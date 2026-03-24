ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΕΛΔΥΚ

Καμία εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο

Στη συγκρότηση κοινής επιτροπής φαντάρων προχώρησαν νέοι στρατευμένοι που υπηρετούν τη θητεία τους στην ΕΛΔΥΚ, στην Κύπρο. Με επιστολή τους καλούν τους συναδέλφους τους να συμμετέχουν και να στηρίξουν την επιτροπή, μέσα από την οποία διεκδικούν την απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο και την καθημερινή ενημέρωση από τις διοικήσεις των μονάδων για την εξέλιξη του πολέμου.

Αναλυτικά:

«Συνάδελφοι φαντάροι,

Τούτη την περίοδο κληθήκαμε να υπηρετήσουμε στην Κύπρο. Ο,τι και να ακούσαμε στην Ελλάδα, από το κέντρο εκπαίδευσης ακόμη, η πραγματικότητα που βιώνουμε σήμερα είναι διαφορετική. Η στρατιωτική θητεία στην Κύπρο δεν είναι ταξίδι αναψυχής ούτε περίπατος ζωής.

Η πολεμική επέμβαση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν δημιούργησε μια νέα πραγματικότητα, διαφορετική από τον εφησυχασμό που οι κυβερνήσεις Ελλάδας και Κύπρου καλλιεργούν.

Το Ιράν απάντησε άμεσα στη δολοφονική επέμβαση: "Θα χτυπήσουμε κάθε αμερικανοΝΑΤΟική βάση και υποδομή που τροφοδοτεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον μας".

Το 'πε και το 'κανε. Η βρετανική βάση εδώ στην Κύπρο, στο Ακρωτήρι, ήδη δέχτηκε επίθεση. Οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν απροετοίμαστοι. Η Ελλάδα μετακινεί συστοιχίες "PATRIOT", ενώ φρεγάτες και πολεμικά αεροσκάφη βρίσκονται σε ξένες αποστολές υποστηρίζοντας την αμερικανοΝΑΤΟική δολοφονική μηχανή, μετατρέποντας τη χώρα, τον λαό μας, σε στόχο αντιποίνων.

Το ζήσαμε κι εδώ στην Κύπρο. Το νησί ζώθηκε από ευρωΝΑΤΟικές φρεγάτες και πολεμικά αεροσκάφη, για να διαφυλαχτούν τα συμφέροντα των λίγων του κεφαλαίου και όχι τα δικά μας και του κυπριακού λαού. Εμείς; Στόχος αντιποίνων κι εμείς.

Η πρόσφατη αναχαίτιση ιρανικού πυραύλου από την ελληνική συστοιχία "PATRIOT" καθιστά την ίδια και το προσωπικό της πολεμικό στόχο.

Τα αποτελέσματα αυτού του πολέμου είναι ήδη ορατά. Η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια σαρώνουν. Ο πόλεμος είναι η μεγάλη ευκαιρία για αυτούς τους λίγους του κεφαλαίου να φουσκώσουν τις τσέπες τους με χρήμα, ενώ για όλους εμάς και τους γονείς μας "τα κεφάλια μέσα και υπομονή".

Οι γονείς μας ανησυχούν. Ο λαός μας ανησυχεί. Εμείς οι ίδιοι ανησυχούμε, αφού κανείς δεν μας ενημερώνει.

Συνάδελφοι,

Ο πόλεμος που ξέσπασε δεν είναι σίριαλ της τηλεόρασης ή ταινία του σινεμά. Υπηρετούμε κυριολεκτικά μέσα στο μάτι του πολεμικού κυκλώνα και δεν μπορούμε να μένουμε απαθείς.

Σήμερα κιόλας, στα ελπιδοφόρα βήματα συναδέλφων μας από άλλες περιοχές, που ήδη αγκαλιάστηκαν, συγκροτούμε κοινή επιτροπή και όλοι μαζί:

Απαιτούμε:

να κλείσουν εδώ και τώρα όλες οι ξένες βάσεις,

να σταματήσει κάθε εμπλοκή και συμμετοχή της χώρας στον πόλεμο, κάθε παραχώρηση των υποδομών στους ευρωΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς,

να επιστρέψουν οι φρεγάτες, τα πολεμικά αεροσκάφη, οι συστοιχίες "PATRIOT", οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί που επιχειρούν εκτός συνόρων,

καθημερινή ενημέρωση επίσημα από τις διοικήσεις των μονάδων μας για την εξέλιξη του πολέμου.

Σε καλούμε να σκεφτείς και να ενισχύσεις την προσπάθειά μας αυτή, για το συμφέρον σου, της οικογένειάς σου, του λαού μας.

Η επιτροπή χρειάζεται να στηριχθεί από όλους μας.

Περιμένουμε τις προτάσεις σου και αιτήματα, ώστε ως επιτροπή να απαιτήσουμε συζητώντας με τις διοικήσεις.

Mail επικοινωνίας της επιτροπής: epitropieldyk@gmail.com».