Σημάδια προσέγγισης για σπάνιες γαίες και εμπόριο (20/8/2025)
Επαφές για «βασικές προκλήσεις» που οξύνουν τον ανταγωνισμό ΕΕ - Κίνας (13/10/2023)
Νομοσχέδιο για ανάσχεση της αγοράς σπάνιων γαιών από την Κίνα (19/1/2022)
Υπουργική συνάντηση με τις χώρες της CELAC (9/1/2015)
ΑΤΙΤΛΟ (20/10/2010)

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Στόχος η διεύρυνση της συνεργασίας των κεφαλαιοκρατών
Εντολή Τραμπ για επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών μετά από 33 χρόνια
Νέες ισραηλινές επιθέσεις σε Γάζα και Δυτική Οχθη
 Η γερμανική «Rheinmetall» φτιάχνει μεγάλη βιομηχανία πυρομαχικών
 Τέσσερις ευρωομάδες απειλούν να καταψηφίσουν τον προϋπολογισμό
 Μεγάλη άνοδος του κόμματος D66 στις εκλογές
 Στασιμότητα το γ' τρίμηνο του 2025
 Τουλάχιστον 18 δισ. δολάρια το κόστος της δημοσιονομικής παράλυσης
 Ούτε 1 στους 3 δεν πιστεύει ότι η κυβέρνηση βγάζει τετραετία
 Αρση κυρώσεων σε βάρος του Ντόντικ και συνεργατών του
 Αντιδράσεις για το αστυνομικό μακελειό στις φαβέλες
 Αναχαιτίσεις αεροσκαφών ναρκεμπόρων
 Πολύπλευρη ανάπτυξη σχέσεων με το καθεστώς των τζιχαντιστών
 Προκλητική, φονική εισβολή του Ισραήλ
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ