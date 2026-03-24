Τρίτη 24 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 29
ΔΙΕΘΝΗ
ΚΟΛΟΜΒΙΑ
Πολύνεκρη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

Μεταγωγικό αεροσκάφος των κολομβιανών Ενόπλων Δυνάμεων, τύπου Hercules C-130, γεμάτο με στρατιώτες, συνετρίβη χθες το πρωί τοπική ώρα στην περιοχή Πουέρτο Λεγκίσαμο του διαμερίσματος Πουτουμάγιο, στο νότιο τμήμα της Κολομβίας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αμυνας της χώρας. Διεξάγεται έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, στο αεροσκάφος επέβαιναν 125 στρατιωτικοί και συνετρίβη σε απόσταση μόλις 3 χιλιομέτρων από κατοικημένη περιοχή, λίγο μετά την απογείωση, χωρίς να μπορέσει να πάρει ύψος σε πυκνή δασώδη περιοχή. Ο πρώτος απολογισμός αναφέρει δεκάδες νεκρούς και γύρω στους 67 τραυματίες, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο υπουργός Αμυνας της σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης, Πέδρο Σάντσες, ανέφερε ότι το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά την απογείωση του αεροσκάφους από το Πουέρτο Λεγκίσαμο, κοντά στα σύνορα με το Περού. «Ο ακριβής αριθμός των νεκρών και τα αίτια της συντριβής δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμα», πρόσθεσε.

    

ΚΟΣΜΟΣ
