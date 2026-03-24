ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

Οι συνδικαλιστές των ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ/ΝΕΑΡ καταψήφισαν το συλλαλητήριο

Καταψήφισαν οι συνδικαλιστές των ΠΑΣΟΚ - ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ/ΝΕΑΡ την πρόταση της ΔΑΣ στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, για συμμετοχή στο συλλαλητήριο της Παρασκευής ενάντια στον πόλεμο και στις συνέπειες της πολεμικής εμπλοκής της χώρας.

Οπως αναδεικνύει μάλιστα η ΔΑΣ, οι δυνάμεις αυτές δεν είπαν λέξη για τον πόλεμο και τις συνέπειές του στη ζωή της εργατικής τάξης, για την ακρίβεια και τα μέτρα «κοροϊδία» που ανακοίνωσε η κυβέρνηση της ΝΔ, για τον νέο κατώτατο μισθό που θα εναρμονίζεται με τα κριτήρια της ανταγωνιστικότητας. «Στην ουσία θέλησαν να κρύψουν τις αιτίες, τους ενόχους, το ποιος κερδίζει και ποιος χάνει από την πολεμική εμπλοκή, υπηρετώντας τη στήριξη των κομμάτων τους στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Αρνήθηκαν την ανάγκη οι εργαζόμενοι να οργανώσουν τον αγώνα τους, ένα μεγάλο συλλαλητήριο μαζί με τα υπόλοιπα Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και σωματεία της Αττικής για τη διεκδίκηση άμεσων αιτημάτων ώστε να διασφαλιστεί το εισόδημά μας, την ώρα που υπάρχουν μεγάλες αυξήσεις των τιμών στα καύσιμα και στην ηλεκτρική ενέργεια. Με αυτό τον τρόπο υπηρετούν την απαίτηση των εργοδοτών και της κυβέρνησης, "τα κεφάλια μέσα". Οτι τώρα δεν είναι η ώρα της διεκδίκησης και του αγώνα, αλλά η ώρα της υποταγής στα σχέδιά τους, που τα βαφτίζουν "εθνικούς στόχους" και που δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντά μας», τονίζει η ΔΑΣ, καλώντας όλα τα Σωματεία - μέλη του ΕΚΑ να συμμετάσχουν μαζικά στο συλλαλητήριο.