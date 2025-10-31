ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Μεγάλη άνοδος του κόμματος D66 στις εκλογές

Μάχη «στήθος με στήθος» έδιναν μέχρι χθες το φιλοευρωπαϊκό κεντρώο κόμμα D66 του Ρομπ Γέτεν και το ακροδεξιό Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) του Γκέερτ Βίλντερς, μετά τις προχθεσινές πρόωρες βουλευτικές εκλογές στην Ολλανδία, τις τρίτες που διεξάγονται μέσα σε πέντε χρόνια, αναδεικνύοντας το ρευστό πολιτικό σκηνικό εν μέσω έντονου γεωπολιτικού ανταγωνισμού στην Ευρώπη.

Με καταμετρημένο το 98% των ψήφων χθες, το D66 και το PVV έρχονταν ισόπαλα, καθώς οι προβολές δείχνουν ότι θα πάρουν από 26 έδρες στην 150μελή Βουλή. Πάντως, τα υπόλοιπα κόμματα είχαν αποκλείσει συνεργασία με το κόμμα του Βίλντερς ακόμη και σε περίπτωση που έρθει πρώτο.

Το φιλελεύθερο κεντροδεξιό VVD αναμένεται να κερδίσει 22 έδρες, η σοσιαλδημοκρατική συμμαχία Πρασίνων/Εργατικών του Φρανς Τίμερμανς 20 και τo χριστιανοδημοκρατικό κόμμα (CDA) 18 έδρες.

Το κόμμα του Βίλντερς, που εμφανιζόταν πρώτο στις δημοσκοπήσεις σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, χάνει 11 έδρες σε σύγκριση με την εντυπωσιακή εκλογική νίκη του το 2023.

Ετσι ο Γέτεν, ο οποίος πραγματοποίησε μια αξιοσημείωτη προεκλογική εκστρατεία, θα έχει περισσότερες πιθανότητες να ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης.

Ο Τίμερμανς ανακοίνωσε ότι παραιτείται από τη θέση του επικεφαλής της συμμαχίας Πράσινης Αριστεράς και Εργατικού Κόμματος μετά τα «απογοητευτικά αποτελέσματα» των εκλογών, καθώς χάνει πέντε έδρες σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές.