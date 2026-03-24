ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Κάνει την ανήξερη για πόλεμο και εμπλοκή

ΚΚΕ: Εμφανίζεται προκλητικά ως «παρατηρητής» του πολέμου, την ίδια ώρα που βαθαίνει η συμμετοχή της χώρας σε αυτόν

Eurokinissi

Την ανήξερη κάνει προκλητικά η κυβέρνηση σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή όπου είναι χωμένη με τα μπούνια, για τη γεωστρατηγική αναβάθμιση των ντόπιων επιχειρηματικών ομίλων, την ώρα που τον λαό βαραίνουν οι συνέπειες και οι κίνδυνοι.

Χαρακτηριστικά, στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυρ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη συζήτηση που έγινε την Πέμπτη στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, σημειώνοντας πως «σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα, μαζί με τη Γαλλία, υποστήριξε την πρόταση για μορατόριουμ επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές ως βασικό βήμα αποκλιμάκωσης. Ταυτόχρονα, προχωράμε στη θωράκιση της Ευρώπης. Συζητήσαμε πώς θα δώσουμε ουσιαστικό περιεχόμενο στη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ». Το παρουσιάζουν ως κάτι θετικό, ενώ στην πραγματικότητα θα είναι μια άκρως επικίνδυνη εξέλιξη, καθώς στήνει τις προϋποθέσεις για «αυτόματη» συμμετοχή στους νέους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις, σε όλα τα μέτωπα της ΕΕ και όπου Γης.

Παράλληλα, αναφερόμενος στην παρουσία της συστοιχίας Patriot των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που προστατεύει τα πετρέλαια της Σαουδικής Αραβίας, υποστήριξε πως «η Ελλάδα συνεχίζει να δρα με υπευθυνότητα, ενισχύοντας τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή». Τόση σταθερότητα και ασφάλεια που, π.χ., για το προσωπικό, για τα περίπου 120 στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας που είναι ανεπτυγμένα στη χώρα χειριζόμενα τη συστοιχία, προβλέπεται (στο άρθρο 7 της συμφωνίας με τους Σαουδάραβες πετρελαιάδες) ακόμα και το τι θα γίνει με τα «υπολείμματα» ή τις «σορούς» τους «από οποιοδήποτε περιστατικό ή ατύχημα», έχοντας τις απώλειες κομμάτι των βρωμερών υπολογισμών τους, αφού και μόνο με την παρουσία της εκεί η συστοιχία είναι στόχος αντιποίνων.

Σημειωτέον, αργά χτες, ο Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας στον απόηχο της χρήσης ελληνικών Patriot για την προστασία πετρελαιάδων της χώρας. Εξάλλου, σήμερα, στο πλαίσιο μετάβασής του στη Θεσσαλονίκη, ο πρωθυπουργός θα επισκεφτεί και τον λιμένα της πόλης, ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί πολλάκις για τις διεκπεραιώσεις αμερικανοΝΑΤΟικού οπλισμού.

Σε αυτό το φόντο, χθες συνεδρίασε το ΚΥΣΕΑ με θέμα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ ενέκρινε και νέα φουρνιά εξοπλιστικών για τις ΝΑΤΟικές ανάγκες, συγκεκριμένα: Προγράμματα του αντι-drone - αντιαεροπορικού - αντιβαλλιστικού «θόλου» (κόστους σχεδόν 3 δισ. ευρώ για τα ισραηλινά συστήματα Spyder, Barak MX και David's Sling και το ραντάρ ELM-2084, ενώ ανοίγει δρόμος για την «απόσυρση των ρωσικής προέλευσης συστημάτων» με ό,τι αυτό συνεπάγεται), της αναβάθμισης των 38 F-16 Block 50 στην έκδοση Viper (πρόγραμμα ύψους 1,1 δισ. ευρώ), των έργων υποδομών στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα για την υποδοχή των F-35 (κόστος περί τα 300 εκατ. ευρώ), του εκσυγχρονισμού των φρεγατών MEKO (κόστος ύψους 290 εκατ. ευρώ) και της υποστήριξης - αναβάθμισης των «μικρών» μεταγωγικών C-27J (πενταετής σύμβαση υποστήριξης, ύψους 240 εκατ. ευρώ).

Τέλος, το ΚΥΣΕΑ επέλεξε ως νέο αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής τον αντιναύαρχο Χρ. Κοντορουχά. Ο απερχόμενος αρχηγός Τρ. Κοντιζάς αναμένεται να αναλάβει τη νεοσύστατη Γενική Γραμματεία Κρίσιμων Οντοτήτων στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Ξανά στη Σούδα το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Gerald R. Ford»

Στην αμερικανοΝΑΤΟική βάση στη Σούδα επέστρεψε χθες το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Gerald R. Ford», με την κυβέρνηση να προσφέρει και πάλι τις υπηρεσίες της για το δολοφονικό του έργο στη Μέση Ανατολή. Το αεροπλανοφόρο επέστρεψε για ανεφοδιασμό και επισκευές, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα θα πραγματοποιηθεί και έρευνα σχετικά με τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του πριν από λίγες ημέρες. Μέχρι στιγμής είναι άγνωστη η διάρκεια που θα παραμείνει αγκυροβολημένο στη ναυτική βάση στο Μαράθι της Σούδας.

Παράλληλα, τις τελευταίες ημέρες, υπάρχει έντονη κινητικότητα αμερικανικών ιπτάμενων tankers από και προς τη βάση της Σούδας με κατεύθυνση τις εμπόλεμες περιοχές, τα οποία συνήθως προσγειώνονται στο Τελ Αβίβ και από εκεί αναχωρούν για «επιχειρήσεις» στην περιοχή του Kόλπου, βορειοανατολικά της Σαουδικής Αραβίας, κατά μήκος των συνόρων με Ιράκ και Κουβέιτ, ενώ συνήθως επιστρέφουν στα Χανιά από την ίδια διαδρομή μέσω Ιορδανίας ή Τελ Αβίβ.

Η πόλη των Χανίων και όλη η Κρήτη μπαίνει έτσι για ακόμα μια φορά στο μάτι του κυκλώνα της πολεμικής εμπλοκής και της μετατροπής του νησιού σε στόχο αντιποίνων.

«Λαγός» της ακόμα μεγαλύτερης συμμετοχής στον πόλεμο

Σε σχόλιό του για την ανάρτηση του πρωθυπουργού, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει:

«Ο κ. Μητσοτάκης εξακολουθεί να εμφανίζεται προκλητικά ως "παρατηρητής" του πολέμου και διαχειριστής των επιπτώσεών του, την ίδια ώρα που με ευθύνη της κυβέρνησής του βαθαίνει η συμμετοχή της χώρας μας σε αυτόν και ο ίδιος λειτουργεί ως "λαγός" της ακόμα μεγαλύτερης συμμετοχής της ΕΕ, για λογαριασμό των ευρωπαϊκών μονοπωλίων. Με αυτό και μόνο το κριτήριο θα ενεργοποιείται και η όποια "ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής" και όχι φυσικά για την προστασία των λαών, όπως φαίνεται και από τη στάση των κρατών της ΕΕ που έχουν στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στην Κύπρο, ενώ την ίδια ώρα σιωπούν για την τουρκική κατοχή που και με δική τους ευθύνη διατηρείται στο νησί για πάνω από 50 χρόνια.

Καμία "ασφάλεια" και "σταθερότητα" δεν εξασφαλίζουν οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις που βρίσκονται με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων στο ελληνικό έδαφος και που αποτελούν ορμητήρια ιμπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων.

Καμία αξία δεν έχουν οι εκκλήσεις του για "μορατόριουμ" επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές, όταν η κυβέρνηση της ΝΔ από την πρώτη μέρα στηρίζει τον πόλεμο και τα προσχήματά του, δίνει γην και ύδωρ σε ΗΠΑ και Ισραήλ για επιθέσεις τους και όταν και ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις συμμετέχουν ενεργά στον πόλεμο, όπως έγινε με τους ελληνικούς Patriot που βρίσκονται στη Σ. Αραβία με τις ψήφους της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι γενικόλογες αναφορές για "στοχευμένα μέτρα" και "προσωρινές εργαλειοθήκες" δεν λύνουν κανένα πρόβλημα του λαού, που ήδη πριν τον πόλεμο στενάζει από την ακρίβεια και σήμερα βλέπει τη θέση του να χειροτερεύει ακόμα περισσότερο.

Εδώ και τώρα χρειάζεται να καταργηθούν ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και ο ΕΦΚ στην Ενέργεια, που στο πλαίσιο των ανατιμήσεων αυξάνουν και τη φοροληστεία του λαού, τα ματωμένα πλεονάσματα. Να μπει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και της Ενέργειας στη χονδρική αγορά και στους ενεργειακούς ομίλους, να δοθούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, με πλήρη και πραγματική επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, να αυξηθούν οι συντάξεις.

Αντί για αυτά, ο πρωθυπουργός διαφημίζει την εφαρμογή της "Κοινωνικής Συμφωνίας" που συνυπέγραψε η κυβέρνηση με τον ελεγχόμενο Παναγόπουλο, που οδήγησε σε κλαδική Σύμβαση στον Επισιτισμό με μισθούς στα όρια του κατώτατου και εργασία στα ρεπό, ενώ προαναγγέλλει παρεμβάσεις για τη στήριξη της ενεργοβόρου βιομηχανίας και πρόωρη αποπληρωμή κρατικών μνημονιακών δανείων ύψους 7 δισ. τον προσεχή Ιούνιο.

Τέλος, συνιστά πρόκληση να κομπάζει ο κ. Μητσοτάκης ότι το κράτος βρέθηκε με "επαγγελματισμό" δίπλα στους Ελληνες που εγκλωβίστηκαν στις εμπόλεμες ζώνες, όταν ακόμα και σήμερα παραμένει εγκλωβισμένος άγνωστος αριθμός ναυτεργατών στον Περσικό, με την κυβέρνηση να μην κηρύσσει την περιοχή εμπόλεμη ζώνη, αλλά να κάνει "πλάτες" στους εφοπλιστές, ώστε να εκβιάζουν ακόμα περισσότερους για να σταλούν εκεί».