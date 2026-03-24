Τρίτη 24 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Οι συνδικαλιστές των ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ/ΝΕΑΡ καταψήφισαν το συλλαλητήριο

Καταψήφισαν οι συνδικαλιστές των ΠΑΣΟΚ - ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ/ΝΕΑΡ την πρόταση της ΔΑΣ στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, για συμμετοχή στο συλλαλητήριο της Παρασκευής ενάντια στον πόλεμο και στις συνέπειες της πολεμικής εμπλοκής της χώρας.

Οπως αναδεικνύει μάλιστα η ΔΑΣ, οι δυνάμεις αυτές δεν είπαν λέξη για τον πόλεμο και τις συνέπειές του στη ζωή της εργατικής τάξης, για την ακρίβεια και τα μέτρα «κοροϊδία» που ανακοίνωσε η κυβέρνηση της ΝΔ, για τον νέο κατώτατο μισθό που θα εναρμονίζεται με τα κριτήρια της ανταγωνιστικότητας. «Στην ουσία θέλησαν να κρύψουν τις αιτίες, τους ενόχους, το ποιος κερδίζει και ποιος χάνει από την πολεμική εμπλοκή, υπηρετώντας τη στήριξη των κομμάτων τους στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Αρνήθηκαν την ανάγκη οι εργαζόμενοι να οργανώσουν τον αγώνα τους, ένα μεγάλο συλλαλητήριο μαζί με τα υπόλοιπα Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και σωματεία της Αττικής για τη διεκδίκηση άμεσων αιτημάτων ώστε να διασφαλιστεί το εισόδημά μας, την ώρα που υπάρχουν μεγάλες αυξήσεις των τιμών στα καύσιμα και στην ηλεκτρική ενέργεια. Με αυτό τον τρόπο υπηρετούν την απαίτηση των εργοδοτών και της κυβέρνησης, "τα κεφάλια μέσα". Οτι τώρα δεν είναι η ώρα της διεκδίκησης και του αγώνα, αλλά η ώρα της υποταγής στα σχέδιά τους, που τα βαφτίζουν "εθνικούς στόχους" και που δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντά μας», τονίζει η ΔΑΣ, καλώντας όλα τα Σωματεία - μέλη του ΕΚΑ να συμμετάσχουν μαζικά στο συλλαλητήριο.

    

Διαβάστε σήμερα...
Κάνει την ανήξερη για πόλεμο και εμπλοκή
Νέο πακέτο ενίσχυσης των μεγάλων επιχειρήσεων εν μέσω πολέμου
Συναγερμός ενάντια στη νέα προσπάθεια παράκαμψης του κανονισμού που απαγορεύει χρηματοδότηση από το ΝΑΤΟ
Η πρόοδος βρίσκεται στον δρόμο της ανατροπής της καπιταλιστικής βαρβαρότητας
Να κλείσει εδώ και τώρα το NΑΤΟικό Στρατηγείο, έξω η Ελλάδα από τη σφαγή
«Καμιά συμμετοχή, καμία εμπλοκή - Δεν θα πληρώσουμε τα σπασμένα!»
Να ξεκουμπιστούν οι ΝΑΤΟικές υποδομές, όχι πυρηνικά στον Αραξο!
Συναγερμός, παντού ξεσηκωμός, έξω το ΝΑΤΟ και η βάση του θανάτου!
Νέα φάση κλιμάκωσης με τελεσίγραφα, «παρατάσεις» και παζάρια
Ισραηλινοί βομβαρδισμοί και επιθέσεις αντιποίνων
 Καταδικάζουμε το κεφάλαιο και τα κόμματά του και δυναμώνουμε την ανασύνταξη του εργατικού - λαϊκού κινήματος
 Καμία εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο
 Δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν τα πανεπιστήμιά μας κόμβοι εμπλοκής και στόχοι αντιποίνων
Να φτάσει το κάλεσμα του αγώνα σε κάθε αυτοαπασχολούμενο
Πέρασαν τρία τάνκερ από τα Στενά του Ορμούζ
Πολύμορφες δράσεις αλληλεγγύης
 «Ιστορική» απεργία στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων
 Τι δεν είπε ο Ν. Δένδιας
 Μέτρα - κοροϊδία, στηρίζουν την ήδη τεράστια κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων
 Ενοχλούν... οι πρωτοβουλίες ενάντια στον πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας
 Μεγάλη συναυλία το Σάββατο
 Ολοι στους δρόμους, κόντρα στην κοροϊδία!
 Κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα
Ξεπέρασαν τους 72.263 οι νεκροί στη Γάζα...
 «Δεν ανησυχεί» για στοχοποίηση από το Ιράν
 Πολύνεκρη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
