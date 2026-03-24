Τρίτη 24 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 6
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΑΕΙ
Δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν τα πανεπιστήμιά μας κόμβοι εμπλοκής και στόχοι αντιποίνων

Οι πανεπιστημιακοί να υψώσουν ανάστημα και να απαιτήσουν την απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο, καλεί η «Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση» (ΔΗΠΑΚ) ΑΕΙ, προτρέπει τους Συλλόγους ΔΕΠ να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να συμμετάσχουν σε σχετικές κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της:

«Κυβέρνηση και διοικήσεις επιχειρούν να θέσουν και τα πανεπιστήμιά μας στην υπηρεσία των πολεμοκάπηλων σχεδίων τους. Πότε με το καρότο των στοχευμένων χρηματοδοτήσεων για συστήματα πολέμου και "διττής χρήσης", με ταυτόχρονο στράγγισμα των πόρων για μη πολεμική έρευνα, πότε με ανοιχτή καταστολή και την κατασκευή ιδεολογημάτων για τη σμπαραλιασμένη "ακαδημαϊκή ελευθερία" και το "αυτοδιοίκητο", επιτίθενται απροκάλυπτα στους όρους εργασίας ΔΕΠ και ερευνητών, στις ίδιες τις συνειδήσεις τους.

Δεν δεχόμαστε να υπηρετήσουμε τα βρώμικα σχέδιά τους. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν τα πανεπιστήμιά μας κόμβοι εμπλοκής και στόχοι αντιποίνων. Η επίθεση στο Ινστιτούτο Weizmann ως αντίποινα στην επίθεση του Ισραήλ τον Ιούνιο είναι αποκαλυπτική.

Τώρα είναι η ώρα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με τους φοιτητές μας και τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Τώρα είναι η ώρα της μέγιστης λαϊκής παρέμβασης, της δράσης με βασικό αίτημα:

"Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο".

Τώρα είναι η ώρα να παλέψουμε ώστε:

  • Να διακοπεί κάθε συνεργασία των πανεπιστημίων μας με το ΝΑΤΟ ή άλλους στρατιωτικούς οργανισμούς. Διεκδικούμε λεφτά για την Παιδεία και την Ερευνα, όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία.
  • Να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι τις συνέπειες της πολεμικής εμπλοκής. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, ο ΕΦΚ στην Ενέργεια. Πλαφόν στις τιμές. Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις.
  • Να κλείσουν εδώ και τώρα οι ΝΑΤΟικές βάσεις - είναι ορμητήρια επιθέσεων εναντίον άλλων λαών και μαγνήτες αντιποίνων για τον δικό μας.
  • Να επιστρέψουν όλες οι στρατιωτικές αποστολές που βρίσκονται εκτός συνόρων: Η συστοιχία Patriot από τη Σαουδική Αραβία, οι φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού, τα F-16. Κανένας φαντάρος ή στρατιωτικός έξω από τα σύνορα. Να μην τολμήσει η ελληνική κυβέρνηση να στείλει στρατεύματα στη Γάζα για συμμετοχή στο σχέδιο μετατροπής της σε προτεκτοράτο των ΗΠΑ και Ισραήλ.
  • Να δυναμώσει η αλληλεγγύη στους λαούς του Ιράν, της Παλαιστίνης, του Λιβάνου, της Κούβας, της Βενεζουέλας, της Ουκρανίας και της Ρωσίας, σε κάθε λαό που είναι θύμα της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας».
    

