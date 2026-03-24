ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

Πέρασαν τρία τάνκερ από τα Στενά του Ορμούζ

2026 The Associated Press. All

Στο φόντο των αντιφατικών δηλώσεων στις ΗΠΑ, η κατάσταση σε όλη την περιοχή του Κόλπου και στα Στενά του Ορμούζ παραμένει εκρηκτική.

Παρ' όλα αυτά, χτες τρία πλοία ινδικών συμφερόντων πέρασαν από τα Στενά, έχοντας τους πομπούς μετάδοσης γεωγραφικού στίγματος ενεργούς. Τα πλοία έπλεαν το ένα κοντά στο άλλο, ακολουθώντας μια λιγότερο πολυσύχναστη διαδρομή, πιο κοντά προς τις ιρανικές ακτές.

Την περασμένη βδομάδα στην ίδια περιοχή είχε ακολουθήσει την ίδια πορεία ένα πακιστανικό τάνκερ.

Σύμφωνα με Αμερικανούς απόστρατους στρατιωτικούς, τα πλοία αυτά μάλλον ακολουθούν διαδρομή που έχει προτείνει το Ιράν, δίνοντας κάποιες εγγυήσεις ασφαλείας.

Το ίδιο διάστημα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι επανεκκίνησαν τη λειτουργία της μεγαλύτερης μονάδας επεξεργασίας φυσικού αερίου τους, μετά από επίθεση την περασμένη βδομάδα που είχε αναγκάσει τη διακοπή της λειτουργίας μιας εγκατάστασης κρίσιμης για την κάλυψη μεγάλου μέρους των ενεργειακών αναγκών της χώρας.

Ταυτόχρονα, η μοναδική ενεργή μονάδα παραγωγής LNG της χώρας στο Das Island, στον Περσικό Κόλπο, αναφέρθηκε πως λειτουργεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα, λόγω αδυναμίας εξαγωγών μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ιρανική πρεσβεία στην Αθήνα: Τα Στενά του Ορμούζ δεν έκλεισαν για όλους

Η πρεσβεία του Ιράν στην Ελλάδα σε νεότερη ανακοίνωσή της επισήμανε πως τα Στενά του Ορμούζ δεν έχουν κλείσει, και πως η Τεχεράνη «έχει σταθερά υποστηρίξει την αρχή της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, και της ασφάλειας και προστασίας των θαλάσσιων δραστηριοτήτων».

Εξηγεί επίσης ότι το Ιράν, ως παράκτιο κράτος των Στενών του Ορμούζ και σύμφωνα με τις καθιερωμένες αρχές και τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, «έχει ενεργήσει για να εμποδίσει τη διέλευση πλοίων που ανήκουν ή συνδέονται με τα μέρη που επιτίθενται και εκείνων που συμμετέχουν στις επιθετικές τους πράξεις», ενώ «ταυτόχρονα, σε μια υπεύθυνη προσέγγιση που στοχεύει στην αποτροπή πρόσθετων κινδύνων για τα πλοία και τους ναυτικούς στον Περσικό Κόλπο, στα Στενά του Ορμούζ και στη Θάλασσα του Ομάν, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει εφαρμόσει μια σειρά προληπτικών μέτρων».

Προσωρινές οι διαταράξεις, λένε οι ΗΠΑ

Σε αυτό το φόντο, χτες ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ προσπάθησε να τονώσει το κλίμα στις αγορές, διαβεβαιώνοντας ότι οι όποιες διαταράξεις στις αγορές σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν «είναι προσωρινές». «Οι τιμές δεν έχουν φτάσει ακόμα σε τόσο υψηλό επίπεδο ώστε να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση της ζήτησης», παρατήρησε ο Ράιτ σε δηλώσεις του από το Χιούστον του Τέξας.

Πιθανή ενεργειακή κρίση βλέπει η ΙΕΑ

Επίσης χτες ο Φατίχ Μπιρόλ, διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (ΙΕΑ), προειδοποίησε για τη χειρότερη ενεργειακή κρίση των τελευταίων δεκαετιών.

«Μέχρι σήμερα έχουμε απολέσει 11 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα, με άλλα λόγια περισσότερα απ' ό,τι στις δύο προηγούμενες πετρελαϊκές κρίσεις μαζί», τόνισε ο Μπιρόλ στο National Press Club, στην Καμπέρα της Αυστραλίας, αναφερόμενος στις κρίσεις των χρόνων του 1970.

«Η ενεργειακή αναταραχή που προκλήθηκε μετά την επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν και η εξάπλωση των συγκρούσεων στις χώρες του Κόλπου είναι πιο σοβαρές από τις διπλές πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του '70», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος δε στις συνέπειες της στρατιωτικής εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, πρόσθεσε ότι «αυτή η κρίση έως αυτό το στάδιο ισοδυναμεί με δύο πετρελαϊκές κρίσεις και την κατάρρευση της αγοράς αερίου μαζί».

Σχέδια αγοράς κι άλλου ιρανικού αργού από την Κίνα

Οι κρατικές εταιρείες διύλισης της Κίνας έχουν αρχίσει να εξετάζουν την αγορά ιρανικού αργού πετρελαίου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το «Bloomberg» και είναι ενήμερες για το θέμα, αφότου η Ουάσιγκτον έδωσε το «πράσινο φως» στην πώληση μέρους του πετρελαίου που είχε ήδη φορτωθεί σε δεξαμενόπλοια, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις αυξήσεις των τιμών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Εκπρόσωποι της «National Iranian Oil Co.» και έμποροι που ενεργούν ως μεσάζοντες έχουν επίσης αρχίσει να διερευνούν διακριτικά το ενδιαφέρον πιθανών αγοραστών μεταξύ αυτών και άλλων ασιατικών διυλιστηρίων, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.