Ενοχλούν... οι πρωτοβουλίες ενάντια στον πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας

Την ενόχληση των αστικών επιτελείων για τους εργατικούς - λαϊκούς φορείς που συντονίζουν τη δράση τους σε όλη την Ελλάδα με κινητοποιήσεις και πολύμορφες πρωτοβουλίες ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας σε αυτόν έσπευσε να εκφράσει την περασμένη Κυριακή η εφημερίδα «Το Βήμα», μέσω της στήλης «Πανδώρα», διαλέγοντας μάλιστα να εστιάσει στους φορείς της Νέας Ιωνίας και τις σχετικές δράσεις που οργανώνουν το επόμενο διάστημα.

Με μπόλικες δόσεις αντικομμουνισμού, αναμασώντας τα περί... «προπαγάνδας του ΚΚΕ στα παιδιά», αλλά και με... μομφή στην «εξυπνάδα» του ελληνικού λαού για τη στήριξη που δίνει στο ΚΚΕ (!), το «πόνημα» του «Βήματος» επιχειρεί μεταξύ άλλων να παρουσιάσει ως «γελοίες» τις αντιπολεμικές πολιτιστικές και αθλητικές πρωτοβουλίες που περιλαμβάνει το πρόγραμμα των φορέων της Νέας Ιωνίας.

Απαντώντας άμεσα στα παραπάνω, η Ενωση Συλλόγων Γονέων Νέας Ιωνίας - που ανέλαβε και την πρωτοβουλία για τη σύγκληση της σύσκεψης φορέων της Νέας Ιωνίας - τονίζει με ανακοίνωσή της ότι «Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη» και επισημαίνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Ενοχλήθηκε η εφημερίδα "Το Βήμα" και η στήλη "Πανδώρα" από το ότι η Ενωση Γονέων Νέας Ιωνίας και άλλοι εργατικοί - λαϊκοί φορείς καταγγέλλουν τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και ζητούν να κλείσουν οι ΝΑΤΟικές βάσεις στη χώρα μας.

Θεωρούν μάλιστα πως κακώς ασχολούμαστε με αυτά τα "μεγάλα" ζητήματα και πως θα έπρεπε να περιοριστούμε στα "δικά μας".

Είναι φυσικά απορίας άξιο: Αν π.χ. λέγαμε τα αντίθετα στα παιδιά μας και στους γονείς, αν δηλαδή τους λέγαμε πως πρέπει να συνηθίσουν στην "κουλτούρα πολέμου" και στα φέρετρα που μπορεί και να γυρίσουν για τα συμφέροντα των εφοπλιστών, πώς θα αντιδρούσε η "Πανδώρα"... Μάλλον θα θεωρούσε πως επιτελούμε το χρέος μας στην πατρίδα... και ας σκοτωθούν αύριο τα παιδιά μας "για του αφέντη το φαΐ".

Ενημερώνουμε λοιπόν κάθε ενδιαφερόμενο για τις δράσεις και πρωτοβουλίες της Ενωσης Γονέων: Εμείς θέλουμε τα παιδιά μας να ζήσουν σε έναν ειρηνικό κόσμο. Ξέρουμε ότι οι πόλεμοι γεννιούνται για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, με μόνιμο θύμα τους λαούς. Για αυτό, όσο και να ενοχλούνται διάφοροι κονδυλοφόροι, δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε την απεμπλοκή της χώρας μας από αυτόν τον όλεθρο, να συμπαραστεκόμαστε σε κάθε λαό που υποφέρει. Το ότι η γνωστή για την απέχθειά της σε όποια λαϊκή κινητοποίηση "Πανδώρα" μας έπιασε στο στόμα της, για εμάς αποτελεί την πιο σίγουρη απόδειξη ότι βαδίζουμε σωστά».