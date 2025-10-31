ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΣΥΡΙΑ

Πολύπλευρη ανάπτυξη σχέσεων με το καθεστώς των τζιχαντιστών

Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ είχε χτες στη Δαμασκό ο Σύρος τζιχαντιστής «Πρόεδρος» Αχμεντ Αλ Σαράα, ένα 24ωρο μετά το προσοδοφόρο ταξίδι του στη Σαουδική Αραβία, όπου εκτίμησε ότι η κυβέρνησή του έχει ήδη προσελκύσει «επενδύσεις 28 δισ. δολαρίων».

Σύμφωνα με το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA, κατά τη συνάντηση με τον Γερμανό ΥΠΕΞ εκτιμήθηκαν οι διμερείς σχέσεις, διερευνήθηκαν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία και οι πολιτικές σχέσεις, και αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με πρόσφατες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Ο Γερμανός υπουργός τόνισε πως το Βερολίνο επιδιώκει την «υποστήριξη της Συρίας σε διάφορους τομείς, όπως η ανθρωπιστική βοήθεια, η αποναρκοθέτηση περιοχών και η απομάκρυνση πυρομαχικών». Εκδήλωσε επίσης το ενδιαφέρον γερμανικών εταιρειών να κάνουν μπίζνες στη Συρία.

Πριν καν φτάσει στη Δαμασκό ο Βάντεφουλ είχε επισημάνει τις «τεράστιες προκλήσεις» που αντιμετωπίζει η Συρία, ισχυριζόμενος ότι η Γερμανία υποστηρίζει τις προσπάθειες της Δαμασκού για «επίτευξη σταθερότητας και ασφάλειας, με την άρση όλων των οικονομικών κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στη χώρα στη διάρκεια του πολέμου». «Η σταθερότητα της Συρίας είναι προς το συμφέρον της Γερμανίας, κάτι που εξηγεί γιατί θέλουμε η Συρία να ανέλθει οικονομικά το συντομότερο δυνατόν», είχε πει.

Την Τετάρτη το καθεστώς της Συρίας αναγνώρισε επίσημα το Κοσσυφοπέδιο ως «ανεξάρτητο κράτος», μετά από τριμερή σύνοδο αξιωματούχων από την ίδια τη Συρία, τη Σαουδική Αραβία και το Κοσσυφοπέδιο, στο Ριάντ.