ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΟΥΔΑΣ

Συναγερμός, παντού ξεσηκωμός, έξω το ΝΑΤΟ και η βάση του θανάτου!

Στο στόχαστρο οι βάσεις, σε κίνδυνο ο λαός, έξω το ΝΑΤΟ, παντού ξεσηκωμός», ήταν το σύνθημα που έδωσε τον τόνο στην προχθεσινή σύσκεψη της Παγκρήτιας Επιτροπής Ενάντια στις Βάσεις και την Εμπλοκή, που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά, λίγα μόλις μέτρα μακριά από την αμερικανοΝΑΤΟική βάση της Σούδας, εκεί όπου επέστρεψε ξανά το αεροπλανοφόρο «USS G. Ford», κάνοντας διάλειμμα από το μακέλεμα των λαών της Μέσης Ανατολής.

Δεκάδες ήταν τα εργατικά σωματεία και οι μαζικοί φορείς από όλη την Κρήτη που έδωσαν το «παρών» στη σύσκεψη, ώστε να δυναμώσουν κι άλλο ο συντονισμός και η διεκδίκηση για να πάψει εδώ και τώρα η εμπλοκή της χώρας στο μακελειό και να κλείσει η αμερικανοΝΑΤΟική βάση, με την οποία το νησί μετατρέπεται σε πολεμικό ορμητήριο και στόχο αντιποίνων.

Συλλαλητήριο την Παρασκευή και αγωνιστική κλιμάκωση

Μετά από πλούσια συζήτηση κατέληξαν σε αγωνιστικό προγραμματισμό με ξεχωριστό σταθμό τα συλλαλητήρια της Παρασκευής 27 Μάρτη στα Χανιά (7 μ.μ. στη Χάληδων) και στις πρωτεύουσες των άλλων νομών του νησιού, απαιτώντας «εδώ και τώρα να κλείσει η βάση της Σούδας! Καμία συμμετοχή στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο!».

Η δραστηριότητα θα κορυφωθεί την Εργατική Πρωτομαγιά, Παρασκευή 1η Μάη, με απεργιακές συγκεντρώσεις με αντιιμπεριαλιστικά χαρακτηριστικά.

Επίσης, την Κυριακή 17 Μάη θα γίνει μεγάλη αντιπολεμική - αντιιμπεριαλιστική παγκρήτια συγκέντρωση στα Χανιά και πορεία στη βάση.

«Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία»





Εκ μέρους της Παγκρήτιας Επιτροπής Ενάντια στις Βάσεις και την Εμπλοκή η εισηγητική ομιλία έγινε από τονπρόεδρο της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων, ο οποίος αναδεικνύοντας τον σκοπό της σύσκεψης τόνισε ότι αποτελεί σταθμό για την ισχυροποίηση των αγώνων ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και στην εμπλοκή.

Θύμισε ότι η ίδια η συγκρότηση της Επιτροπής πέρυσι ήταν «απαίτηση των καιρών, που δεν περιμένουν». Και από τότε «αποτέλεσε μια πραγματικά αγωνιστική διέξοδο και ελπίδα για να εκφραστούν με συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις και άλλες εκδηλώσεις η αλληλεγγύη στον δοκιμαζόμενο παλαιστινιακό λαό, η καταδίκη της γκανγκστερικής επίθεσης των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν τον Ιούνη του 2025 και τώρα η καταδίκη της επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Αλλά και για την υπεράσπιση των συμφερόντων της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων από την ολομέτωπη επίθεση του κεφαλαίου. Για τη διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών μας, με σύνθημα "Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία", που αποτυπώνει τον κορμό της πάλης σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, που ο λαός μας πληρώνει με αίμα και θυσίες την αντιλαϊκή επίθεση του κεφαλαίου στο σύνολο της ζωής του».

Στόχος είναι «όλες οι πρωτοβουλίες και δράσεις που θα πάρουν τα σωματεία και φορείς που μετέχουν στη Επιτροπή να συναντηθούν στο απεργιακό ποτάμι της Πρωτομαγιάς και στη μέρα αντιιμπεριαλιστικής δράσης στις 17 Μάη, με τη μεγάλη παγκρήτια κινητοποίηση στη βάση της Σούδας και την παραπέρα κλιμάκωση ενός μαζικού αγωνιστικού ξεσηκωμού ενάντια στον πόλεμο», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων.

«Πρέπει να σημάνει συναγερμός! Ούτε λεπτό δεν πρέπει να πάει χαμένο!», ήταν το μήνυμα που μετέφερε ο Μ. Παπαδομανωλάκης, καθώς - όπως ανέδειξε - η Σούδα «είναι στόχος». «Το ομολογεί η κυβέρνηση, που έσπευσε από τις πρώτες μέρες του πολέμου να μεταφέρει συστοιχίες Patriot τόσο στο Βλητέ όσο και στην Κάρπαθο, για την προστασία της. Αλλά και η πληροφορία - που δεν διαψεύστηκε και εμμέσως επιβεβαιώθηκε - ότι δύο ιρανικά drones που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο είχαν προορισμό, κατευθύνονταν, στόχευαν τη βάση της Σούδας».

Σχολιάζοντας δε τον νέο ελλιμενισμό του αεροπλανοφόρου «Ford» των 13 δισ. δολαρίων, που επέστρεψε «λαβωμένο» από ναυτικό ατύχημα όπως λένε για επισκευές, αλλά και τον ανεφοδιασμό του σε όπλα και πυρομαχικά από τη βάση, είπε πως «επιβεβαιώνει ότι οι Αμερικανοί δεν έρχονται εδώ για "αναψυχή", αλλά για να υποστηρίξουν τα πιο θανατηφόρα όπλα τους στο μακέλεμα των λαών».

«Ο λαός μας δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη να μας μπλέξει σε αυτό το μακελειό για τα συμφέροντα μιας χούφτας πλουτοκρατών!

«Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και στα κόμματα που συμφωνούν με τους μακελάρηδες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ (...) Απέναντι στη βαρβαρότητα της εκμετάλλευσης και του πολέμου, να προετοιμάσουμε τη δική μας αντεπίθεση», κατέληξε ο εισηγητής.

Πλούσια συζήτηση

Ακολούθησε πλούσια συζήτηση, με εκπροσώπους μαζικών φορέων να τονίζουν την αναγκαιότητα ο προβληματισμός και η ανησυχία που υπάρχουν να μετατραπούν σε ακόμα πιο μαζική και μαχητική οργανωμένη δράση για την απεμπλοκή της χώρας από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, για το κλείσιμο της βάσης της Σούδας.

Αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση της μαθήτριας Ελένης Φραγκομιχελάκη, που εκπροσωπώντας τη Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Χανίων είπε ξεκάθαρα: «Δεν δεχόμαστε να βλέπουμε νεκρούς συμμαθητές μας και αυτούς που πατάνε το κουμπί να ξεκινούν από την πόλη μας, ούτε να κινδυνεύουμε οι ίδιοι να συναντήσουμε την τύχη των 170 νεκρών μαθητριών σε ένα σχολείο του Ιράν».

Ο Γ. Γωνιανάκης, πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Ηρακλείου, αναφέρθηκε στις παραινέσεις που γίνονται στα μεγάλα εργοτάξια της περιοχής, όπως ότι «τώρα δεν είναι ώρα για πολλά - πολλά, παρά μόνο τα κεφάλια μέσα, σιωπή γιατί έχουμε πόλεμο». Επεσήμανε πως χρειάζεται καλός σχεδιασμός για παρεμβάσεις απέναντι σε τέτοια αίσχη. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις φουρνιές των ξενιτεμένων προσφύγων που αυξάνονται και στο μεγάλο κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων, με θύματα δεκάδες μετανάστες εργάτες, που αποκαλύφθηκε στο Ηράκλειο.

Εκ μέρους του Συλλόγου Εστιακών Φοιτητών στο Πολυτεχνείο Κρήτης ο Ν. Μαράκης θύμισε τις δράσεις των συλλόγων ενάντια στη συνεργασία των ΑΕΙ με πολεμικές δολοφονικές μηχανές, όπως του ΝΑΤΟ σε όλη τη χώρα, «όπως και εδώ στα Χανιά, που το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το ΚΕΝΑΠ, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Ναυτικής Αποτροπής της βάσης της Σούδας».

Ο σκηνοθέτης Λευτέρης Χαρωνίτης είπε ότι ερχόμενος από το Ηράκλειο και κοιτάζοντας γύρω του σκεφτόταν ότι αυτό που έβλεπε ήταν σαν ...ψέμα, γιατί «ο πόλεμος δεν είναι θέαμα, ο πόλεμος είναι καταστροφή των δημιουργημάτων του ανθρώπινου μόχθου. Είναι θάνατος, είναι αίμα, είναι θλίψη, είναι πένθος, είναι προσφυγιά, είναι καταστροφή μεγάλων πολιτισμικών αξιών που έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος».

Η Μαριάνθη Ασταλάκη, πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Αγίου Νικολάου (μέλους της ΟΓΕ), μίλησε για τις βάσεις στην Κρήτη, σε Σούδα και Κυριαμάδι, και τα ραντάρ στη Ζήρο, που παίζουν ενεργό ρόλο στην εξέλιξη του πολέμου.

Στη συνέχεια η Πέλα Νεονάκη, πρόεδρος των γιατρών ΕΣΥ στο Ρέθυμνο, αναφέρθηκε στο πόσο επηρεάζεται ο τομέας της Υγείας σε συνθήκες πολεμικής οικονομίας και ιμπεριαλιστικού πολέμου. Οι επιπτώσεις στις υγειονομικές ανάγκες, στα κονδύλια που θα μπορούσαν να διατεθούν για δημόσια Υγεία, Πρόληψη, Πρωτοβάθμια Περίθαλψη και επιστημονική υγειονομική έρευνα, κατευθύνονται προς στρατιωτικούς εξοπλισμούς και στρατιωτικές δαπάνες.

Ο Στ. Μαμμάκας έφερε την εμπειρία από το πολύ επιτυχημένο 1ο Φεστιβάλ της Ενωσης Γονέων στα Χανιά, όπου τα ίδια τα παιδιά έφεραν σε πρώτο πλάνο τα ζητήματα της ειρήνης και του πολέμου. Ανέφερε τις αντιδράσεις των παιδιών κατά τις πρώτες μέρες της επέμβασης στο Ιράν, τον φόβο και την αγωνία τους.

Ο πρόεδρος των ιατρικών επισκεπτών, Βαγγέλης Μαματζάκης, τόνισε πως πάντα τα αστικά κόμματα βλέπουν την κρίση, και την πολεμική, ως «ευκαιρία», σε αντίθεση με τα λαϊκά στρώματα, που πάλευαν για την επιβίωση. Είπε χαρακτηριστικά: «Να τους επιστρέψουμε ως μπούμερανγκ την κρίση που σχεδιάζουν στις πλάτες τις δικές μας. Ως εδώ και μη παρέκει!».

Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, Κωστής Λιλικάκης, ανέφερε τις συνέπειες που ήδη έχει ο πόλεμος στον πρωτογενή τομέα και στη διατροφική επάρκεια.

Ο καθηγητής Νεότερης Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο, Γιάννης Σκαλιδάκης, έθιξε μια άλλη πλευρά, αυτή της ιδεολογικής προετοιμασίας που γίνεται στη νεολαία προκειμένου να αποδεχτεί ως δεδομένα τα ζητήματα του πολέμου, μέσα από τη διάδοση των σάπιων ιδεών του εθνικισμού, του ρατσισμού και του φασισμού.

Ο Γιάννης Δαλέζιος, αναπληρωτής καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, με την τοποθέτησή του εξειδίκευσε για τα πανεπιστήμια, που τα χαρακτήρισε «στόχο της πολεμικής βιομηχανίας, στόχο όλων εκείνων που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τη νέα γνώση που παράγεται μέσα σε αυτά, όχι για το καλό των ανθρώπων αλλά για να προκαλέσουν βλάβες». Συνέχισε λέγοντας ότι αφήνοντας τα πανεπιστήμια χωρίς χρηματοδότηση για χρόνια, έρχονται τα ΝΑΤΟικά προγράμματα ως «λύση» προκειμένου να συντηρηθούν.

Η εκπαιδευτικός Αργυρώ Χαραλαμπάκη, γραμματέας στον ΣΕΠΕ Χανίων και πρόεδρος του ΝΤ Χανίων της ΑΔΕΔΥ, αναφέρθηκε στον ρόλο που μπορούν να παίξουν οι εκπαιδευτικοί στη διαμόρφωση αντιπολεμικής συνείδησης στους μαθητές που παρακολουθούν σε ζωντανή μετάδοση τους βομβαρδισμούς και τον ίδιο τον θάνατο μέσα από τα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μία ακόμα πλευρά της καταστολής σε καιρό πολεμικής προπαρασκευής ανέδειξε ο Μ. Φραγκομιχελάκης, καθηγητής Κοινωνιολογίας του Πολυτεχνείου Κρήτης και γραμματέας του παραρτήματος Χανίων του ΕΣΥΝ, και συγκεκριμένα τη διάδοση των ναρκωτικών, τόσο πριν για την προετοιμασία όσο και στα πεδία των μαχών για την εξασφάλιση της διέγερσης.

Ολοι οι ομιλητές, όπως ο Στέλιος Ορφανός, ο Νίκος Καρακίτσος, ο Γιάννης Μηλιαράς, η Ρένα Σκυβαλάκη, η Ντίνα Συκιώτου, ο Δαυίδ Διλβόης, ο Ανδρέας Κριαράς, ο Μανώλης Ξανθουδάκης, ο Νίκος Ζωγραφάκης, ο καθένας ορμώμενος από τον χώρο δουλειάς του, αναφέρθηκαν στις επιπτώσεις του πολέμου και της εμπλοκής σε μια σειρά πεδία, όπως στην Υγεία, στα εργοδοτικά εγκλήματα, στις επενδύσεις μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων πάνω στα συντρίμμια κ.λπ. Διαβάστηκε επίσης ψήφισμα προς τη σύσκεψη από τον Σύλλογο Εστίασης ν. Χανίων.