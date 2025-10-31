ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Αναχαιτίσεις αεροσκαφών ναρκεμπόρων

Ο σοσιαλδημοκράτης Πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας αναχαιτίστηκαν τις προηγούμενες μέρες 3 αεροσκάφη που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ναρκωτικών στις ΗΠΑ. Οπως ανέφερε ακόμα ο υπουργός Αμυνας και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Παδρίνο Λόπεζ, από την αρχή της χρονιάς έχουν αναχαιτιστεί συνολικά 23 τέτοια αεροσκάφη.

Η ανακοίνωση της βενεζουελάνικης κυβέρνησης έγινε σε μια περίοδο που εντείνεται η επιθετικότητα των ΗΠΑ, με μεταφορά μεγάλων στρατιωτικών δυνάμεων και μέσων στην Καραϊβική, με το πρόσχημα της καταπολέμησης του ναρκεμπορίου. Η πραγματική στόχευση, ωστόσο, είναι ο έλεγχος των πλούσιων φυσικών πόρων τόσο της Βενεζουέλας όσο και άλλων χωρών στην περιοχή (εξ ου και οι απειλές και προς την Κολομβία) στην προσπάθεια να μειωθεί η επιρροή άλλων ανταγωνιστικών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, όπως η Ρωσία και η Κίνα, που εδώ και χρόνια μονοπώλιά τους έχουν πετύχει σημαντική διείσδυση στη Λατινική Αμερική.