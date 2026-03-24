ΓΕΡΜΑΝΙΑ

«Ιστορική» απεργία στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Σε απεργία προχώρησαν για πρώτη φορά οι περίπου 800 εργαζόμενοι στο Γερμανικό Πρακτορείο dpa, απαιτώντας αυξήσεις στους μισθούς τους. Η απεργία έγινε την Παρασκευή έπειτα από πρόσκληση του συνδικάτου Ver.di και της Ενωσης Γερμανών Δημοσιογράφων (DJV) και ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Ο πέμπτος γύρος των διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μάρτη.

Τα συνδικάτα απαιτούν αύξηση ύψους 250 ευρώ μηνιαίως για το τρέχον έτος και 2,5% για το 2027. Η εργοδοσία μέχρι τώρα προσφέρει αύξηση 2,3% για το 2026 ή σταθερή αύξηση 110 ευρώ μηνιαίως και υψηλότερους μισθούς κατά 2,5% για το 2027.

Ο διαπραγματευτής του συνδικάτου Ver.di χαρακτήρισε την απεργία «ιστορική», ενώ εκπρόσωπος του πρακτορείου επισήμανε ότι μια Συλλογική Σύμβαση Εργασίας «πρέπει να αντιστοιχεί στις οικονομικές δυνατότητες της εταιρείας και ταυτόχρονα να ευθυγραμμίζεται με την εξελισσόμενη θέση της στην αγορά». «Μεγαλύτερες αυξήσεις μισθών δεν είναι εφικτές», τόνισε ο εκπρόσωπος του dpa.

Νίκη της CDU σε Ρηνανία - Παλατινάτο

Νίκη της Χριστιανοδημοκρατικής Ενωσης (CDU) στις κρατιδιακές εκλογές της Ρηνανίας-Παλατινάτου την Κυριακή δείχνουν τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα από την καταμέτρηση, ενώ ένας «μεγάλος συνασπισμός» φαίνεται ως πιθανότερη προοπτική για την επόμενη κυβέρνηση.

Η CDU του Γκ. Σνίντερ έλαβε το 30,8% των ψήφων (+3,1 από τις εκλογές του 2021), αφήνοντας δεύτερο το SPD και τον νυν πρωθυπουργό του κρατιδίου Αλ. Σβάιτσερ, με το ιστορικά χαμηλό 26% (-9,7).

Η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) με 19,9% (+11,7) καταγράφει νέο ρεκόρ για το κρατίδιο και εμπεδώνει την παρουσία της και στα δυτικά κρατίδια. Οι Πράσινοι συγκεντρώνουν ποσοστό 7,9% (-1,4), ενώ η «Αριστερά» (Die Linke) ενισχύθηκε αλλά παραμένει εκτός κοινοβουλίου με 4,4%, όπως και οι Φιλελεύθεροι (FDP) με 2,2%.