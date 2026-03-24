ΛΙΒΑΝΟΣ

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί και επιθέσεις αντιποίνων

Κλιμακώνονται οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί γεφυρών κυρίως του ποταμού Λιτάνι, σε μια προσπάθεια να αποκόψει το νότιο τμήμα του Λιβάνου και να αυξήσει σημαντικά τις χερσαίες επιθέσεις με στόχο την αυθαίρετη δημιουργία «ζώνης ασφαλείας» σε βάρος των λιβανέζικων εδαφών.

Μεταξύ των γεφυρών που χτυπήθηκαν το πρωί της Δευτέρας ήταν εκείνη στο Qaaqaaiyet al-Jisr, αποκόπτοντας τη βασική οδική αρτηρία ανάμεσα στη νότια πόλη Ναμπατίγε και στην κοιλάδα Αλ Χουτζαΐρ. Στη συνέχεια βομβαρδίστηκαν άλλες δύο γέφυρες, που συνέδεαν την πόλη της Τύρου με τη Σιδώνα. Προηγήθηκαν χτυπήματα σε άλλες περιοχές κυρίως του νότιου Λιβάνου, όπως οι πόλεις Κλαϊλίχ Χενίγια, Τζουάγια, Τίρι, Ζραρίχ, Χαμούλ, Μπαγιάνδα, Τεμπρίν, Σάκρα, Ανάτα κ.λπ.

Σύμφωνα με το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας, από τις 2 Μάρτη που ξεκίνησαν οι επιθέσεις του Ισραήλ έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 1.039 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 2.876.

Εγκρίθηκαν τα σχέδια για την επόμενη φάση επίθεσης

Την Κυριακή το βράδυ ο Ισραηλινός επιτελάρχης, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, ενέκρινε τα σχέδια για την «επόμενη φάση» του πολέμου στον Λίβανο, διαβεβαιώνοντας ότι «η πραγματική μάχη μόλις άρχισε». «Εστιάζουμε τις προσπάθειές μας στο Ιράν, ενώ και το βόρειο μέτωπο (στα σύνορα με τον νότιο Λίβανο) είναι στο επίκεντρο. Και τα δύο αλληλοσυνδέονται», είπε ο Ζαμίρ, υποστηρίζοντας πως η Χεζμπολάχ έκανε «μεγάλο λάθος όταν αποφάσισε να ενταχθεί στον αγώνα κατά του Ισραήλ μαζί με το Ιράν».

Και πρόσθεσε ότι «το μήνυμα είναι σαφές: Δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο για το καθεστώς (σ.σ. το ιρανικό) και τους αντιπροσώπους του. Κάθε απειλή προς τους πολίτες του Ισραήλ θα απαντηθεί με αποφασιστική, ακριβή και ισχυρή απάντηση». Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως τις τελευταίες τρεις βδομάδες ο ισραηλινός στρατός χτύπησε στον Λίβανο «πάνω από 2.000 στόχους, κατέστρεψε δεκάδες αποθήκες όπλων και εξάλειψε εκατοντάδες τρομοκράτες». Καταλήγοντας τόνισε ότι δεν θα σταματήσουν οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο αν δεν εξαλειφθεί η απειλή από τα σύνορα του κράτους - δολοφόνου, υποστηρίζοντας πως όλα είναι έτοιμα για μια «μάχη μακράς διαρκείας».

Και νέα ισραηλινή δήλωση με στόχο την αρπαγή εδαφών

Το Ισραήλ θα πρέπει να επεκτείνει τα σύνορά του με τον Λίβανο μέχρι τον ποταμό Λιτάνι, βαθιά μέσα στο νότιο τμήμα της χώρας, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, καθώς τα ισραηλινά στρατεύματα κλιμακώνουν τη στρατιωτική επίθεση, βομβαρδίζοντας γέφυρες και καταστρέφοντας σπίτια στην περιοχή.

Τα σχόλια του Σμότριτς ήταν τα σαφέστερα μέχρι σήμερα από Ισραηλινό ανώτερο αξιωματούχο σχετικά με την κατάληψη λιβανέζικου εδάφους.

Νωρίτερα, πάντως, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αναγνώρισε ότι οφειλόταν σε φίλια πυρά ο θάνατος του Ισραηλινού Οφερ Μόσχοβιτς την Κυριακή στο Μισγκάβ Αμ, στο βόρειο Ισραήλ, και όχι σε πυρά της Χεζμπολάχ.

Επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ

Το ίδιο 24ωρο η Χεζμπολάχ συνεχίζει τα χτυπήματα σε ισραηλινό έδαφος, εντείνοντας τις αντεπιθέσεις όχι μόνο σε θέσεις άμυνας σε νότιο και ανατολικό Λίβανο αλλά ακόμα και επί του εδάφους του βόρειου Ισραήλ, ξαφνιάζοντας τον ισραηλινό στρατό, που θεωρούσε τον αντίπαλό του «μισοτελειωμένο».

Σε χτεσινή της ανακοίνωση η οργάνωση ανέφερε ότι στοχοποίησε Ισραηλινούς στρατιώτες στις περιοχές Αλμ Αλ Σαάμπ, Αλ Ταϊμπέχ, Μάρκαμπα, Ντάιρα και Μαρούν Αλ Ρας, με ρουκέτες, drones και προηγμένους πυραύλους. Υποστήριξε πως έπληξε «αρκετές φορές» τους στρατώνες στις περιοχές Μανάρα, Μέτουλα και Ζαρίτ του βόρειου Ισραήλ, αλλά και εχθρικές δυνάμεις σε περιοχές του νότιου Λιβάνου, όπως στις πόλεις Νακούρα, Χίαμ, Μαρούν Αλ Ρας, Μαρουαχίν κ.α.

Τις τελευταίες μέρες αναλυτές στο «Al Jazeera», «Middle East Eye», επισημαίνουν τη συνέχιση της δυνατότητας της Χεζμπολάχ να ανανεώσει τα πυρομαχικά και να ανασυγκροτηθεί, παρά τις επιχειρήσεις των τελευταίων μηνών από τον στρατό του Λιβάνου να την αφοπλίσει νότια του ποταμού Λιτάνι και τις καθημερινές επιθέσεις του ισραηλινού στρατού σε αποθήκες και στρατόπεδά της σε νότιο και ανατολικό Λίβανο, κατά παράβαση της εκεχειρίας της 27ης Νοέμβρη 2024. Η ικανότητά της να χτυπά βαθιά μέσα στο ισραηλινό έδαφος δείχνει ότι η Χεζμπολάχ αξιοποίησε τους 15 μήνες κατάπαυσης πυρός με το Ισραήλ για να αναδιοργανωθεί και να προετοιμαστεί για τη σημερινή κλιμάκωση των ισραηλινών επιθέσεων.