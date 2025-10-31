Παρασκευή 31 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 17
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΣΥΡΙΑ
Πολύπλευρη ανάπτυξη σχέσεων με το καθεστώς των τζιχαντιστών

Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ είχε χτες στη Δαμασκό ο Σύρος τζιχαντιστής «Πρόεδρος» Αχμεντ Αλ Σαράα, ένα 24ωρο μετά το προσοδοφόρο ταξίδι του στη Σαουδική Αραβία, όπου εκτίμησε ότι η κυβέρνησή του έχει ήδη προσελκύσει «επενδύσεις 28 δισ. δολαρίων».

Σύμφωνα με το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA, κατά τη συνάντηση με τον Γερμανό ΥΠΕΞ εκτιμήθηκαν οι διμερείς σχέσεις, διερευνήθηκαν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία και οι πολιτικές σχέσεις, και αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με πρόσφατες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Ο Γερμανός υπουργός τόνισε πως το Βερολίνο επιδιώκει την «υποστήριξη της Συρίας σε διάφορους τομείς, όπως η ανθρωπιστική βοήθεια, η αποναρκοθέτηση περιοχών και η απομάκρυνση πυρομαχικών». Εκδήλωσε επίσης το ενδιαφέρον γερμανικών εταιρειών να κάνουν μπίζνες στη Συρία.

Πριν καν φτάσει στη Δαμασκό ο Βάντεφουλ είχε επισημάνει τις «τεράστιες προκλήσεις» που αντιμετωπίζει η Συρία, ισχυριζόμενος ότι η Γερμανία υποστηρίζει τις προσπάθειες της Δαμασκού για «επίτευξη σταθερότητας και ασφάλειας, με την άρση όλων των οικονομικών κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στη χώρα στη διάρκεια του πολέμου». «Η σταθερότητα της Συρίας είναι προς το συμφέρον της Γερμανίας, κάτι που εξηγεί γιατί θέλουμε η Συρία να ανέλθει οικονομικά το συντομότερο δυνατόν», είχε πει.

Την Τετάρτη το καθεστώς της Συρίας αναγνώρισε επίσημα το Κοσσυφοπέδιο ως «ανεξάρτητο κράτος», μετά από τριμερή σύνοδο αξιωματούχων από την ίδια τη Συρία, τη Σαουδική Αραβία και το Κοσσυφοπέδιο, στο Ριάντ.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Στόχος η διεύρυνση της συνεργασίας των κεφαλαιοκρατών
Εντολή Τραμπ για επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών μετά από 33 χρόνια
Παζάρια για έναν νέο προσωρινό συμβιβασμό
Νέες ισραηλινές επιθέσεις σε Γάζα και Δυτική Οχθη
 Η γερμανική «Rheinmetall» φτιάχνει μεγάλη βιομηχανία πυρομαχικών
 Τέσσερις ευρωομάδες απειλούν να καταψηφίσουν τον προϋπολογισμό
 Μεγάλη άνοδος του κόμματος D66 στις εκλογές
 Στασιμότητα το γ' τρίμηνο του 2025
 Τουλάχιστον 18 δισ. δολάρια το κόστος της δημοσιονομικής παράλυσης
 Ούτε 1 στους 3 δεν πιστεύει ότι η κυβέρνηση βγάζει τετραετία
 Αρση κυρώσεων σε βάρος του Ντόντικ και συνεργατών του
 Αντιδράσεις για το αστυνομικό μακελειό στις φαβέλες
 Αναχαιτίσεις αεροσκαφών ναρκεμπόρων
 Προκλητική, φονική εισβολή του Ισραήλ
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ