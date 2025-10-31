ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Αντιδράσεις για το αστυνομικό μακελειό στις φαβέλες

Εντονες αντιδράσεις και λαϊκές διαμαρτυρίες στη Βραζιλία έχει προκαλέσει το μακελειό με τουλάχιστον 132 νεκρούς, στην πλειοψηφία τους νεαρούς, το οποίο προκάλεσε η αστυνομία του κρατιδίου του Ρίο ντε Τζανέιρο την Τρίτη την νύχτα, σε φτωχογειτονιές (φαβέλες) της μεγαλούπολης. Η επιχείρηση, που έγινε με εντολή του φιλελεύθερου κυβερνήτη Κλαούντιο Κάστρο, όπως αναφέρθηκε είχε στόχο την εξουδετέρωση κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών, ωστόσο εξελίχθηκε σε γενικευμένη σφαγή, με καταιγιστικά πυρά από τους αστυνομικούς.

Ο κυβερνήτης ισχυρίστηκε ότι ήταν «μια επιτυχημένη επιχείρηση» και ότι «στα θύματα ήταν 4 αστυνομικοί και όλοι άλλοι εγκληματίες». Για την κατάσταση που διαμορφώθηκε, ο σοσιαλδημοκράτης Πρόεδρος Ιγνάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε «έκπληκτος» και ισχυρίστηκε ότι «δεν υπήρξε κανένας συντονισμός με τις ομοσπονδιακές αρχές». Πάντως, και ο ίδιος υιοθέτησε την «ισχυρή πυγμή» κατά των ναρκωδιακινητών, λέγοντας πως «δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ότι το οργανωμένο έγκλημα θα εξακολουθήσει να καταστρέφει οικογένειες, να καταπιέζει τους κατοίκους, να προωθεί ναρκωτικά και βία στις πόλεις».

Την Τετάρτη ο Λούλα υπέγραψε νομοσχέδιο που αυστηροποιεί την καταπολέμηση των εγκληματικών οργανώσεων και επεκτείνει την προστασία των δημοσίων υπαλλήλων. Ο ν. 15/245 τροποποιεί το άρθρο 288 του Ποινικού Κώδικα και τιμωρεί όσους προσλαμβάνουν ή παρακινούν μέλη οργανωμένου εγκλήματος για να διαπράξουν έγκλημα, ακόμα κι αν η πράξη δεν τελεστεί. Η ποινή θα είναι η ίδια με αυτήν που προβλέπεται για την εγκληματική οργάνωση, από ένα έως τρία έτη φυλάκισης.

Πάντως η διακίνηση ναρκωτικών στις φαβέλες δεν αντιμετωπίζεται με κρατική βία, αλλά με λύσεις στα κοινωνικά προβλήματα, κάτι που δεν μπορεί να κάνει το αστικό κράτος.