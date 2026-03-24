Τρίτη 24 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
Ξεπέρασαν τους 72.263 οι νεκροί στη Γάζα...

Η ζωή αντιστέκεται μέσα στα ερείπια της Πόλης της Γάζας

Στη σκιά των πολέμων του Ισραήλ σε Λίβανο και Ιράν, η αφόρητη κατάσταση στρατιωτικής κατοχής των Παλαιστινίων σε Γάζα και Δυτική Οχθη δεν σταματά ούτε μέρα.

Οι συχνές επιθέσεις Ισραηλινών εναντίον Παλαιστινίων στη Γάζα αύξησαν και το τελευταίο τριήμερο τον συνολικό αριθμό θυμάτων από τον Οκτώβρη του 2023, με τους νεκρούς (τους επίσημα επιβεβαιωμένους) να ανέρχονται σε τουλάχιστον 72.263 και τους τραυματίες σε 171.944. Ιατρικές πηγές που επικαλέστηκε χτες το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων, WAFA, ανέφεραν ότι από το πρωί της Παρασκευής μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία τα άψυχα κορμιά άλλων 9 αμάχων και 30 τραυματίες για περίθαλψη.

Στο χωριό Μασαφίρ Γιάτα, νότια της Χεβρώνας στη Δυτική Οχθη, Εβραίοι έποικοι επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους αγρότες και κτηνοτρόφους, με αποτέλεσμα ένας 35χρονος Παλαιστίνιος να υποστεί δύσπνοια και λιποθυμία, αφού τον ψέκασαν στο πρόσωπο με σπρέι πιπεριού.

Οι έποικοι τραυμάτισαν επίσης αρκετά ζώα Παλαιστινίων, καθώς ξαμόλησαν τα σκυλιά τους σε κοπάδια προβάτων και σε χωράφια, σε μια προσπάθεια να κλέψουν ό,τι μπορούσαν, υπό την προστασία του κατοχικού στρατού.

Λίγες ώρες νωρίτερα, άλλοι έποικοι πήγαν σε Γυμνάσιο Παλαιστινίων στην πόλη Χουουάρα (νότια της Ναμπλούς) και έγραψαν υβριστικά συνθήματα στους τοίχους του σχολείου, αφού προηγουμένως αφαίρεσαν την παλαιστινιακή σημαία και την αντικατέστησαν με ισραηλινή.

    
